Holde Agri Invest cere intrarea în insolvență. 18 dintre cele 21 de companii ale grupului vor să își restructureze datoriile
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Holde Agri Invest S.A. și 17 dintre filialele sale au depus la Tribunalul București o cerere comună de deschidere a procedurii generale de insolvență. Grupul agricol urmărește restructurarea datoriilor și continuarea activității, după o perioadă marcată de secetă, creșterea costurilor și întârzieri ale plăților APIA. Compania intenționează să își mențină contractele și să desfășoare campania agricolă 2026-2027.
Holde Agri Invest solicită intrarea în insolvență pentru 18 dintre cele 21 de societăți ale grupului
Holde Agri Invest S.A. a anunțat că a depus la Tribunalul București, împreună cu 17 filiale, o cerere comună de deschidere a procedurii generale de insolvență.
Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație în data de 25 noiembrie 2026 și vizează 18 dintre cele 21 de societăți care formează grupul.
Compania precizează că obiectivul este redresarea financiară, prin restructurarea datoriilor și echilibrarea finanțării.
Societățile vizate intenționează să urmeze un plan comun de reorganizare și să își păstreze dreptul de administrare, sub supravegherea administratorului judiciar.
Cererea de deschidere a procedurii a fost depusă în instanță, iar continuarea procesului depinde de admiterea acesteia.
Seceta, scumpirea îngrășămintelor și întârzierile plăților APIA au afectat situația financiară
Potrivit companiei, decizia vine după o perioadă prelungită de dificultăți în sectorul agricol.
Creșterea costurilor cu îngrășămintele și motorina, episoadele repetate de secetă și reducerea sau întârzierea plăților APIA au pus presiune asupra finanțelor grupului.
La acestea s-au adăugat dificultățile generate de renegocierea contractelor de arendă.
În același timp, prețurile obținute din vânzarea producției agricole au crescut mai târziu și într-un ritm mai lent decât cheltuielile suportate de companie.
Aceste evoluții au contribuit la dezechilibrarea structurii financiare a grupului și au determinat conducerea să solicite protecția oferită de procedura de insolvență.
Grupul vrea să continue activitatea agricolă și să păstreze contractele existente
Reprezentanții Holde Agri Invest susțin că solicitarea de deschidere a procedurii are ca obiectiv menținerea afacerii în funcțiune.
Compania intenționează să continue relațiile contractuale cu partenerii comerciali, furnizorii, arendatorii și clienții săi.
De asemenea, grupul urmărește să desfășoare lucrările agricole și achizițiile necesare campaniei 2026-2027.
„Obiectivul nostru este să păstrăm Holde Agri Invest ca afacere funcțională și să construim o bază financiară sănătoasă pentru viitorul grupului. Agricultura presupune continuitate, iar prin accesarea acestei proceduri urmărim să protejăm valoarea afacerii, să ne continuăm activitatea și relațiile contractuale cu partenerii noștri, în paralel cu restructurarea obligațiilor financiare”, au declarat membrii Consiliului de Administrație al Holde Agri Invest.
Planul de reorganizare prevede reducerea costurilor cu personalul, utilajele și combustibilul
Măsurile de redresare avute în vedere de Holde Agri Invest se concentrează pe optimizarea cheltuielilor operaționale.
Printre acestea se numără costurile cu personalul, mecanizarea și întreținerea utilajelor agricole, precum și cheltuielile pentru carburant și inputuri agricole.
Grupul consideră esențială păstrarea exploatațiilor agricole ca ansamblu funcțional, pentru a evita pierderea valorii afacerii.
Menținerea activității este importantă și pentru conservarea autorizațiilor și certificărilor care permit comercializarea producției agricole la prețuri superioare.
Potrivit companiei, deschiderea procedurii de insolvență ar urma să creeze cadrul necesar implementării măsurilor de restructurare, fără întreruperea campaniei agricole 2026-2027.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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