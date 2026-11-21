Locul tău de muncă ar putea fi în pericol cu mult înainte ca firma să anunțe concedieri. Întârzierile salariale, reducerea bonusurilor, pierderea unor clienți importanți sau scăderea comenzilor sunt semnale pe care angajații nu ar trebui să le ignore. Consultanții TPC Concept explică, pentru Capital.ro, cum poți recunoaște problemele financiare ale firmei. Ei arată cine este mai expus concedierilor și când merită să începi să cauți un alt loc de muncă.

Unul dintre primele semne că o companie are probleme financiare este deteriorarea fluxului de numerar. Firma începe să aibă dificultăți în a-și achita la timp obligațiile curente.

În asemenea situații, conducerea este sub presiune să reducă costurile. Printre măsurile pe care le poate lua în calcul se numără și reducerile de personal.

Potrivit consultanților TPC Concept, angajații ar trebui să urmărească șase semnale care pot indica deteriorarea situației financiare a companiei:

Întârzierile repetate ale salariilor, care pot indica dificultăți în asigurarea lichidităților necesare activității curente.

Blocarea livrărilor de către furnizorii neplătiți, cu efecte asupra producției sau activității companiei.

Scăderea persistentă a comenzilor, care afectează veniturile firmei.

Pierderea unor clienți importanți, mai ales în cazul companiilor care depind de un număr redus de clienți.

Reducerile succesive și tot mai ample de cheltuieli, care pot sugera că măsurile inițiale de reducere a costurilor nu au fost suficiente.

Promisiunile conducerii care nu sunt respectate, inclusiv cele privind plata salariilor sau redresarea activității.

Aceste semnale cântăresc mai mult atunci când apar împreună, se repetă și încep să afecteze activitatea companiei.

„Contează însă repetarea și acumularea problemelor, precum și reacția conducerii. Explicațiile clare și măsurile coerente ajută angajații să înțeleagă situația. Promisiunile nerespectate și deciziile contradictorii sporesc incertitudinea. O dificultate temporară de numerar nu înseamnă automat că vor urma concedieri”, explică Sorin Spiridon, fondator și Managing Partner al TPC Concept.

O companie poate funcționa o perioadă îndelungată cu un deficit de numerar, dacă furnizorii acceptă întârzieri la plată. Situația se poate deteriora rapid dacă furnizorii cer plata în avans sau suspendă livrările. Producția, vânzările și încasările pot avea de suferit.

Cele mai vulnerabile sunt companiile cu lichidități reduse, marje mici de profit și dependență de câțiva clienți importanți. Pierderea comenzilor sau întârzierile la încasarea facturilor pot agrava rapid situația financiară.

Potrivit sondajului ManpowerGroup pentru trimestrul IV din 2026, domeniile în care mai mulți angajatori anticipează reduceri de personal decât creșteri ale echipelor sunt IT-ul, serviciile profesionale, științifice și tehnice, precum și utilitățile și resursele naturale.

„Trebuie să distingem însă două situații. Unele firme reduc personalul pentru a putea continua activitatea. Altele sunt profitabile, dar își reorganizează operațiunile pentru a îmbunătăți eficiența și rezultatele. Pentru angajat, contează atât situația financiară a companiei, cât și tipul de activitate pe care îl prestează”, precizează Sorin Spiridon, Managing Partner al TPC Concept.

Siguranța locului de muncă depinde însă mai mult de situația financiară a companiei, de portofoliul de clienți și de calitatea managementului decât de industria în care activează.

În cazul restructurărilor, companiile analizează atât contribuția individuală a angajaților, cât și necesitatea posturilor respective în viitoarea structură a organizației.

Angajații cu rezultate constant sub așteptări pot fi mai expuși atunci când selecția se face între persoane cu responsabilități comparabile.

Pentru a-și proteja veniturile, unele companii încearcă să păstreze cu prioritate angajații din vânzări și pe cei care lucrează direct cu clienții. Reducerile de personal pot viza departamentele de suport, mai ales dacă responsabilitățile se suprapun sau dacă activitatea poate fi reorganizată.

Consultanții TPC Concept identifică trei criterii prin care angajații își pot evalua contribuția în cadrul companiei:

SKILLS – competențe: capacitatea de a îndeplini responsabilitățile postului;

WILL – implicare: disponibilitatea de a contribui la rezultatele companiei;

FIT – compatibilitate: potrivirea cu organizația și modul său de lucru.

„Dacă un angajat știe că nu îndeplinește unul sau mai multe dintre aceste criterii, trebuie să fie conștient că poziția sa poate fi mai vulnerabilă și să lucreze la aspectele pe care le poate îmbunătăți. Competența, implicarea și potrivirea cu organizația îi cresc șansele de a fi printre oamenii pe care compania face eforturi să îi păstreze”, afirmă Călin Spiridon, Managing Partner al TPC Concept.

Aceste criterii nu oferă însă o garanție. Inclusiv angajații cu performanțe foarte bune pot fi afectați de concedieri atunci când compania renunță la un proiect sau închide o întreagă linie de activitate.

Reducerea bonusurilor, eliminarea unor beneficii extrasalariale sau reducerea temporară a programului de lucru nu înseamnă automat că firma intenționează să concedieze angajați.

Uneori, firma recurge la aceste măsuri ca să reducă cheltuielile și să păstreze locurile de muncă.

Problemele apar atunci când reducerile se repetă, devin tot mai ample și sunt însoțite de întârzieri salariale sau blocaje în activitate.

„Compania ar trebui să explice de ce sunt necesare reducerile, ce urmărește prin ele și când vor fi reevaluate. Pentru că veniturile angajaților sunt afectate, aceștia au nevoie de informații clare pentru a-și putea organiza propriile bugete. Dacă durata măsurilor nu poate fi estimată, conducerea ar trebui să spună acest lucru și să comunice periodic evoluția situației”, explică Călin Spiridon, Managing Partner al TPC Concept.

Angajații ar trebui să urmărească dacă măsurile adoptate contribuie la stabilizarea companiei sau dacă sunt urmate de noi reduceri de cheltuieli.

Poate fi greu să alegi când să pleci dintr-o companie aflată în dificultate financiară. Decizia e cu atât mai dificilă dacă lucrezi acolo de mulți ani.

Consultanții TPC Concept recomandă evitarea a două extreme: demisia la primele semne de dificultate și rămânerea în companie cu orice preț, în ciuda deteriorării evidente a situației.

Angajații care observă acumularea problemelor financiare ar trebui:

Să solicite informații privind situația companiei și măsurile de redresare;

Să urmărească respectarea angajamentelor asumate de conducere;

Să își evalueze economiile și capacitatea de a suporta eventuale întârzieri salariale;

Să își actualizeze CV-ul și să analizeze alternativele profesionale;

Să evite deciziile luate din panică, dar și ignorarea problemelor din loialitate față de companie.

„Greșelile de evitat sunt deciziile luate din panică și ignorarea repetată a faptelor doar din loialitate. Pregătirea unor alternative profesionale este compatibilă cu susținerea companiei. Ea îi permite angajatului să decidă mai corect, ținând cont atât de parcursul său profesional, cât și de responsabilitățile personale”, explică Sorin Spiridon, fondator și Managing Partner al TPC Concept.

Nici deschiderea procedurii de insolvență nu ar trebui să reprezinte singurul criteriu în luarea deciziei de plecare. Mai importante pentru angajat sunt respectarea obligațiilor companiei față de el, perspectivele concrete de redresare și capacitatea personală de a suporta incertitudinea financiară.