Ninsori în Moldova și Cod Portocaliu de vânt în Dolj și Mehedinți. ANM anunță prelungirea episodului de vreme rece în România. Drumarii au intervenit cu 120 de utilaje pe șoselele naționale din Moldova. Meteorologii prognozează noi ninsori, intensificări ale vântului și temperaturi negative. Elena Mateescu avertizează că un val de aer polar va afecta țara în perioada următoare. Vremea se va răci inclusiv în minivacanța de 1 Decembrie.

Ninsorile continuă în cea mai mare parte a județelor din Moldova. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a mobilizat luni 120 de autoutilaje pentru intervenții pe drumurile naționale. Acțiunile au avut loc în condițiile în care precipitațiile au afectat mai multe zone din regiune.

Echipele de drumari au împrăștiat 378,5 tone de material antiderapant. Intervențiile au vizat intervalul orar 06:00-12:00. Carosabilul era umed, iar pe unele sectoare se formaseră porțiuni de zăpadă frământată spre acostament.

„Ninge în cea mai mare parte a județelor Moldovei, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată spre acostament. Până la orele prânzului (interval orar 06:00 – 12:00), DRDP Iași a intervenit pe drumurile naționale din administrare cu 120 de autoutilaje și 378,5 tone de material antiderapant”, a transmis DRDP Iași pe Facebook.

Potrivit instituției, cele mai multe intervenții au fost realizate de echipele din Bacău, Botoșani și Suceava. Repartizarea utilajelor a fost următoarea: 22 de autoutilaje ale SDN Bacău, 5 ale SDN Bârlad, 22 ale SDN Botoșani, 18 ale SDN Câmpulung Moldovenesc, 10 ale SDN Iași, 21 ale SDN Piatra Neamț și 22 ale SDN Suceava.

Meteorologii avertizează că vremea rece va continua în mai multe regiuni. Sunt prognozate precipitații, intensificări ale vântului și ninsori, în special în zonele montane și în nordul Moldovei.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 20:00. Precipitațiile vor afecta majoritatea regiunilor. În nordul Moldovei și la munte vor predomina ninsorile.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Totodată, temperaturile vor scădea accentuat. În zonele montane, condițiile meteorologice vor deveni dificile, pe fondul ninsorilor și al rafalelor puternice.

Condițiile de iarnă se resimt deja la altitudini mari. Salvamontiștii au transmis un avertisment pentru persoanele care intenționează să facă drumeții în perioada următoare. Atenționarea vine înaintea minivacanței de 1 Decembrie.

În Munții Călimani, la altitudini de peste 1.800 de metri, stratul de zăpadă a ajuns la 15-30 de centimetri. Prognozele indică noi ninsori în următoarele zile. Temperaturile pot coborî până la minus 17 grade Celsius.

Vântul ar putea atinge viteze de 70-80 km/h la rafală. Salvamont Mureș atrage atenția că diferențele dintre condițiile meteo din zonele joase și cele de la altitudine pot fi importante.

„Nu subestimați condițiile de iarnă! Chiar dacă în zonele joase nu este zăpadă, la peste 1800 de metri condițiile pot fi deja dificile”, a avertizat Salvamont Mureș într-o postare pe Facebook.

Salvatorii montani recomandă alegerea traseelor în funcție de experiența turiștilor și de prognoza meteo. Echipamentul trebuie adaptat sezonului rece. De asemenea, sunt recomandate evitarea zonelor expuse vântului puternic, a pantelor abrupte și a deplasărilor pe timp de noapte.

ANM a emis și o avertizare Cod Portocaliu pentru mai multe localități din județele Dolj și Mehedinți. Atenționarea este valabilă de la ora 15:20 până la ora 18:00. Sunt prognozate intensificări puternice ale vântului.

În județul Dolj, avertizarea vizează localitățile Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Cerăt, Vârvoru de Jos, Afumați, Goicea, Orodel, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Caraula, Giubega, Vela, Ghidici, Negoi, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Brabova, Cioroiași, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Catane, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Gogoșu, Botoșești-Paia și Izvoare.

În județul Mehedinți, avertizarea include localitățile Vânju Mare, Pătulele, Cujmir, Bălăcița, Salcia, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Bâcleș, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Braniștea, Pristol, Vrata, Poroina Mare și Corlățel.

Meteorologii anunță rafale de vânt care pot depăși 70-80 km/h. Avertizarea vizează intensificări puternice ale vântului în localitățile menționate.