Tensiuni între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei vine cu o propunere pentru Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că țara sa este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, cu condiția ca Moscova să înceteze bombardamentele asupra infrastructurii energetice ucrainene. Declarația vine după ce președintele american Donald Trump l-a acuzat pe liderul de la Kiev că ar contribui la creșterea prețurilor la motorină și a afirmat că Ucraina ar avea nevoie de un nou președinte, relatează Associated Press.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că Rusia este singura responsabilă pentru războiul din Ucraina și că o eventuală reducere a atacurilor asupra infrastructurii energetice trebuie să implice ambele părți.

Într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina ar putea înceta operațiunile împotriva rafinăriilor rusești dacă Moscova ar opri atacurile asupra sistemului energetic ucrainean.

„Ucraina va fi pregătită să înceteze loviturile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia dacă Rusia încetează să mai atace infrastructura noastră energetică”, a scris Zelenski.

Acesta a susținut că oprirea atacurilor ar putea avea loc imediat, însă a acuzat conducerea de la Kremlin că nu dorește o asemenea înțelegere.

„Este posibil să se oprească atacurile asupra infrastructurii energetice chiar de astăzi, dar Putin nu vrea să facă acest lucru”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a subliniat că orice măsură de dezescaladare trebuie să fie reciprocă și însoțită de garanții concrete privind respectarea angajamentelor.

Declarațiile președintelui ucrainean vin după noi critici formulate de Donald Trump la adresa conducerii de la Kiev.

Potrivit Associated Press, președintele american l-a acuzat pe Zelenski pentru nivelul ridicat al prețurilor la motorină și a afirmat că a venit momentul ca Ucraina să aibă un nou lider.

Schimbul de declarații are loc în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și tehnologice de pe teritoriul Rusiei.

Kievul a vizat în repetate rânduri instalații petroliere rusești, în timp ce Moscova a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Disputa privind aceste operațiuni se desfășoară pe fondul efectelor economice ale conflictului și al preocupărilor legate de prețurile combustibililor.

În paralel cu schimbul de declarații dintre Washington și Kiev, Ucraina și-a continuat operațiunile cu drone împotriva unor obiective aflate pe teritoriul Rusiei.

Potrivit Associated Press, un atac desfășurat duminică a determinat închiderea unui centru de date operat de compania rusă Yandex, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii tehnologice din Rusia.

Acesta a fost al treilea atac asupra instalațiilor companiei în decurs de patru zile.

Operațiunile reflectă extinderea campaniei ucrainene împotriva infrastructurii rusești, în condițiile în care confruntările terestre nu au produs schimbări majore pe linia frontului.

Rusia și Ucraina continuă un război aerian de durată, caracterizat prin utilizarea dronelor și a rachetelor împotriva unor obiective aflate la distanță de zonele de confruntare directă.

Conflictul a depășit patru ani și jumătate de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Criticile formulate de Donald Trump au provocat și o reacție din partea ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Într-un mesaj publicat sâmbătă seară pe X, șeful diplomației ucrainene a respins afirmațiile privind necesitatea schimbării conducerii de la Kiev.

Sybiha a subliniat că Zelenski conduce Ucraina într-un război pentru independența țării și că alegerea liderilor politici aparține cetățenilor ucraineni.

„El are sprijinul poporului ucrainean și acesta are dreptul să decidă. Declarațiile din străinătate confirmă doar că își face bine treaba”, a transmis ministrul ucrainean de Externe.

Pozițiile exprimate de oficialii de la Kiev evidențiază tensiunile provocate de declarațiile președintelui american, într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii energetice continuă.

Propunerea formulată de Zelenski privind oprirea reciprocă a loviturilor asupra obiectivelor energetice nu reprezintă, deocamdată, un acord între Ucraina și Rusia. Punerea sa în aplicare ar necesita acceptul Moscovei și stabilirea unor garanții privind respectarea angajamentelor de către ambele părți.