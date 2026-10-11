Trump anunță un armistițiu energetic Rusia-Ucraina: „Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”. Zelenski: Pentru mine, e o noutate

În urmă cu câteva minute, Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, susținând că ambele părți au acceptat să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice. Volodimir Zelenski a declarat însă că nu știa despre acord, dar că Kievul îl va respecta dacă Moscova confirmă înțelegerea. Anunțul vine după mai multe zile de tensiuni între liderii american și ucrainean.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică faptul că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic”, prin care cele două țări ar urma să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă că nu știa despre acest acord, precizând că Ucraina îl va respecta dacă Moscova acceptă să oprească loviturile.

„Începând de acum, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”, a scris Donald Trump pe contul său de pe platforma Truth Social.

Într-un interviu acordat publicației Axios după anunțul liderului american, Volodimir Zelenski a afirmat că nu fusese informat despre înțelegere.

„Pentru mine, aceasta a fost o noutate. Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va fi de acord”, a declarat președintele ucrainean.

Un eventual acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice ar reprezenta un progres diplomatic important înainte de venirea iernii, când alimentarea cu energie devine esențială pentru populație. Deocamdată, nu este clar dacă Rusia a acceptat într-adevăr să suspende atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene.

Donald Trump a făcut un anunț similar și luna trecută, însă niciuna dintre cele două părți nu a confirmat existența unui acord. În perioada care a urmat, atât Rusia, cât și Ucraina au continuat să atace infrastructura energetică a adversarului.

Într-un scurt interviu acordat Axios după declarația președintelui american, Zelenski a cerut detalii despre momentul în care ar urma să intre în vigoare înțelegerea.

„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta”, a afirmat liderul de la Kiev.

Anunțul privind armistițiul energetic vine după mai multe zile de tensiuni între Donald Trump și Volodimir Zelenski, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Vineri, președintele american a anunțat un acord pentru relaxarea sancțiunilor aplicate exporturilor rusești de motorină, măsură justificată prin necesitatea reducerii prețurilor tot mai mari la carburanți. Decizia a provocat nemulțumirea Ucrainei.

Sâmbătă, Trump a cerut ca Ucraina să îl înlocuiască pe Zelenski, acuzându-l pe liderul ucrainean că refuză oportunitățile de a pune capăt războiului.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată… Consider că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și ce face el? Se duce și lovește în ele. Ar face bine să se oprească!”, a declarat Trump.

Duminică, Zelenski a răspuns criticilor într-un interviu acordat emisiunii „This Week”, difuzată de postul american ABC. Președintele ucrainean a declarat că țara sa ar organiza alegeri dacă Rusia ar accepta un armistițiu de 60 de zile.

Totodată, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova încetează loviturile împotriva infrastructurii energetice ucrainene.

Tensiunile dintre Washington și Kiev se desfășoară într-un context internațional complicat, în care războiul din Iran a contribuit la creșterea prețurilor globale la combustibili.

Evoluția piețelor energetice sporește presiunea asupra lui Donald Trump, care încearcă să reducă povara costurilor pentru consumatorii americani.

În interviul acordat duminică postului ABC, Volodimir Zelenski a subliniat dificultatea opririi acțiunilor președintelui rus.