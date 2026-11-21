Prognoza meteo pentru sâmbătă, 21 noiembrie, anunță o schimbare a vremii în cea mai mare parte a României. Temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, iar ploile vor afecta mai multe regiuni. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, cu depuneri de zăpadă în anumite masive.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru ziua de sâmbătă. Meteorologii anunță precipitații în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. În zonele montane, vremea va deveni treptat mai rece, iar precipitațiile lichide se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Schimbarea vremii va fi însoțită de intensificări temporare ale vântului. Cele mai mari viteze sunt prognozate la altitudini ridicate. În sud și sud-est, temperaturile se vor menține însă peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Vremea va continua să se răcească, însă temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale în cea mai mare parte a țării. Această situație va fi mai evidentă în regiunile sudice și sud-estice.

Cerul va avea înnorări temporare. Acestea vor deveni mai accentuate în vestul, centrul, nordul și nord-estul României. Ploile vor apărea în Maramureș, Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei. Precipitații locale sunt posibile în Crișana și izolat în Banat.

Pe parcursul nopții, ploile vor ajunge și în nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei. Cantitățile de apă estimate se vor situa, în general, între 1 și 10 l/mp. În nordul Carpaților Orientali și posibil în Munții Apuseni, acestea pot ajunge la 15-20 l/mp.

La munte, precipitațiile vor trece treptat de la ploaie la lapoviță și ninsoare. În prima parte a zilei, schimbarea este prognozată la altitudini de peste 1.500 de metri în nordul și centrul Carpaților Orientali. Ulterior, fenomenul se va extinde și în celelalte masive.

Precipitațiile vor pierde treptat din intensitate și se vor restrânge ca arie. În unele zone se va depune un strat de zăpadă de 1-5 centimetri. Izolat, în masivele nordice, grosimea acestuia poate ajunge la 6-10 centimetri.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată în cea mai mare parte a țării. Temporar, vor exista intensificări în Moldova și izolat în celelalte regiuni. Rafalele vor atinge viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 grade Celsius în Maramureș și 19 grade în vestul și sudul Olteniei. Noaptea, minimele vor coborî până la -3 grade în Dealurile de Vest și în zonele depresionare. Pe litoral, temperaturile vor ajunge la 8 grade.

Ceața va apărea local în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții. Presiunea atmosferică va înregistra o creștere ușoară.

În Capitală, vremea va rămâne relativ caldă pentru această perioadă, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de intervalul precedent.

În noaptea de dinaintea zilei de sâmbătă, cerul va fi temporar noros. Trecător, sunt posibile ploi slabe, cu acumulări sub 1-2 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă nocturnă va fi cuprinsă între 5 și 7 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de 21 noiembrie, cerul va avea un aspect variabil. Valorile termice vor rămâne peste cele obișnuite pentru această dată, în ciuda scăderii ușoare față de ziua precedentă.

Temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade Celsius. Noaptea, minimele vor coborî la 2-5 grade. Vântul va sufla slab și moderat, iar presiunea atmosferică va fi în ușoară creștere.

La munte, vremea va intra într-un proces de răcire. Cu toate acestea, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii noiembrie.

Cerul va prezenta înnorări temporare, uneori accentuate. Precipitațiile vor apărea pe suprafețe relativ extinse în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În aceste zone, cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-10 l/mp. În nordul Carpaților Orientali se pot acumula local 15-20 l/mp.

În restul zonelor montane, precipitațiile vor fi prezente local. La început, acestea vor fi predominant sub formă de ploaie. Ulterior, se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

În prima parte a zilei, precipitațiile mixte și ninsorile sunt prognozate la altitudini de peste 1.500 de metri în nordul și centrul Carpaților Orientali. Mai târziu, fenomenul va apărea și în celelalte zone montane.

Pe măsură ce intervalul va avansa, precipitațiile vor slăbi în intensitate și se vor restrânge considerabil. În unele locuri, stratul nou de zăpadă va măsura 1-5 centimetri. În masivele nordice, izolat, acesta poate ajunge la 6-10 centimetri. Vântul va avea intensificări temporare, în special la altitudini mari. Rafalele vor atinge 60-90 km/h.