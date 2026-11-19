Benzina standard costă în medie 9,27 lei pe litru, iar motorina standard, 10,65 lei pe litru. Prețurile medii la benzină, motorină și GPL au rămas la nivelul de miercuri, potrivit datelor PretCarburant.ro. Cele mai mici prețuri la benzină și motorină au fost raportate la aceeași stație din Eforie Nord.

Benzina standard se vinde joi cu prețuri între 9,19 și 9,39 lei pe litru. Față de 30 iunie, media națională a crescut cu 61 de bani pe litru, echivalentul unei scumpiri de 7%.

Motorina standard costă între 10,55 și 10,74 lei pe litru. Dintre cei trei carburanți, motorina a înregistrat cea mai mare scumpire față de finalul lunii iunie. Prețul mediu a urcat cu 1,43 lei pe litru, adică 15,5%.

Pentru GPL, media națională este de 4,84 lei pe litru, cu 29 de bani peste nivelul din 30 iunie. Creșterea este de 6,4%. Prețurile la pompă variază între 4,58 și 5,01 lei pe litru.

Stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, are cele mai mici prețuri raportate pentru ambii carburanți standard. Un litru de benzină costă 9,19 lei, iar unul de motorină, 10,55 lei.

Cel mai ieftin GPL se găsește la stația Rompetrol din localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov. Acolo, litrul costă 4,58 lei.

La nivel de județ, cea mai mică medie pentru benzină este în Botoșani, de 9,25 lei pe litru. Pentru motorină, cea mai mică medie este în Gorj, de 10,63 lei pe litru. Ilfov are cele mai mari medii județene pentru ambii carburanți, de 9,28 lei la benzină și 10,66 lei la motorină.

În București, Constanța și Brașov, benzina costă în medie 9,28 lei pe litru, iar motorina, 10,66 lei. În Cluj-Napoca și Timișoara, benzina ajunge la 9,29 lei pe litru, iar motorina are aceeași medie ca în Capitală.

În Iași și Craiova, benzina costă în medie 9,27 lei pe litru, iar motorina, 10,65 lei. La Oradea, mediile sunt de 9,29 lei pentru benzină și 10,67 lei pentru motorină.

Contractul Brent cu livrare în ianuarie 2027 a fost cotat miercuri, 18 noiembrie, la 91,63 dolari pe baril. Cotația a scăzut cu 1,51 dolari față de cea precedentă, potrivit sumarului PretCarburant.ro.

Platforma indică o creștere de 38,2% față de 30 iunie, calculată pe seria contractelor Brent cu scadența cea mai apropiată. Calculul urmărește evoluția cotațiilor și la trecerea de la un contract la următorul.