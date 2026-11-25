Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, critică intenția PSD de a comasa localități fără referendum local. El consideră că o asemenea măsură ar încălca principiul suveranității poporului și avertizează că reforma administrativ-teritorială nu poate fi realizată în grabă.

Social-democrații vor să finalizeze procesul cu un an înaintea alegerilor din 2028.

Partidul Social Democrat pregătește o reformă administrativ-teritorială în două etape, care ar trebui încheiată cu un an înaintea alegerilor din 2028.

Prima etapă presupune comasarea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor din același județ. Prioritate ar urma să aibă localitățile cu cel mult 1.500 de locuitori.

Proiectul Ministerului Dezvoltării, aflat în transparență decizională, prevede organizarea unui referendum local pentru unirea unităților administrativ-teritoriale. Localitățile care acceptă comasarea ar beneficia de mai multe avantaje.

A doua etapă ar presupune comasarea obligatorie. Dragoș Benea, desemnat de PSD să coordoneze acest proces, a anunțat că partidul ia în calcul modificarea legislației.

Schimbările ar putea elimina obligativitatea referendumurilor locale. Liderii social-democrați au discutat inclusiv posibilitatea organizării unui referendum național.

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale și membru al comisiei de redactare a Constituției, consideră că localnicii trebuie consultați înaintea comasării.

Întrebat de HotNews dacă este corectă unirea localităților fără consultarea populației, acesta a spus că decizia ar afecta direct viața oamenilor. Zegrean se îndoiește că autoritățile își vor asuma o asemenea măsură.

Zegrean a invocat Articolul 2 din Constituție, care stabilește că suveranitatea națională aparține poporului român și este exercitată prin reprezentanți aleși și referendum.

Constituția prevede, de asemenea, că nicio persoană sau grup nu poate exercita suveranitatea în nume propriu.

„Nu este corect. Sigur că nu e corect. Pentru că, până la urmă, viața omului e în joc. Îl iau și-l mută de aici, acolo, dincoace. Eu nu cred că se va face lucrul ăsta. Dar fără referendum, este chiar excesiv și nu cred că-și pot asuma așa o răspundere. Lumea nu e de acord cu modificările astea. Iar Constituția spune că, în România, puterea aparține poporului, care o exercită prin organele sale alese și prin referendum. Cum să scoată referendumul? Scrie în Constituție, la Articolul 2”, spune fostul președinte CCR.

Augustin Zegrean a mai fost întrebat dacă un referendum național ar putea înlocui consultările locale, în condițiile în care PSD ia în calcul această variantă.

El a explicat că alegătorii din alte regiuni nu ar avea un interes direct în comasarea unor localități îndepărtate.

„Sigur, eu mă duc să votez să se unească Suceava cu Botoșani, de exemplu. Ce-mi pasă mie? Dacă celor de acolo le place… Dacă fac referendum național, o să aibă soarta celorlalte, că am avut multe referendumuri naționale care nu au trecut pentru că lumea nu este interesată și nu se prezintă la vot”, afirmă Augustin Zegrean.

Social-democrații vor ca reforma să fie adoptată rapid, cu un an înaintea alegerilor din 2028. Întrebat dacă termenul justifică renunțarea la consultarea populației, Zegrean a respins argumentul.

El a criticat modul în care autoritățile prezintă unele măsuri drept urgente, fără să ofere oamenilor suficient timp pentru a le înțelege.

„Nu e o scuză. Cum să fie o scuză? Nu există nicio scuză atunci când faci lucrul ăsta, așa, în goana calului. La noi mereu se face așa. Amintiți-vă cum ne-au păcălit anul trecut cu PNRR. Totul se făcea ca să nu pierdem banii din PNRR. I-am pierdut, până la urmă, foarte mare parte din ei. Vin, lasă lucrurile și dau impresia că totul este urgent, pentru ca lumea să nu apuce să gândească despre ce e vorba. Nu-i în regulă”, a punctat Augustin Zegrean.

Întrebat dacă PSD va reuși să ducă reforma administrativ-teritorială până la capăt, fostul judecător constituțional a spus că nu crede acest lucru.

Zegrean a explicat că schimbarea organizării administrative presupune un proces îndelungat, deoarece întreaga structură a țării ar trebui modificată.