Consultantul fiscal Adrian Negrescu consideră că programul Rabla ar trebui modificat astfel încât subvențiile acordate de stat să sprijine producția auto din Europa, nu importurile de mașini fabricate în alte regiuni ale lumii. Acesta a atras atenția asupra situației industriei auto din România, în special asupra uzinei Dacia de la Mioveni, unde producția a scăzut, iar numărul angajaților s-a redus.

Analiza a fost publicată pe pagina sa de Facebook, în contextul discuțiilor privind posibilitatea ca programul Rabla să înceapă mai devreme în 2027 și să beneficieze de un buget mai mare. Negrescu consideră că intenția Guvernului de a sprijini uzina Dacia este una pozitivă, având în vedere importanța companiei pentru economia românească.

Consultantul fiscal a făcut referire și la vizita lui Luca Niculescu la fabrica de la Mioveni, unde a fost avansată posibilitatea devansării calendarului programului Rabla și suplimentării fondurilor anul viitor. În opinia sa, principala întrebare este dacă ajutorul public trebuie să susțină companiile care produc în România sau importatorii de automobile.

„Guvernul vrea să salveze uzina Dacia de la Mioveni. E un lucru pozitiv, salutar având în vedere impactul semnificativ pe care Dacia îl are în economia românească. Luca Niculescu a mers la fabrică și a spus că anul viitor programul Rabla ar putea începe mai devreme și ar putea avea mai mulți bani. Din acest moment începe o discuție cu adevărat importantă. Pe cine ajutăm? Companiile care produc în România, pe importatori?”, a scris acesta pe Facebook.

Adrian Negrescu și-a argumentat propunerea prin evoluția producției auto din România. În 2024, fabricile din țară au produs peste 560.000 de automobile. Anul trecut, producția a coborât la aproximativ 545.000 de unități, iar în prima jumătate a acestui an a înregistrat o scădere de aproape 13%.

Situația uzinei Dacia de la Mioveni este, de asemenea, relevantă. Fabrica a produs anul trecut aproximativ 297.000 de automobile, deși capacitatea sa ar permite realizarea a 350.000 de unități. Tot în 2025, pentru prima dată, fabrica Renault din Tanger, Maroc, a produs mai multe automobile decât uzina de la Mioveni.

Problemele industriei auto se reflectă și în piața muncii. În România au fost pierdute peste 1.700 de locuri de muncă în acest sector, în timp ce Dacia a înregistrat plecarea a aproximativ 1.200 de angajați prin programe de plecări voluntare.

Negrescu atrage atenția și asupra faptului că o parte importantă a automobilelor comercializate sub marca Dacia nu mai sunt fabricate în România.

„Problema se vede în cifre. În 2024, fabricile din România au produs peste 560.000 de mașini. Anul trecut au produs ceva mai puțin, aproximativ 545.000, iar în prima jumătate a acestui an producția a scăzut cu aproape 13%. Uzina de la Mioveni a făcut anul trecut aproximativ 297.000 de mașini, deși ar putea face 350.000. Tot anul trecut, pentru prima dată, fabrica Renault din orașul marocan Tanger a produs mai multe mașini decât Mioveniul. În industria auto din România s-au pierdut peste 1.700 de locuri de muncă, iar la Dacia aproximativ 1.200 de oameni au plecat prin programe de plecări voluntare. Mulți nu știu un lucru: o bună parte din mașinile Dacia nu se mai fac în România. Dacia Spring, mașina electrică mică și ieftină, se produce în Slovenia”, a mai scris Adrian Negrescu.

Consultantul fiscal a explicat că mai multe modele importante ale mărcii Dacia sunt produse în afara României, chiar dacă brandul are o legătură puternică cu industria auto românească.

Astfel, Dacia Spring, automobilul electric de dimensiuni mici și cu preț accesibil, este fabricat în Slovenia. Sandero, unul dintre cele mai cunoscute modele ale mărcii, este produs în Maroc, la fel ca Sandero Stepway, Logan și Jogger.

Noul Dacia Striker este fabricat în Turcia, iar viitoarea versiune electrică a modelului Sandero ar urma să fie produsă tot în Maroc, începând de la sfârșitul anului 2027 sau de la începutul anului 2028.

La uzina de la Mioveni au rămas modelele Duster și Bigster. Potrivit lui Adrian Negrescu, grupul Renault, care deține marca Dacia, a decis ca modelele noi lansate până în 2030 să fie fabricate în alte țări.

Această evoluție ridică întrebări despre viitorul producției auto din România și despre capacitatea uzinei de la Mioveni de a atrage noi proiecte industriale.

„Sandero, cel mai cunoscut model al mărcii, se face în Maroc, la fel ca Sandero Stepway, Logan și Jogger. Noul Dacia Striker este fabricat în Turcia. Viitorul Sandero electric va fi produs tot în Maroc, de la sfârșitul lui 2027 sau începutul lui 2028. La Mioveni rămân Duster și Bigster. Grupul Renault, care deține Dacia, a hotărât ca modelele noi lansate până în 2030 să fie făcute în altă parte”, susține consultantul.

În România mai există o fabrică importantă de automobile, cea de la Craiova, unde Ford produce modelul Puma, inclusiv versiunea electrică, precum și vehiculele comerciale mici din gama Courier.

În mai 2026, uzina a fabricat exemplarul Ford Puma cu numărul un milion. Anul trecut, de pe liniile de producție ale fabricii au ieșit peste 248.000 de automobile, iar în primele trei luni ale acestui an producția a crescut. Aproape toate vehiculele fabricate la Craiova sunt destinate exportului.

Adrian Negrescu consideră că această fabrică demonstrează că o unitate de producție auto din România poate avea rezultate bune atunci când primește modele noi. Exemplul Craiovei este relevant în discuția despre viitorul uzinei Dacia de la Mioveni și despre modul în care statul ar putea sprijini industria auto locală.

„Mai există o fabrică mare de mașini în România, cea de la Craiova, unde Ford produce modelul Puma, inclusiv varianta electrică, și utilitarele mici din gama Courier. În mai 2026, aici s-a fabricat exemplarul Puma cu numărul un milion. Anul trecut au ieșit din fabrică peste 248.000 de mașini, iar în primele trei luni din acest an producția a crescut. Aproape toate merg la export. Craiova arată că o fabrică din România poate merge bine când primește modele noi”, a scris acesta.

Adrian Negrescu a prezentat patru argumente principale pentru care consideră că subvențiile din programul Rabla ar trebui orientate către automobilele produse în Europa.

Primul argument este legat de modul în care sunt utilizați banii publici. Programul Rabla este finanțat din fonduri de la bugetul statului, iar pentru achiziția unei mașini electrice autoritățile au acordat anul acesta un sprijin de 18.500 de lei.

În cazul unui automobil fabricat în Europa, o parte din acești bani se întoarce în economie prin salariile angajaților, activitatea fabricilor de componente și taxele plătite. O parte din beneficiile economice poate ajunge chiar în România, la companiile care furnizează piese pentru uzinele de la Mioveni și Craiova.

În schimb, atunci când automobilul este produs în Turcia sau Maroc, ajutorul financiar acordat de stat contribuie la susținerea locurilor de muncă și a activității industriale din țările respective.

„De ce cred că Rabla trebuie să ajute doar mașinile făcute în Europa? Primul motiv ține de banii noștri. Rabla se plătește din bani publici. Pentru o mașină electrică statul a dat anul acesta 18.500 de lei. Când mașina e fabricată în Europa, o parte din bani se întoarce prin salariile muncitorilor, prin fabricile de piese și prin taxe. Uneori se întoarce chiar în România, la firmele care livrează piese pentru Mioveni și Craiova. Când mașina vine din Turcia sau din Maroc, același ajutor susține locuri de muncă de acolo. Datele Ministerului Mediului arată că, în ultimii zece ani, aproape 147 de milioane de lei din programul Rabla Plus au mers la producători chinezi”, scrie Adrian Negrescu.

Consultantul fiscal a invocat și datele Ministerului Mediului, potrivit cărora, în ultimii zece ani, aproape 147 de milioane de lei din programul Rabla Plus au ajuns la producători chinezi.

Al doilea argument este că alte state aplică deja politici prin care încearcă să-și protejeze industria auto. Turcia își favorizează propriile fabrici, iar Renault a explicat deschis că acesta este unul dintre motivele pentru care produce modelul Striker pe teritoriul turc.

Negrescu a oferit și exemplul Franței, care a modificat începând din 2024 regulile privind ajutorul acordat pentru achiziția automobilelor electrice. Sistemul francez ia acum în calcul poluarea generată atât de fabricarea, cât și de transportul mașinii.

În urma acestor schimbări, Dacia Spring a pierdut accesul la subvențiile din Franța, iar vânzările modelului pe această piață au scăzut cu peste 90%. În opinia consultantului fiscal, dacă România rămâne printre puținele țări care acordă sprijin financiar indiferent de țara în care este fabricat automobilul, riscă să contribuie la dezvoltarea industriei auto din alte state.

Al treilea argument privește deciziile producătorilor auto. Companiile aleg unde să fabrice automobilele și în funcție de piețele pe care urmează să le comercializeze. Dacă ajutorul financiar oferit de stat este direcționat către mașinile produse în Europa, fabricile europene, inclusiv cele din România, ar putea avea șanse mai mari să primească modele noi.

Al patrulea argument este legat de bugetul limitat al programului. În acest an, fondurile destinate achiziției de automobile electrice s-au epuizat în numai zece zile. În aceste condiții, Adrian Negrescu consideră că banii disponibili ar trebui utilizați acolo unde pot produce cele mai mari beneficii economice.

„Al doilea motiv este că alte țări fac deja asta. Turcia își favorizează propriile fabrici, iar Renault a spus deschis că de aceea face Striker acolo. Franța a schimbat din 2024 regulile ajutorului pentru mașinile electrice: acum ține cont de poluarea produsă la fabricarea și la transportul mașinii. Dacia Spring a pierdut ajutorul în Franța, iar vânzările ei acolo au scăzut cu peste 90%. Dacă România rămâne printre puținele țări care plătesc pentru orice mașină, de oriunde ar veni, ajungem să susținem fabricile altora. Al treilea motiv este că firmele aleg unde produc și în funcție de piețele în care se vând mașinile lor. Dacă ajutorul de la stat merge doar la mașinile făcute în Europa, fabricile europene, inclusiv cele din România, au mai multe șanse să primească modele noi. Al patrulea motiv este că banii sunt puțini. Anul acesta, banii pentru mașinile electrice s-au terminat în doar zece zile. Când fondurile sunt atât de mici, merită folosite acolo unde ajută cel mai mult”, a scris acesta.

Adrian Negrescu recunoaște că propunerea are și dezavantaje, iar acestea trebuie luate în considerare înainte de modificarea regulilor programului.

Prima problemă este legată chiar de modelele Dacia cu prețuri mai accesibile. Logan și Sandero sunt fabricate în Maroc, iar excluderea lor de la ajutorul de stat ar putea însemna prețuri mai mari pentru cumpărătorii cu venituri reduse. În același timp, o asemenea măsură ar putea afecta chiar vânzările mărcii Dacia.

A doua dificultate ține de legislația Uniunii Europene. O condiție prin care subvențiile să fie acordate exclusiv automobilelor fabricate în România ar fi, cel mai probabil, interzisă. Nici varianta limitării sprijinului la mașinile produse în Uniunea Europeană nu este lipsită de riscuri, deoarece Marocul și Turcia au acorduri comerciale cu blocul comunitar.

Franța a ales o altă abordare pentru a evita această problemă. Autoritățile franceze nu au introdus o condiție directă privind țara în care este fabricat automobilul, ci au stabilit criterii care țin de poluarea generată în procesul de producție și de transport.

A treia critică privește scopul inițial al programului Rabla. Acesta a fost conceput pentru protecția mediului și pentru eliminarea din trafic a automobilelor vechi, nu pentru salvarea fabricilor auto. Dacă numărul modelelor eligibile pentru subvenții se reduce, există riscul ca mai puține mașini vechi să fie predate spre casare.

A patra problemă este că programul Rabla nu poate rezolva singur dificultățile cu care se confruntă Dacia. Adrian Negrescu consideră că producția auto a fost mutată în alte țări din cauza mai multor factori, printre care prețul ridicat al energiei, costurile salariale, modificările frecvente ale taxelor și lipsa autostrăzilor.

„Ideea are și critici, iar ele merită spuse cinstit. Prima este că mașinile mai accesibile ale Dacia, Logan și Sandero, se produc în Maroc. Fără ajutorul de la stat, oamenii cu bani puțini ar plăti mai mult pe ea, iar regula ar lovi chiar în vânzările Dacia. A doua critică vine din regulile Uniunii Europene. O condiție de tipul „doar mașini făcute în România” ar fi aproape sigur interzisă. Nici varianta „doar în UE” nu e lipsită de riscuri, pentru că Maroc și Turcia au acorduri comerciale cu Uniunea. Franța a ocolit problema: nu a întrebat unde e făcută mașina, ci cât poluează fabricarea ei. A treia critică este că Rabla a fost gândit pentru mediu, ca să scoată din trafic mașinile vechi, nu ca să salveze fabrici”, notează consultantul.

În opinia consultantului fiscal, cea mai potrivită soluție ar fi ca ajutorul financiar din programul Rabla să fie acordat automobilelor asamblate în Uniunea Europeană, dar să fie luat în calcul și impactul asupra mediului generat de fabricarea acestora, după modelul aplicat în Franța.

De asemenea, regulile programului ar trebui anunțate din timp și menținute stabile, fără modificări de la un an la altul. Predictibilitatea ar putea ajuta atât producătorii auto, cât și cumpărătorii să își planifice mai bine investițiile și achizițiile.

În paralel, Guvernul ar trebui să rezolve problema prețului energiei și să cumpere pentru instituțiile statului automobile fabricate în România, măsură pe care premierul a promis că o va aplica.

Adrian Negrescu atrage atenția că programul Rabla nu poate determina revenirea la Mioveni a unui model care este deja fabricat în Turcia. Statul ar putea însă să evite situația în care fondurile publice contribuie la mutarea și mai multor modele noi departe de România.

„Dacă pot fi cumpărate mai puține modele, s-ar putea ca mai puține mașini vechi să fie date la casat. A patra critică este cea mai importantă: Rabla singur nu poate salva Dacia. Producția a plecat din cauza energiei scumpe, a salariilor, a schimbărilor dese de taxe și a lipsei autostrăzilor. De aceea, cea mai bună soluție ar fi ca ajutorul să meargă la mașinile asamblate în Uniunea Europeană și, în plus, să se țină cont de cât poluează fabricarea lor, cum face Franța. Regulile ar trebui anunțate din timp și să nu se mai schimbe de la an la an. În paralel, Guvernul trebuie să rezolve prețul energiei și să cumpere pentru instituțiile statului mașini fabricate în țară, cum a promis premierul. Rabla nu poate aduce înapoi la Mioveni un model care se face deja în Turcia. Dar statul poate măcar să nu mai plătească din banii noștri pentru ca și următoarele modele să fie făcute departe de România”, a conchis acesta.

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