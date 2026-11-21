Estonia va închide punctele de trecere rutieră a frontierei cu Rusia pentru cel puțin șase luni, începând cu 1 decembrie 2026. Guvernul de la Tallinn invocă amenințările la adresa securității naționale și acuză serviciile ruse de organizarea unor atacuri. Moscova respinge acuzațiile și avertizează că va răspunde prin măsuri politice și diplomatice.

Guvernul Estoniei a anunțat vineri că va suspenda circulația prin punctele rutiere de trecere a frontierei cu Rusia, pentru o perioadă de minimum șase luni.

Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre cele două țări și al acuzațiilor formulate de autoritățile estoniene la adresa serviciilor de securitate ruse.

Ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a explicat că măsura urmărește limitarea posibilităților Rusiei de a organiza noi atacuri.

Oficialul a acuzat serviciile ruse că exercită presiuni asupra persoanelor care traversează frontiera și încearcă să le recruteze.

„Serviciile de securitate ruse îi intimidează pe cetăţenii noştri care trec prin punctele noastre de trecere a frontierei şi încearcă să-i recruteze. Este o situaţie pe care nu o mai putem tolera”, a declarat Igor Taro.

Estonia este membră a NATO și a Uniunii Europene și se numără printre statele care susțin ferm Ucraina.

Decizia de închidere a frontierei vine după un incident de securitate raportat de autoritățile de la Tallinn.

Duminică, Estonia a acuzat serviciile de securitate ruse că au orchestrat o tentativă de incendiere a unei întreprinderi estoniene din industria apărării.

Potrivit autorităților, acesta ar fi al doilea incident de acest tip înregistrat de la începutul anului.

Guvernul estonian consideră că aceste acțiuni justifică măsuri suplimentare pentru protejarea securității naționale.

Kremlinul a respins însă orice implicare în tentativa de incendiere produsă în weekendul precedent.

Anunțul guvernului estonian a provocat o reacție din partea Moscovei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat vineri că Rusia va lua măsuri dacă Estonia își pune în aplicare decizia.

Potrivit acesteia, răspunsul Moscovei va include măsuri politice și diplomatice.

„Astfel de iniţiative seamănă cu încercări de a ridica o nouă cortină de fier sub pretextul unei pretinse ameninţări venite din Est”, a declarat Maria Zaharova.

Autoritățile ruse nu au precizat ce măsuri concrete ar putea adopta.

Estonia dispune în prezent de cinci puncte de trecere a frontierei care permit călătoriile către și dinspre Rusia.

Potrivit poliției estoniene, aproximativ 760.000 de persoane au traversat granița dintre cele două țări de la începutul anului.

Dintre acestea, 307.000 erau cetățeni ruși, 175.000 erau cetățeni estonieni, iar 54.000 dețineau pașapoarte finlandeze.

Legăturile dintre populațiile celor două țări rămân importante, inclusiv din cauza trecutului sovietic.

Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia, iar situația este similară și în sens invers.

Unul dintre cele mai importante puncte de trecere este cel din Narva, oraș estonian cu populație majoritar rusofonă.

Acesta este folosit inclusiv de călătorii veniți din alte regiuni europene pentru a ajunge la Sankt Petersburg, aflat la câteva ore de mers cu mașina.

Închiderea punctelor rutiere nu va afecta transportul feroviar de mărfuri dintre Estonia și Rusia.

Guvernul estonian a precizat că trenurile de marfă vor putea circula în continuare, însă vor rămâne supuse unor controale vamale stricte.

Măsura apropie Estonia de politica adoptată anterior de Finlanda.

Finlanda și-a închis toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia în 2023 și le-a menținut închise de atunci.

În schimb, celelalte două state baltice, Letonia și Lituania, și-au păstrat punctele de trecere deschise.