Compania aeriană TAROM a înregistrat creșteri importante ale vânzărilor de bilete și ale numărului de pasageri transportați în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Rezultatele au fost susținute de vânzările online și de dublarea curselor charter, în ciuda reducerii numărului de zboruri regulate operate.

Compania aeriană națională TAROM a înregistrat o creștere de 33% a vânzărilor de bilete în luna octombrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În intervalul august-octombrie, vânzările totale au avansat cu 15%, în timp ce numărul pasagerilor transportați în octombrie a fost mai mare cu 21%, potrivit datelor anunțate miercuri de operatorul aerian.

Creșterea vânzărilor a fost înregistrată pe toate canalele de distribuție, însă cele mai bune rezultate au venit din mediul online. În octombrie, vânzările de bilete prin intermediul site-ului tarom.ro au crescut cu 39% față de aceeași lună din 2025.

Directorul general al TAROM, Cristian Anghel, a precizat că rezultatele au fost obținute în condițiile reducerii numărului de curse regulate operate de companie. Acesta a arătat că vânzările au crescut, în medie, cu 15% pe toate canalele de distribuție, iar în octombrie operatorul a comercializat cu 33% mai multe bilete în total și cu 39% mai multe prin intermediul site-ului propriu.

Potrivit lui, evoluția pozitivă reflectă interesul tot mai mare al pasagerilor pentru serviciile TAROM.

„Vânzările au crescut cu 15% în medie pe toate canalele de distribuţie, în condiţiile în care am redus numărul de curse regulate pe care le-am operat. În luna octombrie am vândut cu 39% mai multe bilete on-line şi cu 33% mai multe bilete în total. Pasagerii aleg din ce în ce mai mult serviciile Tarom şi pentru asta le mulţumim şi le rămânem recunoscători. Am zburat mai eficient, am fost mai vizibili pe piaţă şi am venit în faţa pasagerilor cu oferte comerciale competitive. Intrarea recentă în flotă a celor două aeronave noi Boeing MAX 737 8 îşi va produce efectele inclusiv în perioada următoare. Ne aşteptăm la continuarea trendului pozitiv şi le mulţumim echipelor TAROM care au contribuit la obţinerea unor indicatori operaţionali buni în ultima perioadă”, a precizat Anghel.

Un avans important a fost înregistrat și pe segmentul zborurilor charter. În luna octombrie, TAROM a operat 46 de curse charter, de două ori mai multe decât în perioada de referință, ceea ce a contribuit la creșterea cu 44% a numărului de pasageri transportați pe acest segment.

În ceea ce privește cursele regulate, compania a transportat cu 19% mai mulți pasageri în luna octombrie, comparativ cu aceeași lună din 2025. Totodată, factorul mediu de încărcare al aeronavelor a crescut cu 12%, în timp ce datele generale comunicate de operator indică un avans de 11% al acestui indicator.

Anghel a explicat că rezultatele au fost susținute de utilizarea mai eficientă a aeronavelor, de o vizibilitate mai bună pe piață și de ofertele comerciale competitive. Acesta a menționat și intrarea recentă în flotă a două aeronave Boeing 737-8 MAX, despre care estimează că va avea efecte pozitive asupra activității companiei în perioada următoare.

Conducerea TAROM se așteaptă ca evoluția favorabilă a indicatorilor comerciali și operaționali să continue și a mulțumit angajaților care au contribuit la obținerea rezultatelor din ultimele luni.