Prețurile aurului și argintului au scăzut miercuri la cele mai reduse niveluri din septembrie 2025. Aurul a pierdut peste 3%, iar argintul s-a ieftinit cu mai mult de 4,5%. Declinul vine pe fondul așteptărilor privind o nouă majorare a dobânzilor de către Rezerva Federală americană (Fed), dar și al aprecierii dolarului.

Metalele prețioase au înregistrat miercuri scăderi puternice pe piețele internaționale, continuând tendința descendentă din ultimele luni.

La ora 13:45, ora Coastei de Est a Statelor Unite, aurul se tranzacționa la 3.744,60 dolari pe uncie. Prețul era cu peste 3% mai mic față de ședința precedentă.

Anterior, metalul prețios atinsese un minim al zilei de 3.731,10 dolari pe uncie.

Argintul a înregistrat o scădere și mai accentuată. Prețul său a coborât cu peste 4,5%, până la 45,19 dolari pe uncie.

În timpul tranzacțiilor, argintul a atins și nivelul de 44,66 dolari pe uncie.

Ambele metale au ajuns astfel la cele mai reduse cotații din septembrie 2025, potrivit Forbes.

Scăderile din această săptămână se adaugă pierderilor acumulate de la începutul anului.

Aurul s-a depreciat cu peste 13% în 2026, în timp ce argintul a înregistrat un declin de peste 36%.

Raportate la maximele istorice atinse în ianuarie, pierderile sunt considerabil mai mari.

Aurul a coborât cu peste 30% față de vârful de aproape 5.600 de dolari pe uncie.

Argintul a pierdut peste 60% din valoarea maximă, după ce ajunsese la aproximativ 121 de dolari pe uncie la sfârșitul lunii ianuarie.

Recordurile au fost atinse după o perioadă de creșteri susținute, alimentate de tensiunile internaționale și de cererea pentru metale prețioase.

Reducerea dobânzilor și utilizarea tot mai extinsă a argintului în sectoarele tehnologice au contribuit, de asemenea, la creșterea prețurilor.

Ole S. Hansen, directorul departamentului de strategie pentru mărfuri al Saxo Bank, a explicat principalele cauze ale declinului.

„Aurul și argintul sunt sub presiune, deoarece aprecierea dolarului, creșterea randamentelor reale și așteptările privind o nouă înăsprire a politicii monetare a Fed le reduc atractivitatea pentru investiții”, a declarat Hansen.

Indicele dolarului american a crescut miercuri cu aproape 0,3%, atingând anterior un nou maxim pentru acest an.

Un dolar mai puternic poate reduce cererea pentru aur și argint, deoarece acestea devin mai scumpe pentru cumpărătorii care folosesc alte monede.

În același timp, dobânzile mai ridicate favorizează instrumentele financiare care oferă randamente, în detrimentul metalelor prețioase.

Aurul și argintul nu generează dobânzi, ceea ce le poate reduce atractivitatea în perioadele de înăsprire a politicii monetare.

Investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală americană să majoreze dobânzile la reuniunea din decembrie.

Potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, probabilitatea unei majorări este estimată la 100%.

Scenariul considerat cel mai probabil, cu o șansă de 94,7%, presupune o creștere de 0,25 puncte procentuale.

Aceasta ar duce dobânda de referință într-un interval cuprins între 4% și 4,25%.

Există și o probabilitate de 5,3% pentru o majorare mai amplă, de 0,5 puncte procentuale.

În acest caz, intervalul dobânzii ar ajunge la 4,25%-4,5%.

Guvernatorul Rezervei Federale Christopher Waller s-a arătat miercuri îngrijorat privind evoluția inflației.

Într-o intervenție la CNBC, acesta a sugerat că banca centrală ar putea fi nevoită să înăsprească politica monetară.

„Sunt foarte, foarte îngrijorat de inflație”, a declarat Waller.

Oficialul a avertizat că Fed ar putea fi nevoită să „șocheze oamenii” și să adopte majorări mai agresive ale dobânzilor pentru reducerea inflației.

Totuși, Waller a precizat că o creștere de 0,5 puncte procentuale în decembrie nu este neapărat necesară.

O alternativă ar fi o majorare mai mică luna viitoare, însoțită de un semnal privind o nouă creștere în ianuarie.

Președintele Fed, Kevin Warsh, a susținut luni un discurs la Federal Reserve Bank of San Francisco, dar nu a prezentat detalii despre viitoarele decizii privind dobânzile.

Scăderea puternică a prețurilor a început la sfârșitul lunii ianuarie, după ce Donald Trump și-a anunțat intenția de a-l numi pe Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale.

Investitorii l-au perceput pe Warsh drept un susținător al unei politici monetare mai restrictive.

Anunțul a fost urmat de o corecție puternică a cotațiilor metalelor prețioase.

Ulterior, aurul și argintul și-au continuat deprecierea, inclusiv pe fondul războiului din Iran.

În această perioadă, prețurile metalelor prețioase au evoluat în sens opus cotațiilor petrolului, care au crescut puternic.

Perspectivele privind dobânzile americane și evoluția dolarului rămân factori importanți pentru piața aurului și argintului.