Curtea Constituțională a României (CCR) analizează miercuri, 25 noiembrie, sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan împotriva legii privind protejarea intereselor naționale în activitatea economică. Actul normativ interzice vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii și alte societăți până la 31 decembrie 2027. Șeful statului susține că legea încalcă mai multe prevederi constituționale și poate afecta drepturile investitorilor privați.

Curtea Constituțională dezbate miercuri sesizarea formulată de președintele Nicușor Dan în legătură cu legea privind protejarea intereselor naționale în activitatea economică.

Actul normativ, adoptat de Parlament pe 8 iunie, instituie o interdicție temporară privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat.

Restricția se aplică până la 31 decembrie 2027 și vizează companiile și societățile naționale, instituțiile de credit și orice alte societăți la care statul este acționar.

Interdicția se aplică indiferent de procentul din capitalul social deținut de stat.

De asemenea, legea suspendă până la aceeași dată operațiunile de înstrăinare a acțiunilor care se află deja în curs de realizare.

Actele juridice încheiate cu încălcarea restricțiilor prevăzute de lege sunt sancționate cu nulitatea absolută.

În sesizarea adresată CCR, președintele invocă încălcarea mai multor articole din Constituție.

Una dintre principalele critici privește articolul 1 alineatul (5), referitor la respectarea Constituției și a legilor.

Potrivit șefului statului, actul normativ nu respectă cerințele privind claritatea, precizia și previzibilitatea legislației.

Președintele susține că normele juridice trebuie formulate suficient de clar pentru ca persoanele și companiile vizate să poată anticipa consecințele aplicării lor.

Totodată, Nicușor Dan reclamă lipsa corelării noii legi cu alte acte normative aflate deja în vigoare.

Un alt argument prezentat în sesizare privește relația dintre legea contestată și reglementările existente privind întreprinderile publice.

Președintele arată că actul normativ intră în contradicție cu Legea nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului.

Potrivit sesizării, Parlamentul nu a introdus prevederi care să clarifice modul în care trebuie soluționat acest conflict legislativ.

Legea nu abrogă și nu derogă expres de la reglementările existente.

Șeful statului invocă și modificările aduse cadrului de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice după anul 2020.

Printre acestea se numără reforma OUG nr. 109/2011 prin Legea nr. 187/2023, care a instituit Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, precum și modificările introduse prin Legea nr. 158/2025.

În opinia președintelui, aceste schimbări trebuie luate în considerare la evaluarea constituționalității noii interdicții.

Sesizarea ridică și problema protejării dreptului de proprietate al investitorilor implicați în tranzacții cu acțiuni deținute de stat.

Nicușor Dan invocă articolul 44 din Constituție, referitor la dreptul de proprietate privată, precum și prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit documentului, suspendarea operațiunilor aflate în desfășurare poate afecta investitorii care au parcurs deja anumite etape legale.

Sunt vizate inclusiv persoanele sau companiile declarate câștigătoare în proceduri de vânzare, cele care au constituit garanții ori au achitat avansuri.

De asemenea, sesizarea menționează investitorii implicați în oferte publice de vânzare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Președintele critică faptul că legea nu prevede un mecanism de compensare pentru persoanele afectate de suspendarea tranzacțiilor.

În plus, sancțiunea nulității absolute ar putea afecta actele juridice încheiate cu încălcarea noilor restricții.

În argumentele transmise Curții Constituționale, Nicușor Dan face referire și la obligațiile României rezultate din apartenența la Uniunea Europeană.

Sesizarea invocă articolul 148 din Constituție, precum și articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor la libera circulație a capitalurilor.

Șeful statului consideră că restricțiile generale privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat trebuie analizate și din perspectiva compatibilității cu dreptul european.

Criticile formulate vizează atât interdicția temporară, cât și suspendarea operațiunilor deja începute.

Legea contestată reia o parte din structura Legii nr. 173/2020 privind protejarea intereselor naționale.

Actul normativ din 2020 a fost analizat de Curtea Constituțională, care a respins atunci obiecția de neconstituționalitate prin Decizia nr. 589/2020.

Nicușor Dan susține însă că acea decizie nu împiedică admiterea actualei sesizări.

Potrivit președintelui, noua lege conține elemente care nu existau în reglementarea anterioară.

Printre acestea se numără prevederile privind regimul diferențiat al înstrăinărilor pe piețe reglementate, sancțiunea expresă a nulității absolute și modificările referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Șeful statului subliniază și că legislația aplicabilă companiilor de stat s-a schimbat substanțial după anul 2020.

Curtea Constituțională urmează să analizeze aceste argumente în cadrul controlului de constituționalitate, înainte ca legea contestată să poată fi promulgată.