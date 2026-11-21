Bitcoin ar putea ajunge la 200.000 de dolari în acest deceniu, consideră Jiří Gregor, investitor ceh pe platforma eToro. Într-un interviu pentru Capital.ro, el spune că un asemenea scenariu ar presupune dobânzi mai mici, intrarea mai multor investitori mari și reguli previzibile. Gregor explică și ce l-ar îngrijora dacă prețul ar scădea puternic.

Bitcoin reprezintă aproximativ o cincime din portofoliul lui Gregor, potrivit investitorului. El și-a stabilit dinainte nivelul de la care ar începe să își reducă poziția. În interviu, explică și de ce pune acțiunile pe primul loc atunci când le compară cu Bitcoin și cu aurul pe un orizont de zece ani.

Jiří Gregor: Pe termen lung, da. Văd Bitcoin ca pe următorul pas în evoluția banilor. Este un bun limitat, la fel ca aurul, dar este digital, iar oferta sa este plafonată la 21 de milioane de monede. Guvernele pot tipări mai mulți bani. Nimeni nu poate tipări mai mult bitcoin.

Pe termen scurt, nu este un instrument de protecție împotriva inflației și nu voi pretinde că este. A scăzut puternic în 2022, când inflația a crescut brusc, iar anul acesta se tranzacționează mult sub vârful său din 2025, chiar dacă prețurile cresc din nou. De la o lună la alta, se comportă mai degrabă ca o acțiune de tehnologie.

Îl dețin pe termen lung pentru situația în care guvernele își devalorizează încet datoriile prin inflație. Pe un orizont de cinci până la zece ani, mă aștept ca bitcoin să întreacă aurul la acest capitol. Aurul are o istorie de 5.000 de ani. Bitcoin are 17. Volatilitatea se gestionează prin dimensiunea poziției. Dacă o scădere de 50% te-ar face să vinzi, înseamnă că deții prea mult.

Jiří Gregor: Da, cred că 200.000 de dolari este un nivel posibil în acest deceniu. La acel preț, toate unitățile de Bitcoin la un loc ar valora în jur de 4 trilioane de dolari, adică tot mult mai puțin decât tot aurul din lume. Este nevoie din nou de bani mai ieftini, cu dobânzi mai mici și deficite guvernamentale mari. Este nevoie ca tot mai mulți investitori mari să intre pe piață prin ETF-uri, fonduri de pensii și poate chiar bănci centrale. Chiar și Banca Națională a Cehiei deține acum un mic portofoliu de test cu Bitcoin. De asemenea, reglementările trebuie să rămână previzibile.

Nu încerc să anticipez momentele exacte ale ciclului. Planul meu este stabilit în scris, iar cei care îmi copiază strategia îl cunosc: la peste 90.000 de dolari încep să reduc o parte din poziție, iar o parte esențială o păstrez pentru totdeauna. Încă sunt de părere că acest ciclu poate depăși 120.000 de dolari.

Ar putea să se prăbușească și să nu-și mai revină niciodată? Nu poate fi exclus. Până și guvernatorul băncii centrale din Cehia a spus că Bitcoin ar putea ajunge fie foarte sus, fie la zero. M-ar îngrijora o eroare tehnică în protocol, de exemplu, o amenințare din partea informaticii cuantice fără o soluție agreată. Sau interdicții coordonate în cele mai mari economii. Sau situația în care deținătorii pe termen lung și ETF-urile ar vinde luni la rând, în timp ce cumpărătorii noi ar dispărea. O scădere de 50% în sine este un lucru normal pentru Bitcoin.

Jiří Gregor: Acțiunile pe primul loc, Bitcoin pe locul doi și aurul pe locul trei.

Acțiunile sunt singurele dintre cele trei care produc ceva. O companie bună câștigă bani, plătește dividende și crește. Încă îmi aleg majoritatea pozițiilor pe baza a trei lucruri: evaluare scăzută, bilanț solid și o afacere pe care o înțeleg. Bitcoin este pariul meu împotriva devalorizării lente a monedelor fiduciare. Aurul este o asigurare bună, dar nu îl dețin, deoarece mă aștept ca bitcoin să își facă treaba mai bine pe un orizont de zece ani.

În ceea ce privește cripto, orientativ: 1–3% pentru un începător, 5–10% pentru un investitor experimentat, cu un orizont lung și un venit stabil. Peste acest nivel este un pariu bazat pe convingere personală, nu pe diversificare. Banca Națională a Cehiei a calculat că o alocare de 5% în Bitcoin ar fi adus un plus de aproximativ 3,5 puncte procentuale pe an în ultimul deceniu, dar ar fi și dublat volatilitatea.

Eu însumi mă aflu peste acest interval. Bitcoin este cea mai mare poziție a mea, în jur de o cincime din portofoliu, iar oricine poate vedea acest lucru înainte de a mă copia. Nu aș recomanda așa ceva cuiva care este la început de drum.