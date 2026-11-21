Un loc de parcare de reședință poate fi pierdut chiar dacă a fost folosit ani la rând de aceeași persoană. Anumite greșeli pot duce la rezilierea contractului. Regulile diferă în funcție de primărie, iar unele termene-limită pot lăsa proprietarii fără locul ocupat.

Locurile de parcare de reședință administrate de primării nu sunt garantate pe termen nelimitat. Titularii pot pierde dreptul de folosință dacă nu achită taxa la timp, își schimbă domiciliul sau nu actualizează documentele în termenele stabilite de autoritățile locale. Regulile diferă de la un sector la altul și de la un oraș la altul, iar în anumite situații locul poate fi atribuit unei alte persoane.

Locurile de parcare de reședință administrate de primării se atribuie la cerere, în conformitate cu regulamentele locale. Beneficiarul le poate utiliza în condițiile stabilite prin autorizație, abonament sau contract, însă dreptul de folosință poate înceta dacă nu mai sunt respectate obligațiile prevăzute de documentele respective.

Situația este diferită în cazul locurilor de parcare aflate în proprietate privată. Dacă spațiul a fost cumpărat în baza unui act de vânzare, proprietatea este reglementată de dispozițiile Codului Civil, iar titularul beneficiază de drepturile aferente unui bun aflat în proprietatea sa.

Dreptul de folosință asupra unui loc de parcare atribuit de primărie poate înceta dacă autorizația, abonamentul sau contractul expiră și nu este prelungit. Titularul riscă să piardă locul dacă nu achită taxa de parcare la termenul stabilit.

Alte situații care pot duce la pierderea dreptului de folosință sunt mutarea în afara zonei deservite de locul respectiv sau neactualizarea datelor după schimbarea autoturismului, atunci când regulamentul local prevede această obligație și sancțiunea aferentă.

Termenele de plată și cele pentru actualizarea documentelor sunt stabilite de fiecare administrație locală în parte. Prin urmare, condițiile nu sunt identice în toate sectoarele Capitalei sau în celelalte orașe din țară.

Reînnoirea contractelor deja existente se poate face prin achitarea taxei de parcare la termenul scadent și îndeplinirea cumulativă a condițiilor de atribuire stabilite de actele normative în vigoare pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

În Sectorul 6 al Capitalei, de exemplu, taxa pentru contractele de parcare aflate în derulare poate fi achitată integral până la data de 31 martie sau în două rate egale, cu scadențe la 31 martie și 30 septembrie.

Neachitarea taxei la termenul stabilit duce la rezilierea contractului, ceea ce înseamnă că titularul pierde dreptul de a utiliza locul de parcare.

Obligația de actualizare a datelor poate avea un termen diferit de cel pentru plata taxei. În Sectorul 3, titularii trebuie să solicite actualizarea datelor sau a documentelor în cel mult 30 de zile de la apariția modificărilor.

Există reguli speciale și în cazul schimbării autoturismului. Dacă titularul vinde mașina înscrisă în autorizația de parcare sau pierde, din alt motiv, dreptul de a o utiliza, are la dispoziție cel mult 90 de zile pentru a comunica, prin platforma primăriei, intenția de a actualiza autorizația cu datele unui alt vehicul.

Nerespectarea acestui termen poate duce la pierderea dreptului de folosință asupra locului de parcare. În această situație, spațiul poate fi atribuit unei alte persoane.

Vânzarea locuinței poate avea consecințe diferite asupra dreptului de utilizare a locului de parcare, în funcție de regimul juridic al acestuia.

Dacă locul de parcare se află în proprietatea vânzătorului, acesta poate fi inclus în contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, în condițiile legii.

În schimb, dacă locul a fost atribuit de primărie, cumpărătorul nu dobândește automat dreptul de folosință prin cumpărarea apartamentului. Eventuala preluare depinde de regulamentul administrației locale.

În Sectorul 6, de exemplu, vânzarea locuinței determină rezilierea contractului de parcare. Noul proprietar trebuie să depună o cerere proprie pentru atribuirea unui loc, fără ca dreptul fostului titular să fie transferat automat.

În anumite sectoare și orașe, subînchirierea locului de parcare sau cedarea dreptului de folosință către o terță persoană este interzisă. Încălcarea acestei reguli poate determina rezilierea unilaterală a contractului de către administrația locală.

Interdicția se aplică și în Sectorul 6 al Capitalei, unde titularul nu poate închiria sau ceda locul unei alte persoane în afara procedurilor permise de regulament.

Există însă o procedură distinctă pentru transferul dreptului de folosință către rude de gradul I sau către soț ori soție, dacă aceștia locuiesc la aceeași adresă. Transferul este posibil numai dacă noul beneficiar îndeplinește condițiile prevăzute de regulamentul local.