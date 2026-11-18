Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere, toți indicii principali consemnând evoluții negative. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe parcursul zilei s-a ridicat la 42,97 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,04 milioane de euro.

Principalul indice al pieței de capital românești, BET, a pierdut peste un procent, în timp ce cele mai mari scăderi individuale au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, Oil Terminal și Condmag. La polul opus, titlurile Mecanica Ceahlău, Armătura și Uztel au avut cele mai bune evoluții ale ședinței.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, s-a depreciat cu 1,05%, ajungând la 34.284,28 puncte.

Și ceilalți indici ai pieței au încheiat ședința în teritoriu negativ. BET-Plus, indicatorul care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni de la BVB, a înregistrat o scădere de 1,13%.

Indicele BET-XT, care urmărește evoluția celor mai lichide 25 de titluri listate, a coborât cu 0,97%.

În cazul societăților de investiții financiare, indicele BET-FI a consemnat o depreciere de 0,43%. Totodată, BET-BK, reperul de randament utilizat de fondurile de investiții, a închis ședința cu un declin de 1,03%.

Scăderi au fost înregistrate și pe segmentul energetic. BET-NG, indicele care măsoară evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a pierdut 1,26%.

De asemenea, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe piața AeRO, a încheiat ziua cu o depreciere de 0,80%.

Pe Piața Reglementată a BVB, cele mai mari valori ale tranzacțiilor au fost înregistrate de acțiunile Banca Transilvania, Rompetrol Rafinare și Nuclearelectrica.

Titlurile Banca Transilvania au ocupat primul loc în clasamentul lichidității, cu schimburi în valoare de 7,64 milioane de lei.

Pe următoarea poziție s-au situat acțiunile Rompetrol Rafinare, care au generat tranzacții de 3,66 milioane de lei.

Podiumul celor mai tranzacționate companii a fost completat de Nuclearelectrica, cu un rulaj de 2,56 milioane de lei.

Valoarea totală a schimburilor realizate pe parcursul ședinței de miercuri, pe întreaga piață, a fost de 42,97 milioane de lei, respectiv aproximativ 8,04 milioane de euro.

În ciuda evoluției generale negative a pieței, câteva companii au înregistrat creșteri importante ale cotațiilor.

Cea mai bună evoluție a aparținut acțiunilor Mecanica Ceahlău, care s-au apreciat cu 14,71%.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Armătura, cu un avans de 10,43%, în timp ce acțiunile Uztel au înregistrat o creștere de 9%.

La polul opus, cele mai importante scăderi ale ședinței au fost consemnate de Rompetrol Rafinare, ale cărei acțiuni s-au depreciat cu 9,22%.

Următoarea poziție în clasamentul declinurilor a fost ocupată de Oil Terminal, cu o scădere de 4,10%. Acțiunile Condmag au completat acest clasament, pierzând 4%.