Prognoza meteo pentru duminică, 22 noiembrie 2026, anunță o schimbare a vremii în mai multe regiuni din România. Temperaturile vor scădea în nordul, nord-vestul și centrul țării, în timp ce sudul va păstra valori mai ridicate pentru această perioadă. La munte sunt așteptate ninsori, iar pe creste condițiile meteorologice pot deveni dificile din cauza vântului și a temperaturilor scăzute.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică o evoluție diferită a vremii de la o regiune la alta. Răcirea va fi mai accentuată în zonele intracarpatice, în timp ce în sud-vest și în sud temperaturile vor rămâne relativ blânde.

În Capitală, valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât cele obișnuite pentru ultima parte a lunii noiembrie. După maximele de 16–17 grade estimate pentru sâmbătă, vremea va începe să se răcească treptat.

La munte, situația va fi diferită. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, unde sunt posibile depuneri de zăpadă.

Duminică, 22 noiembrie, procesul de răcire va continua în zonele montane, unde ninsorile vor deveni predominante. Temperaturile scăzute, asociate cu intensificările vântului, pot afecta vizibilitatea și condițiile de deplasare, în special pe crestele înalte.

Estimările meteorologice pentru zona montană indică o medie a temperaturilor maxime de aproximativ -1 grad în jurul datei de 22 noiembrie. Valoarea reprezintă o medie regională și nu trebuie interpretată ca temperatură exactă pentru fiecare localitate sau stațiune montană.

Cei care au planificate excursii în Munții Bucegi, Făgăraș, Piatra Craiului sau în alte masive trebuie să țină cont de schimbările meteorologice anunțate de ANM.

De asemenea, estimările generale nu oferă informații precise despre grosimea stratului de zăpadă de pe fiecare traseu. Condițiile pot varia în funcție de altitudine și de particularitățile fiecărei zone.

În cursul zilei de duminică, temperaturile vor coborî mai evident în nordul, nord-vestul și centrul țării. Valorile termice se vor apropia de cele considerate normale pentru ultima decadă a lunii noiembrie.

În celelalte regiuni, vremea va rămâne relativ caldă, însă maximele nu vor mai atinge nivelurile înregistrate în zilele anterioare. Diferențele dintre zonele țării vor fi vizibile atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții.

Cerul va avea înnorări temporare. În primele ore ale zilei sunt posibile precipitații slabe în nord, centru și est, iar spre seară ploile vor apărea în vestul țării. Acestea se vor extinde ulterior, în cursul nopții.

La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În estul Transilvaniei și în nordul Moldovei sunt posibile, temporar, precipitații mixte.

Prognozele publicate înaintea weekendului indică temperaturi maxime cuprinse între aproximativ 4 grade în estul Transilvaniei și 13–14 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Aceste valori evidențiază diferențele termice care se vor menține între regiunile țării.

În Transilvania, răcirea va fi mai accentuată decât în regiunile sudice. Pentru intervalul 22–23 noiembrie, estimările regionale indică o medie a temperaturilor maxime de aproximativ 6 grade. Pe timpul nopții, minimele ar putea ajunge în jurul valorii de -3 grade.

În Moldova, temperaturile vor continua să scadă în următoarele zile. Între 22 și 24 noiembrie, media maximelor este estimată la aproximativ 6 grade, în timp ce minimele nocturne ar putea coborî spre -2 grade.

Banatul și Crișana vor resimți, de asemenea, o răcire treptată. În jurul datei de 23 noiembrie, temperaturile minime medii se vor situa în apropierea valorilor de 0–1 grad.

În Muntenia și Oltenia, vremea va rămâne mai caldă la începutul weekendului, însă temperaturile vor intra pe un trend descendent. La începutul săptămânii următoare, nopțile vor deveni mai reci, iar valorile termice se vor apropia de pragul înghețului.

În Dobrogea, schimbarea regimului termic va fi vizibilă după intervalul 18–20 noiembrie, când temperaturile maxime au ajuns la 17–18 grade.

Pentru zilele de 22 și 23 noiembrie, media temperaturilor maxime este estimată să scadă până la aproximativ 9 grade. Diferența față de valorile înregistrate anterior va fi semnificativă, pe fondul răcirii prognozate pentru această perioadă.

Valorile prezentate pentru Transilvania, Moldova, Banat, Crișana, Muntenia, Oltenia și Dobrogea sunt estimări medii la nivel regional. Acestea nu reprezintă temperaturi exacte pentru fiecare oraș sau localitate.

Tendința generală indică o scădere treptată a temperaturilor, cu diferențe între regiunile din nordul și centrul țării și cele din sud și sud-vest.

În București, pentru sâmbătă, 21 noiembrie, prognoza ANM indică un cer variabil și vânt slab până la moderat. Nu sunt estimate precipitații importante în Capitală pe parcursul zilei.

Duminică, 22 noiembrie, cerul va prezenta înnorări temporare. Probabilitatea de ploaie va crește în special în intervalul de noapte, de duminică spre luni, potrivit estimărilor meteorologice prezentate anterior.

Pentru persoanele care au programate activități sau participarea la evenimente organizate în București în weekendul 21–22 noiembrie, condițiile meteorologice din timpul zilei se anunță relativ blânde.

Spre seară, temperaturile vor fi mai scăzute, iar diferența față de valorile înregistrate în timpul zilei va fi resimțită mai ales în aer liber. Pentru deplasările și activitățile desfășurate după lăsarea serii, sunt indicate haine mai groase, în condițiile în care minimele vor coborî considerabil față de maximele diurne.