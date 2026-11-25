România a recuperat o parte importantă din decalajul economic față de Uniunea Europeană în ultimele decenii, însă continuarea convergenței depinde de capacitatea țării de a crește productivitatea, de a atrage investiții și de a îmbunătăți funcționarea instituțiilor publice. Un nou raport al Institutului Jacques Delors, realizat cu participarea HorizonX, analizează competitivitatea economiei românești și identifică reformele necesare până în 2035.

Documentul, intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness — A 2027–2035 Strategic Outlook”, a fost publicat în noiembrie 2026, la solicitarea Fundației DDD Southeast Europe, și a fost prezentat în spațiul public de Enrico Letta, fost premier al Italiei și autor al unor rapoarte de politici publice pentru Comisia Europeană.

Analiza a generat discuții și interpretări diferite după prezentarea unor informații scoase din context, inclusiv prin asocierea raportului cu domeniul Justiției. În realitate, documentul examinează starea economiei românești, perspectivele de dezvoltare și reformele structurale necesare pentru creșterea competitivității.

Sinteza publicată de jurnalistul Dan Andronic pe EVZ evidențiază atât progresele României, cât și problemele care limitează dezvoltarea economică.

Mesajul central al raportului este că România trebuie să treacă de la o economie competitivă prin costuri reduse la una bazată pe tehnologie, competențe, investiții și valoare adăugată. Calitatea administrației, accesul companiilor la finanțare, costul energiei și pregătirea forței de muncă vor influența decisiv evoluția țării până în 2035.

„ Un raport despre România coordonat de economistul Enrico Letta, fost premier al Italiei și autorul unor rapoarte de politici publice pentru Comisia Europeană a stârnit mare cvâlvă prin prezentarea lui trunchiată. S-a indus ideea că este vorba despre Justiție, vezi Știrile ProTV, dar de fapt este un raport despre starea economiei și despre perspective. Mai ales despre reformele necesare. Am analizat cele mai importante aspecte ale raportului cu ajutorul QRIntel și am elaborat o sinteză utilă celor care vor să înțeleagă ce spune cu adevărat raportul. Pentru rigoare, raportul a fost prezentat de Institutul Jacques Delors. Se numește: „Assessing Romania’s Competitiveness — A 2027–2035 Strategic Outlook”, noiembrie 2026, realizat cu participarea HorizonX, la solicitarea Fundației DDD Southeast Europe”, a scris Dan Andronic pe EVZ.

Unul dintre aspectele pozitive evidențiate de raport este apropierea nivelului de trai din România de media europeană. PIB-ul pe locuitor, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, a crescut de la 26% din media Uniunii Europene în anul 2000 la 78% în 2025.

Această evoluție a fost susținută de investițiile străine, integrarea în piața europeană, exporturi și modernizarea economiei.

Totuși, modelul de dezvoltare bazat pe costuri reduse își pierde treptat avantajele. Salariile sunt în creștere, ceea ce restrânge diferențele de cost față de alte economii, în timp ce îmbătrânirea populației și emigrația reduc disponibilitatea forței de muncă.

Pentru a continua procesul de convergență, România trebuie să își îmbunătățească productivitatea. Mai exact, fiecare angajat, investiție și unitate de energie utilizată trebuie să genereze o valoare economică mai mare.

Această schimbare presupune adoptarea unor tehnologii mai performante, organizarea mai eficientă a companiilor și dezvoltarea unor produse și servicii cu valoare adăugată ridicată.

Investițiile străine și fondurile europene vor continua să aibă un rol esențial. Efectele lor pot fi însă amplificate prin dezvoltarea furnizorilor locali, transferul de cunoștințe și integrarea companiilor românești în activități economice mai sofisticate.

„ România a recuperat o parte importantă din decalajul economic față de Uniunea Europeană, însă continuarea acestui progres depinde de capacitatea de a produce mai multă valoare prin tehnologie, competențe și investiții. Competitivitatea României până în 2035 va fi decisă de calitatea administrației, accesul companiilor la finanțare, costul energiei și pregătirea forței de muncă. Aceasta este direcția centrală a raportului „Assessing Romania’s Competitiveness — A 2027–2035 Strategic Outlook”, publicat în 24 noiembrie 2026 de Institutul Jacques Delors, cu participarea HorizonX. Analiza descrie o economie care a avansat rapid, dar în care succesul unor companii și centre urbane coexistă cu probleme persistente în educație, infrastructură și funcționarea instituțiilor. Următoarea etapă de dezvoltare presupune extinderea progresului către mai multe firme, regiuni și categorii sociale”, a mai scris jurnalistul.

Un alt domeniu important analizat este situația finanțelor publice. Dezechilibrele bugetare reduc capacitatea statului de a susține dezvoltarea și cresc costurile de finanțare.

Atunci când încrederea investitorilor în politica fiscală scade, efectele se transmit către companii prin dobânzi mai mari, incertitudine și amânarea proiectelor de investiții.

Raportul recomandă consolidarea fiscală, dar fără sacrificarea investițiilor în educație, cercetare și infrastructură. Aceste cheltuieli contribuie la creșterea productivității și la extinderea viitoare a bazei de impozitare.

Îmbunătățirea colectării taxelor reprezintă o altă componentă importantă a reformei. Documentul indică un decalaj de colectare de aproximativ 30% la TVA și de 44% la impozitul pe profit.

Reducerea acestor pierderi ar putea crea spațiu bugetar suplimentar pentru finanțarea serviciilor publice și a investițiilor.

„PIB-ul pe locuitor, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, a crescut de la 26% din media Uniunii Europene în 2000 la 78% în 2025. Evoluția reflectă contribuția investițiilor străine, integrării în piața europeană, exporturilor și modernizării economiei. Pe măsură ce salariile cresc, avantajul costurilor reduse se restrânge. În același timp, îmbătrânirea populației și emigrația limitează disponibilitatea angajaților. Pentru a continua convergența, România trebuie să crească productivitatea: fiecare angajat, investiție și unitate de energie utilizată trebuie să genereze o valoare economică mai mare. Această schimbare presupune tehnologii mai performante, organizarea mai eficientă a companiilor și dezvoltarea unor produse și servicii cu valoare adăugată ridicată. Investițiile străine și fondurile europene rămân esențiale. Efectele lor pot fi amplificate prin dezvoltarea furnizorilor locali, transfer de cunoștințe și integrarea companiilor românești în activități mai sofisticate”, a subliniat Andronic.

Autorii propun și recalibrarea sistemului fiscal printr-o distribuție mai echilibrată a sarcinii fiscale. Printre măsurile menționate se numără impozitarea progresivă și reducerea poverii fiscale asupra veniturilor mici din muncă.

Pentru companii, aplicarea coerentă a regulilor și stabilitatea legislației sunt considerate condiții importante pentru planificarea investițiilor.

„Dezechilibrele bugetare reduc capacitatea statului de a susține dezvoltarea și sporesc costurile finanțării. Atunci când încrederea în politica fiscală scade, efectele se transmit către companii prin dobânzi, incertitudine și amânarea proiectelor. Raportul recomandă o consolidare fiscală care să protejeze investițiile în educație, cercetare și infrastructură. Aceste cheltuieli contribuie la creșterea productivității și la extinderea viitoare a bazei de impozitare. Îmbunătățirea colectării este o componentă importantă. Documentul indică un decalaj de colectare de aproximativ 30% la TVA și de 44% la impozitul pe profit. Reducerea acestor pierderi poate crea spațiu pentru finanțarea serviciilor publice și a investițiilor. Autorii propun și recalibrarea sistemului fiscal printr-o distribuție mai echilibrată a sarcinii fiscale, inclusiv impozitare progresivă și reducerea poverii asupra veniturilor mici din muncă. Pentru mediul de afaceri, aplicarea coerentă a regulilor și stabilitatea legislației sunt condiții importante ale planificării investițiilor”, a scris acesta.

Capacitatea instituțiilor publice de a pregăti și finaliza proiecte influențează direct competitivitatea României.

Întârzierile în obținerea autorizațiilor, dificultățile întâmpinate în achizițiile publice și schimbările frecvente de conducere generează costuri suplimentare pentru economie și pot întârzia investițiile.

Raportul recomandă recrutarea și promovarea angajaților pe criterii de merit, consolidarea expertizei interne și asigurarea continuității profesionale în instituțiile publice.

Administrațiile locale au nevoie, la rândul lor, de personal cu competențe în pregătirea proiectelor, achiziții publice și gestionarea investițiilor.

O administrație mai performantă ar permite construirea mai rapidă a infrastructurii, furnizarea unor servicii publice mai bune și utilizarea eficientă a resurselor bugetare. Profesionalizarea instituțiilor este astfel considerată o reformă cu efecte asupra întregii economii.

„Capacitatea administrației de a pregăti și finaliza proiecte influențează direct competitivitatea României. Întârzierile în autorizare, achizițiile publice dificile și schimbările frecvente de conducere se traduc în costuri suplimentare pentru economie. Raportul recomandă recrutarea și promovarea pe merit, consolidarea expertizei interne și continuitate profesională în instituțiile publice. Administrațiile locale au nevoie de competențe pentru proiecte, achiziții și gestionarea investițiilor. O administrație performantă permite construirea mai rapidă a infrastructurii, furnizarea unor servicii publice mai bune și folosirea eficientă a resurselor bugetare. Profesionalizarea instituțiilor devine astfel una dintre investițiile cu efecte asupra întregii economii”, a notat jurnalistul.

Finanțarea companiilor reprezintă una dintre vulnerabilitățile structurale ale economiei. Deși sistemul bancar este stabil, intermedierea financiară rămâne insuficient dezvoltată, numeroase firme întâmpinând dificultăți în obținerea creditelor. În special, companiile inovatoare au puține alternative pentru atragerea capitalului necesar dezvoltării și extinderii activității.

Potrivit raportului, 32,6% dintre companii se află sub nivelul legal al capitalului, iar aproximativ 14% au capitaluri proprii negative. Îmbunătățirea situației financiare și a administrării firmelor devine, prin urmare, o condiție importantă pentru accesul acestora la finanțare.

O problemă suplimentară este reprezentată de dezvoltarea redusă a capitalului de risc. În 2025, acesta reprezenta numai 0,008% din PIB-ul României, comparativ cu aproximativ 0,06% din PIB la nivelul Uniunii Europene.

Acest decalaj limitează posibilitățile de dezvoltare ale companiilor care investesc în produse noi și tehnologii.

Printre soluțiile propuse se numără dezvoltarea pieței de capital, atragerea investitorilor instituționali și utilizarea instrumentelor publice de finanțare pentru mobilizarea capitalului privat.

Banca de Investiții și Dezvoltare ar putea contribui la susținerea proiectelor viabile și la extinderea finanțării disponibile pentru companiile românești.

„Sistemul bancar este stabil, însă finanțarea economiei rămâne insuficient dezvoltată. Numeroase companii întâmpină dificultăți în accesarea creditelor, iar firmele inovatoare au puține opțiuni pentru atragerea capitalului necesar extinderii. Potrivit raportului, 32,6% dintre companii se află sub nivelul legal al capitalului, iar aproximativ 14% au capitaluri proprii negative. Îmbunătățirea situației financiare și a administrării firmelor este, prin urmare, importantă pentru accesul la finanțare. Capitalul de risc reprezenta numai 0,008% din PIB în 2025, comparativ cu aproximativ 0,06% în UE. Acest decalaj limitează dezvoltarea companiilor care investesc în produse noi și tehnologii. Soluțiile propuse includ dezvoltarea pieței de capital, atragerea investitorilor instituționali și utilizarea instrumentelor publice de finanțare pentru mobilizarea capitalului privat. Banca de Investiții și Dezvoltare poate contribui la susținerea proiectelor viabile și la extinderea finanțării disponibile pentru companii”, a mai scris Dan Andronic.

Un alt decalaj important față de media europeană apare în domeniul cercetării și dezvoltării. România alocă acestui sector aproximativ 0,5% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene era de 2,24% în 2024.

Finanțarea redusă este însoțită de legături insuficient dezvoltate între universități, institute de cercetare și mediul de afaceri.

Raportul subliniază că dezvoltarea economică pe termen lung depinde de capacitatea României de a transforma cunoașterea în produse, procese industriale și servicii care pot fi comercializate.

Pentru aceasta, este necesară susținerea întregului proces de inovare, de la cercetare și testare până la protejarea proprietății intelectuale, intrarea pe piață și extinderea activității.

Obiectivul propus este creșterea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare la 1,5% din PIB până în 2035.

Investițiile financiare trebuie însoțite de colaborări mai strânse între cercetători și companii, astfel încât rezultatele activităților de cercetare să poată fi valorificate economic și să contribuie la dezvoltarea unor sectoare cu valoare adăugată ridicată.

„România alocă cercetării-dezvoltării aproximativ 0,5% din PIB, în timp ce media UE era de 2,24% în 2024. Finanțarea redusă este însoțită de legături insuficient dezvoltate între universități, institute și mediul de afaceri. Competitivitatea pe termen lung depinde de capacitatea de a transforma cunoașterea în produse, procese industriale și servicii comercializabile. Aceasta presupune sprijin pentru întregul traseu al inovării: cercetare, testare, protejarea proprietății intelectuale, intrare pe piață și extindere. Raportul propune creșterea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare la 1,5% din PIB până în 2035. Investițiile trebuie însoțite de colaborări între cercetători și companii, astfel încât rezultatele să contribuie la dezvoltarea unor activități economice cu valoare ridicată”, a scris jurnalistul.

România are deja un avantaj important în ceea ce privește infrastructura de comunicații. Peste 96% dintre gospodării sunt acoperite de rețele de fibră optică până la locuință, potrivit datelor prezentate în raport.

Totuși, existența unei infrastructuri performante nu garantează automat creșterea productivității. Pentru valorificarea acestui avantaj, este necesară extinderea competențelor digitale și utilizarea tehnologiei atât în administrația publică, cât și în mediul privat.

Serviciile publice trebuie să comunice între ele, iar cetățenii și companiile ar trebui să poată rezolva procedurile administrative fără să fie nevoiți să prezinte în mod repetat aceleași documente.

În mediul de afaceri, digitalizarea poate îmbunătăți procesele de producție, logistica, relațiile cu clienții și gestionarea resurselor.

Inteligența artificială poate contribui la eficientizarea acestor activități, însă utilizarea sa trebuie însoțită de acces la date care pot fi folosite, pregătirea personalului și investiții în reorganizarea activității companiilor.

În sectorul IT, raportul evidențiază importanța dezvoltării produselor proprii și a proprietății intelectuale, pentru consolidarea poziției României pe piețele internaționale.

„România beneficiază de o infrastructură fixă de comunicații performantă. Peste 96% dintre gospodării sunt acoperite de rețele de fibră optică până la locuință, potrivit datelor prezentate în raport. Transformarea acestui avantaj în productivitate presupune extinderea competențelor digitale și utilizarea tehnologiei în administrație și companii. Serviciile publice trebuie să comunice între ele, iar cetățenii și firmele să poată rezolva proceduri fără solicitarea repetată a acelorași documente. Pentru companii, digitalizarea poate îmbunătăți producția, logistica, relațiile cu clienții și gestionarea resurselor. Inteligența artificială poate susține aceste procese dacă este însoțită de date utilizabile, personal pregătit și investiții în reorganizarea activității. În sectorul IT, dezvoltarea produselor proprii și a proprietății intelectuale poate consolida poziția României pe piețele internaționale”, a explicat Andronic.

Educația reprezintă o altă componentă esențială pentru dezvoltarea economică. În 2024, cheltuielile publice pentru acest domeniu reprezentau 4% din PIB în România, comparativ cu 4,7% la nivelul Uniunii Europene.

Raportul atrage atenția atât asupra necesității creșterii finanțării, cât și asupra calității procesului de predare și a accesului la educație.

Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative. În 2025, rata părăsirii timpurii a educației în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 24 de ani ajungea la 23,7% în mediul rural, în timp ce în mediul urban era de numai 4,6%.

Aceste decalaje reduc șansele de angajare și limitează disponibilitatea personalului calificat de care companiile au nevoie.

Printre prioritățile identificate se numără sprijinirea profesorilor, asigurarea transportului școlar, dezvoltarea serviciilor complementare pentru elevi și extinderea învățământului profesional și dual.

În același timp, formarea profesională a adulților trebuie să primească o atenție mai mare. Transformările industriale și adoptarea noilor tehnologii impun actualizarea competențelor pe întreaga durată a vieții profesionale.

„Cheltuielile publice pentru educație reprezentau 4% din PIB în 2024, față de 4,7% în UE. Raportul subliniază atât necesitatea finanțării, cât și importanța calității predării și a accesului la educație. Diferențele teritoriale sunt majore. În 2025, părăsirea timpurie a educației în rândul persoanelor de 18–24 de ani ajungea la 23,7% în mediul rural, comparativ cu 4,6% în mediul urban. Aceste decalaje reduc șansele de ocupare și limitează disponibilitatea personalului calificat. Prioritățile includ sprijinirea profesorilor, transport școlar, servicii complementare pentru elevi și dezvoltarea învățământului profesional și dual. Formarea adulților este la fel de importantă. Tranziția industrială și adoptarea noilor tehnologii cer actualizarea competențelor pe întreaga durată a vieții profesionale”, explică jurnalistul.

Problemele demografice reprezintă un alt obstacol pentru competitivitatea economiei. Populația României a scăzut cu aproape 20% din 1990, pe fondul emigrației și al declinului natural.

În paralel, participarea populației la piața muncii rămâne sub nivelul european.

În 2025, rata de participare a persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani era de 67,1% în România, comparativ cu peste 75% atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în grupul regional analizat în raport.

Creșterea participării presupune eliminarea mai multor bariere practice. Printre acestea se numără accesul insuficient la creșe și grădinițe, dificultățile de transport, problemele de sănătate și lipsa calificărilor solicitate de angajatori.

Raportul evidențiază și potențialul diasporei, care poate reprezenta o resursă importantă pentru investiții, antreprenoriat și transferul de cunoștințe.

Recunoașterea calificărilor obținute în străinătate, simplificarea procedurilor administrative și conectarea profesioniștilor români din afara țării la proiecte desfășurate în România ar putea contribui la dezvoltarea economică.

„Populația României a scăzut cu aproape 20% din 1990, prin emigrație și declin natural. În paralel, participarea la piața muncii rămâne sub nivelul european. În 2025, rata de participare a populației de 15–64 de ani era de 67,1%, comparativ cu peste 75% în UE și în grupul regional analizat. Creșterea participării presupune eliminarea unor bariere practice: acces insuficient la creșe și grădinițe, transport dificil, probleme de sănătate și lipsa calificărilor solicitate de angajatori. Diaspora reprezintă o resursă pentru investiții, antreprenoriat și transfer de cunoștințe. Recunoașterea calificărilor, simplificarea procedurilor și conectarea profesioniștilor din străinătate la proiecte din România pot susține dezvoltarea economică”, a notat Andronic.

România dispune de resurse energetice și de un mix diversificat de producție, însă valorificarea acestui potențial depinde de modernizarea rețelelor, dezvoltarea capacităților de stocare și accelerarea investițiilor.

Potrivit raportului, prețurile angro la electricitate au fost cu aproximativ 20% peste media Uniunii Europene în ultimii ani.

Costul energiei influențează direct competitivitatea produselor industriale și atractivitatea României pentru noile investiții.

Printre prioritățile identificate se numără extinderea capacităților de producție, dezvoltarea interconectărilor, modernizarea rețelelor de distribuție și îmbunătățirea guvernanței, astfel încât resursele disponibile să poată fi reinvestite în sistemul energetic.

Infrastructura de transport reprezintă o altă condiție pentru dezvoltarea economiei. România trebuie să îmbunătățească legăturile dintre regiuni, centrele industriale și porturi.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare și intermodale ar putea reduce costurile logistice și ar permite extinderea oportunităților economice dincolo de marile centre urbane.

„România dispune de resurse energetice și de un mix diversificat de producție. Valorificarea lor depinde de modernizarea rețelelor, dezvoltarea stocării și accelerarea investițiilor. Raportul indică prețuri angro la electricitate cu aproximativ 20% peste media UE în ultimii ani. Pentru industrie, costul energiei influențează competitivitatea produselor și atractivitatea noilor investiții. Prioritățile includ extinderea capacităților de producție, interconectarea, modernizarea distribuției și o guvernanță care să permită reinvestirea resurselor în sistemul energetic. Infrastructura de transport trebuie să conecteze mai eficient regiunile, centrele industriale și porturile. Legăturile rutiere, feroviare și intermodale pot reduce costurile logistice și pot extinde oportunitățile economice dincolo de marile orașe”, subliniază acesta.

Raportul identifică mai multe sectoare care pot contribui la creșterea competitivității economice în următorii ani.

Tehnologia informației are potențial prin dezvoltarea de produse proprii, servicii avansate și soluții bazate pe inteligență artificială.

Industria prelucrătoare poate deveni mai competitivă prin automatizare, modernizarea furnizorilor și adaptarea la tranziția tehnologică.

Industria de apărare este un alt domeniu cu oportunități de dezvoltare, prin crearea unor capacități industriale locale, transfer de tehnologie și pregătirea competențelor necesare.

Agricultura și industria alimentară pot genera mai multă valoare prin dezvoltarea procesării, a capacităților de depozitare, a cooperării dintre producători și utilizarea eficientă a apei.

Transportul și logistica pot beneficia de conectarea infrastructurii și de valorificarea poziției geografice a României.

Turismul poate contribui la dezvoltare prin îmbunătățirea serviciilor, creșterea accesibilității și administrarea mai eficientă a destinațiilor.

Obiectivul comun pentru toate aceste sectoare este creșterea valorii adăugate. România trebuie să dezvolte companii care să participe nu doar la producție, ci și la activități de proiectare, cercetare, comercializare și furnizare de servicii specializate.

Pentru a evalua perspectivele economice ale țării, raportul analizează patru scenarii posibile pentru evoluția României până în 2035.

Primul scenariu este cel al creșterii economice continue. Integrarea europeană și investițiile susțin dezvoltarea, însă problemele demografice și diferențele dintre regiuni continuă să existe.

Al doilea scenariu presupune o dezvoltare constrânsă. Prioritățile legate de securitate și presiunile fiscale reduc resursele disponibile pentru alte investiții, ceea ce încetinește procesul de convergență economică.

Al treilea scenariu analizează posibilitatea unui colaps în urma unei ieșiri ipotetice a României din Uniunea Europeană. Acesta evidențiază importanța accesului la piețele europene, a finanțării și a stabilității instituționale pentru economia românească.

Al patrulea scenariu este cel al transformării economice. Reformele coordonate, inovarea și utilizarea tehnologiei permit creșterea productivității și dezvoltarea unor activități economice mai competitive.

Potrivit analizei, direcția favorabilă presupune continuitate politică, instituții funcționale și investiții care se susțin reciproc.

Raportul stabilește mai multe ținte concrete pentru următorii ani, care vizează convergența economică, educația, cercetarea, piața muncii și eficiența administrației.

Printre obiectivele propuse pentru 2035 se numără:

PIB pe locuitor : atingerea unui nivel de 95% din media Uniunii Europene, calculat în standarde ale puterii de cumpărare;

: atingerea unui nivel de 95% din media Uniunii Europene, calculat în standarde ale puterii de cumpărare; Cercetare-dezvoltare : creșterea cheltuielilor la 1,5% din PIB;

: creșterea cheltuielilor la 1,5% din PIB; Educație : majorarea cheltuielilor publice la 5% din PIB;

: majorarea cheltuielilor publice la 5% din PIB; Participarea la piața muncii : atingerea unei rate de 77,5% pentru populația cu vârste între 15 și 64 de ani;

: atingerea unei rate de 77,5% pentru populația cu vârste între 15 și 64 de ani; Educație în mediul rural : reducerea ratei părăsirii timpurii a educației la 10%;

: reducerea ratei părăsirii timpurii a educației la 10%; Colectarea TVA : reducerea decalajului de colectare la 10%;

: reducerea decalajului de colectare la 10%; Energie: asigurarea unei acoperiri de 100% a gospodăriilor cu contoare inteligente.

Un alt obiectiv inclus în document este aderarea României la zona euro până în 2035.

Pentru ca aceste ținte să poată fi îndeplinite, autorii propun convenirea strategiei până la jumătatea anului 2027 și operaționalizarea acesteia în toamna aceluiași an.

Implementarea presupune existența unei coordonări centrale, stabilirea responsabilităților instituționale și monitorizarea rezultatelor. Fără aceste mecanisme, obiectivele riscă să rămână simple angajamente, fără efecte concrete asupra economiei.

România dispune de oportunități importante în domenii precum energia, tehnologia, industria și integrarea europeană. Valorificarea acestora necesită însă o legătură mai puternică între investiții, competențele forței de muncă și funcționarea instituțiilor.

Disciplina bugetară poate contribui la menținerea încrederii investitorilor și la îmbunătățirea condițiilor de finanțare. Investițiile în educație pot extinde baza de competențe, iar dezvoltarea infrastructurii poate conecta firmele la piețe și poate reduce costurile economice.

În același timp, cercetarea și accesul la capital pot transforma ideile în produse și servicii competitive.

Miza perioadei până în 2035 este construirea unei economii capabile să susțină venituri mai mari prin creșterea productivității, servicii publice mai bune și oportunități economice distribuite în mai multe regiuni ale țării.

„România dispune de oportunități importante în energie, tehnologie, industrie și integrare europeană. Valorificarea lor cere o legătură mai puternică între investiții, competențe și funcționarea instituțiilor. Disciplina bugetară poate susține încrederea și finanțarea. Educația poate extinde baza de competențe. Infrastructura poate conecta firmele la piețe, iar cercetarea și capitalul pot transforma ideile în produse. Miza până în 2035 este o economie capabilă să susțină venituri mai mari prin productivitate, servicii publice mai bune și oportunități răspândite în mai multe regiuni. Ritmul reformelor și calitatea implementării vor determina cât de mult din acest potențial devine dezvoltare economică”, a conchis Dan Andronic.

Articolul publicat pe EVZ poate fi consultat aici.