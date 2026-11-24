România, lovită de ger. Țara noastră intră sub influența unui nou val de frig, cu ninsori viscolite, rafale puternice de vânt și temperaturi negative. Vremea se va răci treptat în următoarele zile, iar minimele vor ajunge până la -10 grade Celsius.

Precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni, inclusiv în București. Potrivit directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, vremea va fi deosebit de rece și de Ziua Națională a României.

Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu de tip nowcasting pentru zonele în care intensitatea fenomenelor meteo crește. Sunt vizate în special regiunile cu ninsori viscolite și rafale de vânt care pot depăși 90-100 de kilometri pe oră.

Elena Mateescu a explicat, marți seara, că avertizările punctuale sunt emise în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. În paralel, este valabilă și o avertizare generală de cod galben.

Aceasta vizează Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde vântul suflă cu rafale de 60-90 de kilometri pe oră. Ninsorile sunt viscolite, iar vizibilitatea poate fi redusă. În zonele mai joase din vestul țării, sudul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și vestul Moldovei, rafalele ating 50-70 de kilometri pe oră.

Începând de la ora 20:00, intră în vigoare o nouă avertizare de cod galben, valabilă până miercuri dimineață, la ora 08:00. Atenționarea vizează Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea viteze de 60-90 de kilometri pe oră și va viscoli zăpada. Ninsorile vor continua, iar vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării.

Pentru ziua următoare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 grad Celsius în estul Transilvaniei și 9-10 grade în sudul Banatului. În București sunt prognozate valori de 6-8 grade Celsius. Minimele vor coborî până la -8 grade, posibil -10 grade în zonele depresionare. Pe litoral, temperaturile nocturne vor ajunge la 1-2 grade.

Răcirea vremii se va accentua spre finalul săptămânii. Potrivit șefei ANM, sâmbătă, 28 noiembrie, temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între -2 și cel mult 6 grade Celsius la nivel național.

Nopțile vor deveni tot mai reci, iar temperaturile minime vor coborî sub pragul de ger, până la -10 grade Celsius. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea sudică.

Cantități importante de apă sunt prognozate în zonele montane și în Moldova. În estul și sudul Transilvaniei vor predomina ninsorile.

În Dobrogea, Muntenia și Oltenia, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Schimbarea precipitațiilor este așteptată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Fenomenele vor putea fi prezente inclusiv în Capitală.

Vremea va rămâne deosebit de rece și de Ziua Națională a României. Elena Mateescu a prezentat estimările meteorologice pentru marți, 1 decembrie, inclusiv pentru București.

„Vremea va fi rece, cu siguranță. Vom vorbi pentru ziua de marți, 1 decembrie, de o vreme deosebit de rece, maximele zilei de 1 decembrie între – 4 până la 3 grade, minimele cele mai coborâte, de – 14 grade în depresiuni, până la minus 4 grade pe litoral, iar în capitală o maximă în jurul a 0 grade și o minimă spre – 10, – 8 grade Celsius. Fără precipitații, este posibil să avem înnorări temporare în sudul țării, însă în Capitală mai degrabă vorbim de o vreme deosebit de rece”, a declarat directorul general al ANM, la Realitatea TV.

Pentru București, prognoza indică o temperatură maximă de aproximativ 0 grade Celsius. În timpul nopții, valorile termice ar putea coborî la -8, -10 grade Celsius.

La nivel național, maximele din prima zi a lunii decembrie vor fi cuprinse între -4 și 3 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi minime sunt estimate în zonele depresionare, unde termometrele pot indica -14 grade Celsius. Pe litoral, minimele vor ajunge până la -4 grade.

În Capitală nu sunt prognozate precipitații pentru 1 Decembrie. Sunt posibile înnorări temporare în sudul țării, în timp ce temperaturile se vor menține la valori deosebit de scăzute.