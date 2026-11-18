Parlamentul a adoptat propunerea legislativă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin deputatul Gabriel Florea, care prevede majorarea plafonului zilnic pentru plățile și încasările în numerar de la 5.000 la 50.000 de lei. Inițiativa a fost adoptată cu 173 de voturi și modifică Legea nr. 70/2015, urmând să devină lege.

Potrivit formațiunii politice, măsura urmărește să sprijine capitalul românesc, micii comercianți și antreprenorii, prin reducerea restricțiilor administrative și simplificarea regulilor privind tranzacțiile în numerar.

Modificarea legislativă instituie un plafon unic zilnic de 50.000 de lei pentru încasările și plățile în numerar efectuate între firme, precum și pentru operațiunile dintre societăți și persoanele fizice.

„Este un pas către o economie în care antreprenorii români să îşi poată desfăşura activitatea fără obstacole birocratice inutile”, a transmis formaţiunea.

Potrivit comunicatului transmis de AUR, modificarea Legii nr. 70/2015 va simplifica regulile aplicabile tranzacțiilor cu numerar, eliminând diferențele existente între categoriile de operațiuni.

Formațiunea consideră că majorarea plafonului va reduce costurile administrative suportate de mediul de afaceri și va permite antreprenorilor români să își desfășoare activitatea cu mai puține obstacole birocratice.

Inițiativa este prezentată de partid drept o măsură de susținere a economiei românești, în special a întreprinderilor mici, a comercianților și a antreprenorilor care întâmpină dificultăți din cauza restricțiilor privind utilizarea numerarului.

Deputatul AUR Gabriel Florea a criticat măsurile economice adoptate în ultimul an, susținând că majorarea taxelor, impozitelor, TVA-ului și prețurilor la energie a afectat puternic mediul de afaceri.

Potrivit parlamentarului, aceste decizii au contribuit la apariția unor dificultăți economice pentru numeroase firme, inclusiv la creșterea numărului de insolvențe și falimente.

Gabriel Florea a explicat că AUR a depus mai multe inițiative legislative menite să răspundă problemelor întâmpinate de antreprenori, iar una dintre acestea este proiectul PL-x 110, care propune creșterea plafonului zilnic pentru plățile în numerar de la 5.000 la 50.000 de lei.

„Din cauza măsurilor economice proaste luate în ultimul an, mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile. Au fost mărite peste noapte taxele, impozitele, TVA-ul. Au fost luate măsuri care au dus la majorarea galopantă a preţurilor energiei. Iar toate aceste lucruri, şi nu numai, au dus la insolvenţe, la falimente. (…) Noi, AUR, înţelegând aceste probleme, am depus mai multe iniţiative legislative care vin în sprijinul nevoilor antreprenorilor. Iar una dintre aceste iniţiative este PL-x 110, prin care propunem majorarea plafonului plăţilor cash zilnice de la 5.000 de lei la 50.000 de lei”, a explicat deputatul AUR Gabriel Florea.

Un alt argument prezentat de inițiatorul proiectului vizează dificultățile întâmpinate de micii comercianți, agricultori și antreprenori din cauza plafoanelor restrictive pentru tranzacțiile în numerar.

Gabriel Florea a atras atenția că aceste limite reprezintă o piedică în desfășurarea activităților economice, în special în mediul rural, unde numerarul continuă să aibă un rol important.

Deputatul AUR a susținut că situația economică din 2015, anul adoptării Legii nr. 70/2015, este semnificativ diferită de cea actuală. Între timp, volumul tranzacțiilor a crescut, iar structura costurilor de operare s-a modificat.

În opinia sa, plafoanele existente constrâng fluxurile legitime de numerar ale întreprinderilor mici și mijlocii, ale persoanelor care exercită profesii liberale și ale comercianților din mediul rural.

Inițiatorul proiectului a subliniat că numerarul rămâne important pentru antreprenori, micii comercianți, agricultori și milioane de români. Din acest motiv, consideră că statul ar trebui să creeze condiții favorabile dezvoltării activităților economice, fără să impună restricții administrative pe care le consideră inutile.

„Situaţia economică din perioada 2015, anul adoptării Legii nr. 70/2015, diferă semnificativ de cea actuală. Volumul tranzacţiilor a crescut, structura costurilor de operare s-a modificat. Plafoanele actuale constrâng fluxurile legitime de numerar ale întreprinderilor mici şi mijlocii, ale profesiilor liberale şi ale comercianţilor din mediul rural. Vorbim despre antreprenori, despre micii comercianţi, despre agricultori şi despre milioane de români pentru care cash-ul este extrem de important. Rolul nostru este să creăm condiţii optime pentru dezvoltarea economiei şi să nu punem obstacole inutile, precum le avem acum”, a subliniat deputatul AUR.

Formațiunea politică transmite că susține dezvoltarea unei economii românești puternice, bazate pe antreprenoriat, producție și capital autohton.

Potrivit AUR, statul ar trebui să sprijine inițiativa privată, nu să îngreuneze activitatea firmelor prin restricții și birocrație.

Partidul consideră că românii trebuie să aibă libertatea de a-și folosi banii, iar companiile autohtone trebuie să poată funcționa fără piedici administrative inutile.

Adoptarea propunerii legislative este prezentată de AUR drept un pas concret pentru apărarea libertății economice și susținerea persoanelor care muncesc, investesc și creează locuri de muncă în România.

„Românii trebuie să aibă libertatea de a-şi folosi banii, iar firmele româneşti trebuie să poată funcţiona fără piedici administrative inutile. Adoptarea acestei iniţiative reprezintă un pas concret în apărarea libertăţii economice şi în susţinerea celor care muncesc, investesc şi creează locuri de muncă în România”, afirmă AUR.

Prin modificarea Legii nr. 70/2015, plafonul zilnic pentru plățile și încasările în numerar ar urma să crească de zece ori, de la 5.000 la 50.000 de lei, potrivit prevederilor inițiativei adoptate de Parlament.