Cu anvelope de iarnă uzate până la un profil de 2 milimetri, distanța medie de frânare pe asfalt ud a crescut de la 31,9 la 37,3 metri într-un test publicat de organizația germană ADAC. Diferența, de peste cinci metri, a apărut înainte ca pneurile să atingă limita tehnică de 1,6 milimetri. Testul a arătat și că anvelopele uzate pot pierde contactul cu asfaltul la viteze mai mici atunci când pe carosabil se acumulează apă.

ADAC a testat cinci modele de anvelope de iarnă, toate de dimensiunea 185/65 R15. Inginerii au comparat performanțele în stare nouă, când profilul avea aproximativ 8 milimetri, cu rezultatele la 4 și apoi la 2 milimetri. Testele au urmărit frânarea, comportamentul în viraje și rezistența la acvaplanare.

La 4 milimetri, distanța de frânare pe asfalt ud s-a schimbat puțin, însă rezerva la acvaplanare în viraj a scăzut în medie cu aproximativ 25%. La 2 milimetri, pierderea la aceeași probă a depășit 50%, iar distanța medie de frânare pe ud a crescut cu aproximativ 17%. Pe zăpadă, la frânarea de la 30 km/h, distanța de oprire a fost cu aproximativ 20% mai mare față de cea înregistrată cu anvelopele noi.

Pe măsură ce profilul se uzează, canelurile pot evacua mai puțină apă. Dacă apa se acumulează sub anvelopă, aceasta poate pierde contactul cu asfaltul. În testul ADAC, modelul cu cel mai bun rezultat la proba de acvaplanare în linie dreaptă a pierdut contactul cu drumul la aproximativ 93 km/h când era nou. Cu un profil de 2 milimetri, același model a pierdut contactul la aproximativ 77 km/h, în condițiile testului.

În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Obligația depinde de starea carosabilului. Registrul Auto Român precizează că anvelopele marcate M+S, M.S. sau M&S îndeplinesc cerința pentru circulația în condiții de iarnă, indiferent de denumirea lor comercială.

La autoturisme, adâncimea minimă prevăzută de normele tehnice este de 1,6 milimetri în zona centrală a benzii de rulare. ADAC recomandă, din motive de siguranță, înlocuirea anvelopelor de iarnă când profilul ajunge la 4 milimetri. Rezultatele testului arată că, la acest prag, pierderea de aderență devine deja măsurabilă, mai ales pe carosabil ud.

Adâncimea profilului se măsoară cu un dispozitiv dedicat, în canelurile principale, în mai multe puncte de pe fiecare anvelopă. Măsurarea se face lângă indicatorul de uzură. Verifică și dacă banda de rulare s-a tocit neuniform, precum și dacă flancurile au tăieturi, fisuri sau umflături. La final, controlează presiunea la rece și compar-o cu valorile recomandate de constructor pentru încărcarea mașinii.