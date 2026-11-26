Virgil Popescu, europarlamentar PNL, a anunțat joi, 26 noiembrie, adoptarea unui acord privind amânarea unor obligații prevăzute de Regulamentul european privind metanul. Decizia Parlamentului European vizează producătorii și importatorii de țiței, gaze naturale și cărbune. Măsura urmărește protejarea securității aprovizionării cu energie și reducerea riscurilor de creștere a prețurilor. Acordul trebuie aprobat formal și de Consiliul de Miniștri.

Virgil Popescu a anunțat, într-o postare pe Facebook, rezultatul votului privind modificarea calendarului de aplicare a Regulamentului european privind metanul. Europarlamentarul liberal consideră că decizia răspunde atât intereselor consumatorilor, cât și celor ale industriei energetice. Cerințele de raportare și monitorizare a emisiilor de metan pentru importuri vor fi amânate cu doi ani.

„Amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a emisiilor de metan pentru importuri, prevăzută de Regulamentul privind metanul, reprezintă o soluție pragmatică și echilibrată. Normele nu sunt suspendate, ci li se oferă timpul necesar pentru a putea fi aplicate eficient”, a transmis Virgil Popescu.

Europarlamentarul PNL a participat la negocieri în calitate de reprezentant al Grupului Partidului Popular European (PPE). Acesta a gestionat dosarul în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European. Potrivit acestuia, calendarul convenit le permite partenerilor comerciali ai Uniunii Europene să se adapteze cerințelor comunitare.

Virgil Popescu a explicat că respectarea termenelor inițiale ar fi putut crea dificultăți în relațiile comerciale cu furnizorii extracomunitari. Aceștia ar fi putut redirecționa livrările de gaze naturale către alte piețe, în cazul imposibilității respectării obligațiilor europene. Reducerea cantităților disponibile pe piața europeană ar fi generat presiuni suplimentare asupra prețurilor la energie.

„Gospodăriile și industria din Europa au nevoie de energie sigură și la prețuri accesibile. Dacă furnizorii din afara UE nu ar putea respecta termenele stabilite, aceștia ar putea redirecționa livrările de gaze către alte piețe, ceea ce ar reduce oferta disponibilă în Europa și ar pune o presiune suplimentară asupra prețurilor”, a explicat europarlamentarul liberal. Amânarea negociată cu statele membre urmărește limitarea acestor riscuri și menținerea securității aprovizionării cu resurse energetice. Europarlamentarul a subliniat însă că modificarea termenelor nu presupune renunțarea la obiectivele de mediu asumate de Uniunea Europeană. „Amânarea convenită cu statele membre reduce acest risc și contribuie la menținerea securității aprovizionării. În același timp, obiectivul de reducere a emisiilor de metan rămâne ferm. Partenerii noștri comerciali au acum la dispoziție o cale realistă pentru a respecta normele europene”, a precizat Virgil Popescu.

Modificările convenite la nivel european vizează inclusiv companiile producătoare de resurse energetice din interiorul Uniunii Europene. Acestea vor beneficia de termene suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor privind raportarea emisiilor de metan. Măsura urmărește asigurarea unor condiții echitabile de concurență între producătorii europeni și importatorii din state terțe.

Votul din Parlamentul European nu încheie însă procedura legislativă. Acordul trebuie să primească aprobarea formală a Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene. Ulterior, actul legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.