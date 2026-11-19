Cod galben, portocaliu și roșu de vreme severă. Rafale de peste 140 km/h și ploi abundente. Ce județe sunt vizate de ANM
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de cod galben, portocaliu și roșu pentru România. Sunt anunțate intensificări puternice ale vântului, rafale care pot depăși 140 km/h la munte și ploi însemnate cantitativ. Avertizările sunt valabile începând de miercuri, 19 noiembrie, și până joi, 20 noiembrie. Mai multe județe și regiuni se vor afla sub atenționări succesive.
Cod galben de vânt la munte. Rafale de până la 120 km/h
Prima atenționare emisă de ANM este valabilă în intervalul 19 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 18. Meteorologii au instituit cod galben pentru intensificări ale vântului la munte.
În intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări. Cele mai mari viteze vor fi înregistrate în zonele montane înalte. Rafalele vor atinge 90…120 km/h, potrivit prognozei ANM.
O altă atenționare de cod galben intră în vigoare miercuri, 19 noiembrie, la ora 18, și este valabilă până joi, 20 noiembrie, la ora 5. De această dată, sunt vizate ploile însemnate cantitativ.
Cod galben de ploi în mai multe județe. Cantități de apă de peste 40 l/mp
Atenționarea vizează județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Maramureș. Sunt incluse și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali, precum și nordul Carpaților Orientali.
Ploile vor avea mai ales caracter de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15…25 l/mp.
Izolat, valorile pot depăși 35…40 l/mp.
Tot miercuri, 19 noiembrie, la ora 18, intră în vigoare o nouă avertizare de cod galben pentru intensificări ale vântului. Aceasta este valabilă până joi, 20 noiembrie, la ora 1.
Cod galben și portocaliu de vânt. Rafale de până la 140 km/h în zonele montane
Codul galben vizează județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș și Dolj. Sunt incluse zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu și Mehedinți, precum și zona montană a județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea.
Vântul va avea viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor depăși 80…100 km/h. Pentru același interval, 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 1, ANM a emis și o avertizare de cod portocaliu. Aceasta vizează intensificări puternice ale vântului.
Sunt vizate zonele joase ale județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba. Aici, rafalele vor ajunge la 70…90 km/h.
În Carpații Occidentali și Meridionali, vântul va sufla cu 100…110 km/h. La altitudini mari, rafalele vor atinge 120…140 km/h.
ANM a emis cod portocaliu și roșu pentru 20 noiembrie
Joi, 20 noiembrie, între orele 1 și 10, va fi valabilă o nouă avertizare de cod galben pentru intensificări ale vântului. Zonele afectate sunt Banatul, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.
În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50…70 km/h. Pentru același interval, meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu. Aceasta vizează Transilvania, Maramureșul, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei.
Sunt incluse și toate zonele montane situate la altitudini între 800 și 1200 de metri. Rafalele vor ajunge la 70…90 km/h în regiunile menționate, iar la munte vor atinge 100…130 km/h.
Tot între orele 1 și 10 ale zilei de 20 noiembrie va fi activ și un cod roșu de vânt. Avertizarea vizează județul Vrancea și zonele montane situate la altitudini de peste 1200 de metri.
Cod roșu de vânt în Vrancea. Rafale de peste 140 km/h la munte
Potrivit ANM, în județul Vrancea vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse. Vitezele vor depăși 90 km/h.
În zona montană aflată la altitudini de peste 1200 de metri, vântul va avea viteze de peste 120…140 km/h.
O nouă avertizare de cod galben va fi valabilă joi, 20 noiembrie, între orele 10 și 16. Aceasta vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.
Sunt vizate Maramureșul, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Avertizarea include și estul, centrul și sudul Munteniei.
De asemenea, vor fi afectate zone din Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local Carpații Orientali. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h, iar la munte va depăși 80…100 km/h. Cele mai mari viteze sunt așteptate pe creste.
Cod portocaliu de vânt în Carpații Meridionali și Orientali
Pentru intervalul 20 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 16, ANM a emis și o avertizare de cod portocaliu.
Aceasta vizează intensificări puternice ale vântului în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.
Rafalele vor ajunge la 70…90 km/h. La munte, vitezele vor atinge 100…110 km/h. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 120…140 km/h.
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