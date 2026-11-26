Temu se angajează să își modifice practicile comerciale în Uniunea Europeană, după aproximativ doi ani de investigații. Autoritățile europene au acceptat joi, 26 noiembrie, angajamentele asumate de compania chineză privind protecția consumatorilor. Modificările vor viza inclusiv clienții din România care utilizează site-ul sau aplicația. Platforma riscă sancțiuni financiare considerabile dacă nu respectă obligațiile asumate.

Temu va modifica mai multe dintre mecanismele de promovare și vânzare utilizate pentru atragerea clienților europeni. Comisia Europeană a anunțat că Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) a acceptat angajamentele companiei chineze. Decizia vine după aproximativ doi ani de investigații și negocieri cu reprezentanții platformei.

Noile măsuri se vor aplica tuturor versiunilor site-ului și aplicației disponibile în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Acestea vizează inclusiv tehnicile de marketing care au contribuit la creșterea popularității platformei. Autoritățile europene consideră că anumite practici comerciale influențează nejustificat comportamentul consumatorilor.

Printre principalele obligații asumate de compania chineză se numără:

Eliminarea reducerilor înșelătoare. Platforma trebuie să diferențieze clar reducerile efective de comparațiile cu alte prețuri de referință.

Renunțarea la mesajele care creează presiune. Formulările precum „aproape epuizate” vor fi eliminate de pe pagina principală și din listele de produse.

Eliminarea jocurilor obligatorii. Utilizatorii nu vor mai fi condiționați să acceseze jocuri precum „învârte roata” pentru a intra pe platformă.

Combaterea recenziilor false. Compania va introduce mecanisme de verificare a recenziilor înaintea publicării acestora.

Respectarea termenului de rambursare. Clienții își vor primi banii în termenul legal de 14 zile, atunci când își exercită dreptul de retragere.

Îmbunătățirea serviciilor de asistență. Consumatorii vor beneficia de asistență telefonică și de un chatbot disponibil în toate limbile oficiale ale UE.

Transparentizarea costurilor. Toate taxele și comisioanele vor fi comunicate clienților înaintea finalizării comenzilor.

Românii vor avea acces inclusiv la servicii de asistență prin chatbot în limba română. Compania va explica mai clar și metodologia utilizată pentru calcularea evaluărilor produselor prin stele. Totodată, consumatorii vor putea semnala mai ușor recenziile pe care le consideră suspecte.

Lansată în 2022, platforma chineză și-a extins rapid activitatea pe piețele internaționale. Strategia comercială s-a bazat pe prețuri foarte mici, campanii publicitare agresive și distribuirea cupoanelor de reducere. Compania a introdus și numeroase mecanisme de recompensare pentru stimularea achizițiilor.

Unele dintre aceste practici sunt cunoscute în industria digitală sub denumirea de „dark patterns”. Acestea presupun utilizarea unor elemente de design care pot influența deciziile vizitatorilor site-urilor și aplicațiilor. Consumatorii pot fi astfel determinați să efectueze achiziții pe care, în alte circumstanțe, nu le-ar fi făcut.

Avertismentele privind epuizarea stocurilor pot crea impresia că o decizie de cumpărare trebuie luată imediat. Reducerile spectaculoase și jocurile cu recompense pot avea efecte similare asupra comportamentului clienților. Aceste mecanisme favorizează cumpărăturile impulsive.

În noiembrie 2024, autoritățile europene au notificat oficial compania cu privire la practicile comerciale considerate contrare legislației privind protecția consumatorilor. Investigația a devenit cea mai amplă acțiune desfășurată până acum de rețeaua CPC. Amploarea acesteia a fost determinată de numărul plângerilor analizate.

Autoritățile naționale responsabile de protecția consumatorilor vor supraveghea modul în care compania implementează măsurile convenite la nivel european. Nerespectarea angajamentelor poate conduce la aplicarea unor sancțiuni financiare semnificative. Amenzile maxime prevăzute pentru încălcările vizate pot ajunge la 4% sau chiar mai mult din cifra de afaceri anuală.

Calcularea sancțiunilor va avea în vedere cifra de afaceri realizată în statele membre vizate. Obligațiile asumate nu se limitează însă la modificarea actualelor practici comerciale. Compania trebuie să respecte cerințele convenite și atunci când introduce noi funcționalități pe site sau în aplicație.

Acceptarea angajamentelor privind protecția consumatorilor nu încheie toate procedurile europene care vizează gigantul chinez al comerțului online. O investigație separată se desfășoară în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Actul normativ stabilește obligații suplimentare pentru marile platforme online care operează pe piața europeană.

La 17 noiembrie 2026, executivul comunitar a prezentat concluzii preliminare privind riscurile asociate produselor comercializate prin intermediul platformei. Autoritățile consideră că măsurile adoptate de companie nu reduc suficient riscul comercializării produselor ilegale sau nesigure.

Printre deficiențele identificate se numără verificarea insuficientă a conformității produselor și problemele sistemului de moderare. Autoritățile europene au semnalat și eficiența redusă a mecanismelor de sancționare a comercianților care încalcă regulile.

În această procedură separată, sancțiunile financiare pot fi considerabil mai mari. Dacă încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale va fi confirmată definitiv, Temu riscă o amendă de până la 6%. Procentul se aplică cifrei de afaceri anuale mondiale a companiei.