Războiul din Ucraina a fost tema principală a întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat Kremlinul. Discuțiile au avut loc joi, 19 noiembrie, la summitul APEC de la Shenzhen, în China, și au durat aproximativ 40 de minute. Președintele american a declarat că vrea să discute despre încheierea războiului și la reuniunea în trei cu Putin și Xi Jinping.

Donald Trump a abordat subiectul războiului din Ucraina în timpul întâlnirii bilaterale cu Xi Jinping. Președintele american a spus că ambii lideri vor să ajute la oprirea conflictului. Rolul Beijingului este urmărit în contextul relațiilor apropiate dintre China și Rusia.

„Amândoi dorim să oferim ajutorul nostru în contextul războiului dintre Rusia şi Ucraina”, a declarat Trump, potrivit News.ro. El a adăugat că își dorește încheierea războiului și că, în această privință, crede că vorbește în numele amândurora.

Declarația a venit după întâlnirea separată a lui Trump cu Vladimir Putin. Potrivit Kremlinului, războiul din Ucraina a fost tema principală a discuției dintre cei doi. Trump a spus că va aborda subiectul și la reuniunea trilaterală cu Putin și Xi Jinping.

La începutul întrevederii, Xi Jinping a spus că relațiile dintre cele două țări au evoluat pozitiv. El și-a reafirmat disponibilitatea de a colabora cu administrația americană și de a menține dialogul pe o direcție constructivă.

„Am stabilit o nouă definiție a unei relații constructive între China și SUA, caracterizată prin stabilitate strategică, oferindu-i un conținut nou, bazat pe respect, echitate și reciprocitate”, a afirmat Xi Jinping.

Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe Trump la aeroport

Vizita a început cu un gest diplomatic neobișnuit. Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe Donald Trump pe pista aeroportului din Shenzhen. Potrivit The Guardian, a fost prima dată când Xi a întâmpinat astfel un lider străin de când a preluat președinția Chinei. Cei doi s-au îmbrățișat scurt.

Trump a apreciat ceremonia de primire, la care au participat militari, copii și numeroși invitați. El a descris primirea drept un semn de respect. Liderul american l-a lăudat pe Xi și în timpul unei sesiuni a summitului APEC.

„Este o țară incredibilă. Ați făcut o treabă extraordinară și sunteți un lider incredibil”, i-a transmis Trump omologului său.

În discursul susținut la summitul APEC, Xi Jinping a pledat pentru consolidarea cooperării economice în regiunea Asia-Pacific. El a cerut reducerea barierelor în calea comerțului și a investițiilor. Liderul chinez a anunțat o contribuție de 20 de milioane de dolari pentru cooperarea în cadrul APEC. China va înființa și un centru de cercetare dedicat organizației, la Shenzhen.

Printre prioritățile prezentate de Xi s-au numărat digitalizarea, infrastructura, energia verde și securitatea alimentară. Pentru economiile europene, evoluția relațiilor comerciale dintre SUA și China poate avea efecte asupra lanțurilor de aprovizionare, investițiilor și piețelor de export.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că cei doi președinți au discutat despre războiul din Ucraina. Presa a avut acces în sală timp de aproximativ un minut, după care întrevederea a continuat cu ușile închise. Casa Albă a descris discuțiile drept o „întâlnire informală”.

Din delegația americană au făcut parte secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. De partea rusă au participat ministrul de Externe Serghei Lavrov și ministrul de Finanțe Anton Siluanov. La discuții au mai fost prezenți consilierul Iuri Ușakov și emisarul rus Kirill Dmitriev, potrivit TASS.

La începutul întâlnirii, Trump a lăudat „relația excelentă” pe care o are cu Putin și l-a numit „prietenul meu”. La final, cei doi lideri au plecat fără să facă declarații publice. Ușakov a declarat, potrivit TASS, că Putin a ieșit din întâlnire într-o „dispoziție excelentă”.

Întrevederea de la Shenzhen a fost prima discuție față în față dintre Trump și Putin după întâlnirea din august 2025. Cei doi s-au văzut atunci la Anchorage, în Alaska. Discuțiile de anul trecut s-au încheiat fără un acord privind războiul din Ucraina.

Donald Trump a spus că va aborda încheierea războiului din Ucraina la reuniunea trilaterală. Înaintea întâlnirii, agenda celor trei lideri era încă deschisă. Iuri Ușakov anticipase că războiul va fi abordat, dar a precizat că reuniunea nu are o agendă fixă.

Vladimir Putin propusese încă din octombrie o întâlnire în acest format. Potrivit The Wall Street Journal, inițiativa urmărea deschiderea unor negocieri pentru încheierea războiului în condiții favorabile Moscovei. Reuniunea de la Shenzhen este prima programată în acest format între liderii SUA, Rusiei și Chinei.

Președintele american a spus că vrea să discute și despre războiul din Iran și despre controlul armamentului nuclear. Tratatul New START, care limita arsenalele nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, a expirat în februarie. Trump și-a exprimat intenția de a negocia un nou acord care să includă și China.

Înaintea reuniunii în trei, Trump a avut o întrevedere separată cu Xi Jinping. Președintele american a vorbit despre interesul comun al celor două țări pentru transportul petrolului prin strâmtoarea Ormuz. El a spus și că îi va cere Chinei să cumpere mai multe produse agricole americane.

Ucraina nu participă la reuniunea trilaterală de la Shenzhen. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că deciziile care privesc Ucraina trebuie luate cu participarea Kievului. El a susținut că aceeași regulă trebuie aplicată Europei în chestiunile care o privesc.

Zelenski a spus că se așteaptă să primească detalii despre discuțiile din China la reuniunea de joi a „Coaliției de Voință”, la Berlin. La întâlnire sunt așteptați și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit Reuters.

Oficialii germani au precizat că reuniunea de la Berlin va aborda garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acestea ar urma să aibă caracter juridic obligatoriu și să intre în vigoare după o eventuală încetare a focului.