Grand Theft Auto VI (GTA VI) a generat deja peste 1,5 miliarde de dolari din precomenzi, deși jocul nu a fost încă lansat. Noul titlu al companiei Rockstar Games va apărea oficial pe 19 noiembrie, după mai multe amânări și o așteptare de 13 ani de la lansarea precedentului joc principal din serie.

Interesul pentru GTA VI depășește performanțele înregistrate de alte lansări importante din industria jocurilor video. Potrivit estimărilor firmei de analiză a pieței Sensor Tower, precomenzile au trecut deja de pragul de 1,5 miliarde de dolari. Cu nouă zile înainte de lansare, acestea depășiseră un miliard de dolari, aproape dublu față de suma înregistrată de Call of Duty: Modern Warfare II în aceeași etapă dinaintea apariției sale. Acesta a fost cel mai bine vândut joc din Statele Unite ale Americii în 2022.

Noul titlu continuă una dintre cele mai profitabile francize din industria divertismentului. GTA VI îi va duce pe jucători în Leonida, o versiune fictivă a statului Florida, unde vor putea explora mediul urban și participa la diverse activități ilegale, specifice seriei.

Succesul așteptat al jocului se bazează și pe performanțele precedentului titlu, Grand Theft Auto V. Lansat în 2013, acesta a devenit cel mai bine vândut joc al anului respectiv și a continuat să genereze venituri importante pentru companie.

Un rol esențial în menținerea interesului publicului l-a avut GTA Online, componenta multiplayer lansată la câteva săptămâni după apariția jocului de bază. Aceasta le permite utilizatorilor să interacționeze cu alți jucători și să exploreze în continuare orașul Los Santos, versiunea fictivă a orașului Los Angeles.

Prin actualizări, conținut suplimentar și noi moduri de joc, Rockstar Games a reușit să mențină comunitatea activă și să genereze venituri dincolo de vânzarea inițială a jocului. Utilizatorii pot cumpăra cu bani reali diverse elemente și îmbunătățiri disponibile în mediul virtual. Potrivit estimărilor prezentate, GTA Online a generat peste cinci miliarde de dolari în ultimul deceniu.

Seria Grand Theft Auto se numără printre cele mai importante francize din istoria jocurilor video, alături de titluri precum Tetris, Pokémon și Call of Duty. Franciza se află la aproximativ 40 de milioane de exemplare distanță de prima poziție în clasamentul vânzărilor, iar lansarea GTA VI ar putea influența semnificativ această ierarhie.

Interesul pentru noul joc Rockstar Games va ajunge și la București. GTA VI va putea fi testat de vizitatori la cea de-a zecea ediție a Bucharest Gaming Week, organizată în weekendul 21-22 noiembrie, la Romexpo. Astfel, publicul din România va avea ocazia să încerce jocul la numai două zile după lansarea oficială din 19 noiembrie.

Evenimentul este programat în Pavilionul B1 de la Romexpo și va reuni peste 20.000 de vizitatori. Organizatorii pregătesc peste 50 de standuri și zone interactive, sute de jocuri și provocări, competiții, întâlniri cu creatori de conținut și demonstrații de tehnologie.

Printre invitații speciali se numără Ned Luke, actorul care i-a dat voce și chip personajului Michael De Santa din GTA V, și Christopher Judge, cunoscut pentru interpretarea vocală a personajului Kratos din seria God of War. Cei doi vor participa la sesiuni de întâlniri cu fanii, fotografii și autografe.

Duminică, 22 noiembrie, de la ora 13:30, Christopher Judge și Ned Luke vor urca împreună pe scena principală pentru o discuție despre experiențele lor în industria jocurilor video și pentru a răspunde întrebărilor publicului.

Programul include și întâlniri cu numeroși creatori de conținut din România, printre care iSilent, Jimmy Hex, Ovvy, LucaLuk, xSlayder, Mădălin Adrian, Gannicus, BoboSpider, Patricia Stammer, Werty, Antonia Nuckle și Jaxi. Aceștia vor participa la sesiuni de gaming, provocări și activități dedicate comunităților lor.

Vizitatorii vor putea lua parte la competiții și demonstrații pentru jocuri precum Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Counter-Strike 2, Fortnite, League of Legends și EA SPORTS FC 27. Evenimentul va include activități atât pentru jucătorii experimentați, cât și pentru cei care vor să descopere jocurile video.

O altă atracție este prezența artistei K-pop YEOJIN, care va veni pentru prima dată în România și va participa la o sesiune specială de întâlnire cu fanii.

„România încă aşteaptă un parc de distracţii adevărat, de nivel european. Până atunci, Bucharest Gaming Week îl construieşte pentru un weekend. Pe 21 şi 22 noiembrie, Romexpo devine un parc de distracţii pentru gameri, cu zeci de atracţii în loc de carusele şi roller coastere. Joci GTA VI la doar două zile după lansare, îi întâlneşti pe Kratos şi pe Michael De Santa, intri în lumi virtuale în VR, te baţi în turnee sau joci board games cu prietenii. Ca în orice parc adevărat, nu vii pentru o singură atracţie: treci de la una la alta, aduni puncte în Treasure Hunt şi pleci acasă cu premii. După zece ani, aceasta este cea mai mare ediţie Bucharest Gaming Week şi cel mai mare eveniment de gaming din istoria României, atât ca număr de activări, cât şi ca număr de participanţi”, declară Tudor Dăescu, coorganizator Bucharest Gaming Week.

Companiile din industria jocurilor video și a tehnologiei vor organiza peste 50 de zone interactive. Electronic Arts va prezenta titluri precum EA SPORTS FC 27, Battlefield 6, F1 25, Split Fiction și It Takes Two. Vizitatorii vor putea încerca inclusiv simulatoare dedicate curselor de Formula 1.

Ubisoft pregătește experiențe bazate pe jocurile Assassin’s Creed Black Flag Resynced, The Division 2: Echoes of Central Park și The Crew Motorfest.

La standul Vodafone va avea loc un turneu de Fortnite, a cărui finală este programată duminică, pe scena principală. În același timp, standul George by BCR va organiza meciuri de EA SPORTS FC 27 împotriva unor jucători și creatori de conținut profesioniști.

Programul va include și experiențe de realitate virtuală, jocuri pe mobil, board games și zone dedicate jocurilor retro. Standurile LEGO România, McDonald’s, Mountain Dew, Old Spice și Cineplexx vor completa activitățile prin concursuri și experiențe interactive. La standul TCL, pasionații de gaming vor putea testa în premieră un monitor 4K OLED+ de 32 de inci, destinat jocurilor competitive.

Evenimentul va pune în valoare și producțiile dezvoltate în România. În zona Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA), publicul va putea testa jocuri realizate de studiouri locale, printre care Two Left Hands, Half Grip, Glitch Hunt, Station 58, Oath of the Necromancer, Solheim și Gladiatorum: Sacramentum. Vizitatorii vor putea discuta cu reprezentanții industriei despre procesul de dezvoltare a acestor producții.

Armata României va participa din nou la Bucharest Gaming Week, cu demonstrații și tehnologii utilizate în pregătirea militară. Publicul va putea descoperi un robot umanoid NAO, roboți mobili, un poligon virtual de antrenament și un simulator pentru pregătirea zborului cu drone.

Programul va include ateliere interactive în care participanții vor putea afla cum sunt utilizate simulatoarele, dronele, robotica și realitatea virtuală în activitățile de pregătire.

Robotica va fi prezentă și prin intermediul unor echipe de liceeni care au obținut rezultate la competiții europene și internaționale. Printre acestea se numără BRAVE BOTS și RO2D2 din Ploiești. Vizitatorii vor putea vedea roboții construiți de elevi și vor putea afla mai multe despre proiectele lor.

Bucharest Gaming Week pregătește și o competiție de tip Treasure Hunt, cu premii în valoare totală de 25.000 de euro și sute de oportunități de câștig.

Participanții vor putea folosi aplicația oficială a evenimentului pentru a explora standurile, a scana coduri și a îndeplini diferite provocări. Punctele acumulate vor putea fi transformate în premii.

Competiția include și activități din programul play.smart, inițiat și finanțat de Bucharest Gaming Week împreună cu partenerii săi. Acesta urmărește să informeze adolescenții și tinerii despre riscurile jocurilor de noroc. Participanții vor putea obține puncte suplimentare dacă răspund corect la întrebări despre aceste riscuri, în cadrul unei campanii care promovează mesajul „Gamingul înseamnă skill, nu noroc”.

Bucharest Gaming Week va avea loc sâmbătă și duminică, 21 și 22 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00, în Pavilionul B1 de la Romexpo.

Programul complet, informațiile despre invitați și activități, precum și detaliile despre aplicația oficială sunt disponibile pe www.bucharestgamingweek.ro. Biletele pot fi cumpărate de pe www.iabilet.ro.