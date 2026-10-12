Prețuri carburanți luni, 12 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul la început de săptămână. Cele mai mici prețuri

Prețuri carburanți luni, 12 octombrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile benzinei, motorinei și gazului petrolier lichefiat (GPL) pentru ziua de luni, 12 octombrie 2026.

Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, prețurile medii naționale nu au suferit modificări față de ziua precedentă, însă diferențele față de 30 iunie rămân semnificative.

Benzina standard are un preț mediu național de 10,14 lei pe litru, conform datelor colectate de la 1.353 de stații de alimentare. Prețurile înregistrate la nivel național sunt cuprinse între 10,09 lei și 10,18 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu al benzinei a rămas neschimbat, variația fiind de 0%. În schimb, față de 30 iunie 2026, benzina standard s-a scumpit cu 148 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 17,1%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,90 lei pe litru, potrivit informațiilor disponibile pentru 1.353 de stații de alimentare. Cel mai mic preț înregistrat este de 10,83 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,99 lei pe litru.

Și motorina a rămas la același nivel față de ziua precedentă, fără modificări procentuale. Comparativ cu 30 iunie, însă, motorina standard s-a scumpit cu 168 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,2%.

În ceea ce privește GPL, datele colectate de la 323 de stații indică un preț mediu național de 4,71 lei pe litru. Prețurile sunt cuprinse între 4,59 lei și 4,99 lei pe litru.

GPL nu a înregistrat modificări față de ziua precedentă, însă este mai scump cu 16 bani pe litru comparativ cu 30 iunie. Creșterea procentuală înregistrată în această perioadă este de 3,5%.

Astfel, dintre cele trei categorii de carburant analizate, motorina standard a înregistrat cea mai mare creștere procentuală față de sfârșitul lunii iunie, urmată de benzina standard și GPL.

Datele publicate pentru 12 octombrie arată că cele mai mici prețuri la benzină și motorină standard au fost identificate în municipiul Arad, la stații Socar.

Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 10,09 lei pe litru, fiind înregistrat la Socar, în Arad. Acesta este cu 5 bani sub media națională de 10,14 lei pe litru.

Tot în Arad, la Socar, a fost identificat și cel mai mic preț pentru motorina standard, de 10,83 lei pe litru. Diferența față de media națională de 10,90 lei este de 7 bani pe litru.

Pentru GPL, cel mai mic preț raportat luni, 12 octombrie, este de 4,59 lei pe litru. Acesta a fost identificat la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Prețul respectiv este cu 12 bani mai mic decât media națională de 4,71 lei pe litru.

Diferențele dintre stații arată că prețurile efective de alimentare pot varia în funcție de localitate și de operatorul comercial.

Platforma a prezentat și prețurile medii ale benzinei și motorinei standard în opt dintre marile orașe ale României.

În București, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, iar cel al motorinei standard ajunge la 10,90 lei pe litru. Ambele valori sunt identice cu mediile naționale.

În Cluj-Napoca, benzina standard costă în medie 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț mediu de 10,91 lei pe litru.

Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara, unde benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, iar motorina standard costă în medie 10,91 lei pe litru.

În Iași, prețurile medii sunt de 10,14 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină.

La Constanța, benzina standard se comercializează la un preț mediu de 10,15 lei pe litru, iar motorina standard la 10,91 lei pe litru.

În Brașov, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru.

Valori identice sunt raportate și în Craiova, unde benzina costă în medie 10,14 lei pe litru, iar motorina 10,90 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei standard ajunge la 10,15 lei pe litru, iar cel al motorinei standard este de 10,91 lei pe litru.

Datele publicate de PretCarburant evidențiază și diferențele dintre prețurile medii înregistrate la nivelul județelor.

În cazul benzinei standard, județul Gorj are cel mai mic preț mediu, de 10,12 lei pe litru.

La polul opus se află județul Ilfov, unde benzina standard înregistrează cel mai mare preț mediu, de 10,15 lei pe litru.

Diferența dintre cele două județe este de 3 bani pe litru.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț mediu este raportat în județul Sălaj, unde un litru costă 10,88 lei.

Cel mai mare preț mediu pentru motorină este înregistrat în județul Ilfov, respectiv 10,91 lei pe litru.

Și în acest caz, diferența dintre cele două extreme este de 3 bani pe litru.

Astfel, Ilfov se află pe primul loc în privința celor mai ridicate prețuri medii atât pentru benzină, cât și pentru motorină, potrivit datelor disponibile pentru 12 octombrie.

Pe lângă prețurile carburanților comercializați în România, datele prezentate includ și evoluția cotației internaționale a petrolului Brent.

Potrivit informațiilor aferente zilei de 9 octombrie 2026, petrolul Brent a fost cotat la 104,43 dolari americani pe baril, pentru contractul cu livrare în decembrie 2026.

Valoarea reprezintă o creștere de 0,15 dolari pe baril față de cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie 2026, când cotația de referință era de 73,38 dolari pe baril, creșterea raportată este de 50,4%.

Procentul de 50,4% este calculat pe baza seriei contractului din față, înlănțuită pentru a ține cont de schimbările de contract.

Evoluția petrolului Brent evidențiază o creștere importantă a cotațiilor internaționale față de sfârșitul lunii iunie, perioadă în care și prețurile medii ale benzinei și motorinei din România au avansat considerabil.

În timp ce petrolul Brent înregistrează o creștere raportată de 50,4% față de 30 iunie, benzina standard s-a scumpit cu 17,1%, motorina standard cu 18,2%, iar GPL cu 3,5%.