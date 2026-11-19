Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul ordinului privind aprobarea calendarului de înscriere și reînscriere a copiilor la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2027-2028. Potrivit documentului, părinții ar urma să depună cererile de înscriere în prima etapă în perioada 24-28 mai 2027, în timp ce reînscrierile sunt programate între 17 și 21 mai 2027.

Calendarul include două etape principale de înscriere, urmate de o etapă de ajustări pentru copiii care nu au obținut un loc sau nu au participat la primele două runde. De asemenea, proiectul stabilește termenele pentru procesarea dosarelor, afișarea rezultatelor și repartizarea copiilor pe grupe.

Termenele nu sunt încă definitive. Documentul se află în consultare publică, iar propunerile și sugestiile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, potrivit anunțului publicat de Ministerul Educației la 17 noiembrie 2026. Forma finală a ordinului va fi stabilită după analizarea observațiilor primite și consultarea Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.

Potrivit proiectului, la nivel antepreșcolar, respectiv în grupele organizate în cadrul creșelor, pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, notează Edupedu.

Pentru nivelul preșcolar, corespunzător grădinițelor, sunt vizați copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Înscrierea se realizează în limita locurilor disponibile după încheierea etapei de reînscrieri, în care copiii care frecventează deja unitățile de învățământ își pot păstra locurile pentru anul școlar următor.

Grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu. Prin urmare, cuprinderea copiilor de 4 și 5 ani în sistemul de educație preșcolară are prioritate. Această prevedere privește accesul la educație, fără să garanteze însă obținerea unui loc la prima unitate de învățământ aleasă de părinți.

Calendarul propus include și serviciile de educație timpurie complementare, printre care se numără grădinițele comunitare, ludotecile și grupurile de joacă. Acestea sunt organizate pentru extinderea accesului la educație timpurie în localitățile în care creșele și grădinițele sunt insuficiente sau greu accesibile.

Pentru serviciile de educație timpurie complementare există criterii proprii de departajare. Printre situațiile luate în considerare se află apropierea domiciliului de unitatea respectivă și existența dovezii că o solicitare anterioară de înscriere la creșă sau grădiniță a fost respinsă din lipsă de locuri. Condițiile de admitere diferă în funcție de tipul serviciului.

Prima etapă din calendarul propus de Ministerul Educației este rezervată reînscrierilor. În perioada 17-21 mai 2027, părinții copiilor care frecventează deja o creșă sau o grădiniță pot solicita continuarea în aceeași unitate de învățământ și în anul școlar 2027-2028.

Reînscrierea se face printr-o cerere scrisă, prin care părinții sau reprezentanții legali își exprimă opțiunea pentru păstrarea locului.

În cazul unităților de învățământ care au atât grupe antepreșcolare, cât și preșcolare, există și posibilitatea asigurării continuității pentru copiii care împlinesc 3 ani. Astfel, la solicitarea părinților, copiii care au frecventat grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru această categorie de vârstă.

Dacă numărul solicitărilor pentru reînscrierea în grupa mică este mai mare decât numărul locurilor disponibile, vor fi aplicate criteriile generale și specifice de departajare prevăzute la articolul 11, alineatul (1) din Metodologia-cadru de înscriere. Aceasta a fost aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 4018/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele reînscrierilor și numărul locurilor rămase disponibile urmează să fie afișate la 21 mai 2027. Locurile neocupate după această etapă vor putea fi solicitate de părinții care depun dosare pentru înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere este programată în intervalul 24 mai-18 iunie 2027. Totuși, părinții trebuie să țină cont că depunerea efectivă a cererilor este prevăzută pentru o perioadă mai scurtă, respectiv 24-28 mai 2027.

Înscrierea se realizează pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ și a celor trei opțiuni exprimate de părinți sau reprezentanții legali, în limita locurilor prevăzute în planul de școlarizare aprobat și rămase disponibile după reînscrieri.

Calendarul procesării cererilor este următorul:

24-28 mai 2027 : colectarea cererilor de înscriere;

: colectarea cererilor de înscriere; 2-8 iunie 2027 : procesarea cererilor în prima fază, corespunzătoare primei opțiuni;

: procesarea cererilor în prima fază, corespunzătoare primei opțiuni; 9-14 iunie 2027 : procesarea cererilor în faza a doua, corespunzătoare celei de-a doua opțiuni;

: procesarea cererilor în faza a doua, corespunzătoare celei de-a doua opțiuni; 15-18 iunie 2027: procesarea cererilor în faza a treia, corespunzătoare celei de-a treia opțiuni.

Rezultatele primei etape și numărul locurilor rămase libere urmează să fie afișate la 18 iunie 2027.

Părinții pot menționa în cererea-tip trei unități de învățământ, în ordinea preferințelor. Documentul se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune, împreună cu actele justificative necesare.

Dosarul este analizat inițial pentru prima unitate de învățământ indicată. Dacă solicitarea nu poate fi aprobată acolo, cererea intră în procesare pentru a doua opțiune și, dacă este necesar, pentru cea de-a treia.

Cele trei opțiuni reprezintă variante succesive de repartizare, nu trei locuri rezervate simultan pentru același copil.

În situația în care numărul solicitărilor depășește numărul locurilor disponibile, comisia de înscriere și distribuire aplică criteriile generale și specifice de departajare prevăzute de metodologia în vigoare.

Depunerea dosarului mai devreme în intervalul stabilit nu oferă un avantaj la admitere. Numărul de înregistrare al cererii nu reprezintă un criteriu de selecție, repartizarea fiind realizată în funcție de regulile de departajare aplicabile.

După finalizarea primei etape, părinții vor putea solicita înscrierea copiilor pe locurile care au rămas disponibile.

Potrivit proiectului, a doua etapă de înscriere este programată în perioada 28 iunie-16 iulie 2027. Și de această dată, dosarele vor fi analizate în funcție de trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse de părinți sau reprezentanții legali.

Calendarul propus pentru această etapă este următorul:

28 iunie-2 iulie 2027 : colectarea cererilor de înscriere;

: colectarea cererilor de înscriere; 5-7 iulie 2027 : procesarea cererilor pentru prima opțiune;

: procesarea cererilor pentru prima opțiune; 8-12 iulie 2027 : procesarea cererilor pentru a doua opțiune;

: procesarea cererilor pentru a doua opțiune; 13-15 iulie 2027 : procesarea cererilor pentru a treia opțiune;

: procesarea cererilor pentru a treia opțiune; 16 iulie 2027: afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă.

La fel ca în prima etapă, dacă numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comisia de înscriere și distribuire va aplica criteriile generale și specifice de departajare stabilite prin Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 4018/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Copiii care nu au fost înscriși în primele două etape vor putea participa la o etapă de ajustări, programată în perioada 16-31 august 2027.

Această etapă se adresează atât copiilor care nu au obținut un loc din cauza numărului insuficient de locuri disponibile sau din alte motive, cât și celor ai căror părinți nu au participat la primele două etape de înscriere.

Repartizarea se va realiza pe locurile rămase libere după încheierea celei de-a doua etape, în baza unei proceduri specifice elaborate de inspectoratele școlare județene sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Dosarele vor fi depuse de părinți la inspectoratul școlar, iar procedura va permite accesul următoarelor categorii de copii:

copiii rămași nerepartizați după cele două etape anterioare, cu prioritate cei care au 4 și 5 ani;

copiii pentru care părinții au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar, dar care nu au fost admiși în urma unui aviz negativ emis de CJRAE sau CMBRAE;

copiii cu vârste de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

Rezultatele etapei de ajustări și numărul locurilor care vor rămâne disponibile urmează să fie afișate la 31 august 2027.

Ulterior, la 3 septembrie 2027, unitățile de învățământ vor introduce în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) datele tuturor copiilor înscriși pentru anul școlar 2027-2028. Tot atunci va avea loc repartizarea acestora pe formațiuni de studiu, fiind vorba despre un termen administrativ destinat unităților de învățământ.

Proiectul Ministerului Educației prevede și posibilitatea înscrierii copiilor în timpul anului școlar, în anumite situații excepționale.

Această variantă este disponibilă atunci când sunt date în folosință creșe sau grădinițe construite prin intermediul unor proiecte ori programe. În asemenea cazuri, înscrierea copiilor poate avea loc și după încheierea etapelor obișnuite prevăzute în calendar.

Dacă numărul solicitărilor depășește numărul locurilor libere disponibile în noile unități, vor fi aplicate aceleași criterii generale și specifice de departajare prevăzute la articolul 11, alineatul (1) din Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 4018/2024, cu modificările și completările ulterioare.