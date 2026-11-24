Ninsori în București sunt posibile la începutul lunii decembrie, potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather. Meteorologii estimează precipitații mixte pentru 2 decembrie 2026, când ploaia ar putea fi însoțită de ninsoare. Între timp, iarna s-a instalat deja în mai multe regiuni ale țării, unde ninsorile și viscolul îngreunează circulația rutieră.

Vremea s-a răcit semnificativ în România, mai ales în zonele montane, unde zăpada s-a depus deja, iar vântul puternic provoacă probleme de vizibilitate. În unele regiuni, autoritățile au intervenit pentru deszăpezirea drumurilor și au instituit restricții de circulație.

În Pasul Tihuța, din județul Bistrița-Năsăud, ninge viscolit încă de duminică noapte. Circulația se desfășoară cu dificultate, în condițiile în care zăpada și rafalele de vânt afectează traficul. Utilajele de deszăpezire acționează pe șosele, însă condițiile meteo continuă să le creeze dificultăți participanților la trafic.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să folosească anvelope de iarnă și să evite manevrele riscante. Viscolul spulberă zăpada și reduce vizibilitatea, inclusiv pe DN 17, drumul care asigură legătura dintre Transilvania și Bucovina.

Condițiile de iarnă au determinat și primele restricții de circulație pe Transalpina. Un sector de drum cu o lungime de 18 kilometri a fost închis traficului. Este vorba despre tronsonul dintre Obârșia Lotrului și Curpăt, situat la limita județelor Alba și Sibiu.

Ninsorile au continuat și în zonele montane înalte. La Vârful Omu s-a depus un nou strat de zăpadă, după ce precipitațiile au început duminică noapte. Meteorologii au semnalat vânt puternic, transport de zăpadă și vizibilitate redusă.

Mugur Gavrilă, meteorolog la Vârful Omu, a descris condițiile meteorologice înregistrate la altitudine: „Ceva ninsoare, vânt destul de puternic, de peste 20 de metri pe secundă, transport de zăpadă la înălțime. Este ceață cu cer invizibil, care depune chiciură”.

Iarna a ajuns și în mai multe localități montane din Maramureș. La Cavnic, zăpada s-a așternut deja, iar autoritățile le recomandă șoferilor care nu și-au echipat mașinile cu anvelope de iarnă să evite deplasările.

Precipitațiile sub formă de ninsoare au ajuns și în Munții Aninei, din județul Caraș-Severin. Acolo s-a format un strat consistent de zăpadă, însă drumurile sunt curățate.

În Munții Țarcu, ninsorile au continuat timp de mai multe zile. Stratul de zăpadă a ajuns la 23 de centimetri, potrivit datelor prezentate.

Condiții meteorologice dificile au fost raportate și la Stația Meteo Vlădeasa, aflată la peste 1.800 de metri altitudine. Vântul puternic viscolește zăpada, iar temperaturile au coborât până la minus 6 grade Celsius.

Capitala va resimți și ea răcirea vremii din această perioadă. Potrivit estimărilor AccuWeather, primii fulgi de zăpadă ar putea apărea în București la începutul lunii decembrie.

Pentru miercuri, 2 decembrie 2026, prognoza indică precipitații mixte, sub formă de ploaie și ninsoare. Aceasta este prima dată din intervalul analizat pentru care sunt estimate condiții favorabile apariției fulgilor de zăpadă în Capitală.

Cu o zi înainte, de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, temperaturile ar urma să atingă o maximă de 6 grade Celsius. Minima prognozată este de 0 grade. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile sunt estimate sub formă de ploaie.

Pe 2 decembrie, vremea ar putea aduce primele episoade de ninsoare în București. Ulterior, pe 3 decembrie, temperaturile sunt estimate să crească ușor. Maxima ar urma să ajungă la 8 grade Celsius, iar minima va fi de 1 grad. Cerul va avea înnorări temporare.

Estimările AccuWeather pentru a doua parte a lunii decembrie indică temperaturi relativ blânde în Capitală. Pentru Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este prognozată o temperatură maximă de 7 grade Celsius și o minimă de 1 grad.

În această zi, cerul ar urma să fie parțial noros. Prognoza nu indică, în prezent, temperaturi foarte scăzute pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Nici pentru prima zi de Crăciun, 25 decembrie, nu sunt estimate valori termice negative pe timpul zilei. Maxima ar urma să fie tot de 7 grade Celsius, în timp ce minima este prognozată la 0 grade.

Pentru ultima zi a anului, prognoza AccuWeather indică temperaturi apropiate de cele estimate pentru perioada Crăciunului.

Pe 31 decembrie, în București, temperatura maximă ar urma să ajungă la 6 grade Celsius. Minima prognozată este de 0 grade.

Estimările disponibile pentru noaptea de Revelion nu indică precipitații sub formă de ninsoare în Capitală. Datele meteorologice publicate pentru această perioadă arată temperaturi relativ moderate la finalul lunii decembrie, potrivit celor anunțate de ANM.