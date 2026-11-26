Alertă aeriană în Tulcea! Ce avertizare au primit locuitorii joi seară, la ora 18:52
SURSA FOTO: tribuna.ro - RO-ALERT
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, joi seară, după ce locuitorii din zona vizată au primit un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Avertizarea a fost transmisă la ora 18:52. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să respecte recomandările autorităților pentru protecție.
Alertă aeriană în Tulcea, joi seară. Mesajul primit de locuitorii din nordul județului
Mesajul a fost primit de locuitorii din nordul județului Tulcea prin sistemul național RO-Alert. Aceștia au fost informați despre posibilitatea unei incursiuni de drone și au primit instrucțiuni privind măsurile pe care trebuie să le adopte.
Autoritățile au recomandat populației să evite deplasările inutile și să urmeze indicațiile transmise prin mesajul de avertizare. Principala recomandare a vizat identificarea unui loc sigur, în care oamenii să se poată adăposti.
Alertă aeriană în Tulcea. Ce mesaj au primit locuitorii
Textul transmis prin sistemul RO-Alert a inclus instrucțiuni clare privind comportamentul recomandat în cazul unei posibile incursiuni de drone. Locuitorii din zona vizată au fost îndemnați să se adăpostească în spații protejate și să evite apropierea de ferestre.
Mesajul primit de populație a fost următorul: „Alarmă aeriană – posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în case, departe de geamuri și pereți exteriori”.
Recomandările transmise vizează reducerea riscurilor pentru populație în cazul producerii unui incident aerian. Persoanele care nu au acces la un adăpost de protecție civilă au fost sfătuite să rămână în locuințe, în zone cât mai îndepărtate de geamuri și de pereții exteriori.
Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, pe fondul riscurilor de la graniță
Avertizarea a fost transmisă în contextul riscurilor generate de activitățile militare din apropierea graniței României cu Ucraina. Zona de nord a județului Tulcea se află în apropierea frontierei, iar evoluțiile din regiune impun transmiterea unor informări către populație atunci când există riscuri care pot afecta siguranța locuitorilor.
Sistemul național RO-Alert este utilizat de autorități pentru transmiterea rapidă a avertizărilor și a recomandărilor de protecție. Mesajele sunt direcționate către persoanele aflate în zonele vizate, pentru ca acestea să poată lua măsurile necesare în funcție de natura pericolului semnalat.
Până la această oră, nu au fost comunicate informații oficiale din partea Ministerului Apărării Naționale privind identificarea unei ținte aeriene sau eventuale pătrunderi în spațiul aerian național.
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