eMAG și-a majorat participația în Flip, cea mai mare platformă de recommerce din Europa de Sud-Est, de la 62,6% la 90%. Tranzacția a fost realizată prin achiziționarea unor părți sociale deținute de cei trei cofondatori. Alin Luca și-a vândut întreaga participație, în timp ce George Moroianu și Alex Burghelia rămân asociați și vor continua dezvoltarea companiei.

Flip comercializează online electronice recondiționate, care beneficiază de garanție și de o experiență de cumpărare similară celei oferite pentru produsele noi. Platforma achiziționează și dispozitive folosite direct de la clienți, printr-un proces integral online, rapid și simplu.

Compania oferă, totodată, servicii de trade-in pentru parteneri, retaileri și firme de telecomunicații.

Dezvoltarea platformei s-a reflectat și în rezultatele financiare din prima jumătate a anului fiscal curent. Veniturile Flip au crescut cu 31% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Pe piețele din Bulgaria, Ungaria și Grecia, avansul a fost de 54%. În același timp, categoriile noi de produse au înregistrat o creștere de 76%.

Aceste categorii includ laptopurile, ceasurile și tabletele recondiționate, pe care Flip le-a adăugat în oferta sa.

În urma tranzacției, Alin Luca se retrage din rândul asociaților, după ce și-a vândut integral participația. George Moroianu, CEO-ul Flip, și Alex Burghelia păstrează restul părților sociale și vor continua să participe la dezvoltarea companiei.

Flip va funcționa în continuare ca o companie separată, cu aceeași echipă și sub același brand. Pentru clienți, parteneri și furnizori, schimbarea structurii acționariatului nu aduce modificări.

Tudor Manea, CEO eMAG, a explicat că decizia de majorare a participației are la bază evoluția companiei și încrederea în echipa care o conduce. El a subliniat și interesul tot mai mare al consumatorilor pentru electronicele recondiționate.

„Oamenii aleg tot mai des electronice recondiționate, iar Flip a crescut în fiecare an de când am investit în companie. Ne-am mărit participația pentru că avem încredere în business și în echipă. Mă bucur că George și Alex rămân să ducă Flip mai departe”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

La rândul său, George Moroianu a prezentat decizia eMAG drept o confirmare a încrederii în activitatea construită în aproape opt ani. Cofondatorul Flip a vorbit și despre potențialul pieței de recommerce, având în vedere diferențele dintre România și țările occidentale.

„Pentru noi, decizia eMAG este un semn de încredere în ce am construit în aproape opt ani. Tot mai mulți oameni aleg electronice recondiționate, cu garanție, iar creșterea noastră o arată. Îi mulțumesc lui Alin pentru drumul parcurs împreună. Alex și cu mine rămânem asociați și vom continua să dezvoltăm Flip. În țările din Vest, penetrarea electronicelor recondiționate este mult mai mare decât pe piețele noastre, de aceea considerăm că suntem abia la început. Oportunitatea pe piața de recommerce este foarte mare”, a declarat George Moroianu, cofondator și CEO Flip.

eMAG a investit în Flip în 2021, prin intermediul eMAG Ventures. Platforma este, de asemenea, unul dintre partenerii abonamentului Genius.

Tranzacția prin care eMAG și-a majorat participația în Flip a implicat și servicii de consultanță fiscală și juridică pentru Alin Luca. Acesta a fost asistat de Taxelle, firmă specializată în consultanță fiscală, și de CEE Attorneys (Romania).

Cele două companii au oferit sprijin în procesul de vânzare integrală a participației deținute de cofondatorul Flip Technologies către eMAG.

Operațiunea marchează o nouă etapă în evoluția platformei de recommerce. Prin cumpărarea părților sociale deținute de cei trei cofondatori, eMAG și-a crescut participația de la 62,6% la 90%.

După finalizarea tranzacției, Alin Luca a ieșit complet din companie. George Moroianu, CEO Flip, și Alex Burghelia au rămas asociați și vor continua să contribuie la dezvoltarea afacerii.

Echipa Taxelle a fost formată din Andreea Cosmănescu, Managing Partner, și Iulia Cojocaru, Manager. Aceasta a asigurat consultanța fiscală pe întreaga durată a tranzacției.

Activitatea echipei a vizat în special structurarea fiscală a ieșirii din acționariat, analiza implicațiilor fiscale și asistența în negocierile tranzacției.

Din partea CEE Attorneys, asistența juridică a fost coordonată de Nicolae Ursu, Managing Partner. Echipa a participat la toate etapele operațiunii.

Printre responsabilități s-au numărat structurarea tranzacției, negocierea termenilor contractuali, redactarea și definitivarea documentelor tranzacționale, precum și asistența oferită la finalizarea operațiunii.

Andreea Cosmănescu a evidențiat importanța coordonării aspectelor fiscale, financiare și juridice în cazul retragerii unui fondator dintr-o companie. Reprezentanta Taxelle a subliniat și semnificația tranzacției pentru parcursul antreprenorial al lui Alin Luca.

„Exitul unui fondator reprezintă un moment definitoriu în parcursul său antreprenorial, în care deciziile strategice trebuie fundamentate pe o abordare integrată a componentelor fiscale, financiare și juridice. Ne bucurăm că am contribuit la finalizarea cu succes a acestei tranzacții și că am fost alături de Alin Luca într-un moment important al parcursului său antreprenorial, în calitate de cofondator al unuia dintre cele mai de succes startup-uri românești”, a declarat Andreea Cosmănescu, Managing Partner, Taxelle.

Nicolae Ursu a explicat că retragerea unui fondator dintr-o companie susținută de investitori strategici presupune gestionarea unor interese comerciale diferite. El a evidențiat rolul colaborării dintre consultanții juridici și fiscali în structurarea și finalizarea operațiunii.