Fraudele de romance sunt înșelătorii online bazate pe manipulare emoțională. Escrocii creează identități false și dezvoltă relații aparent sincere pentru a câștiga încrederea victimelor. Ulterior, folosesc această apropiere pentru a solicita bani sau pentru a obține informații personale și date sensibile.

Acest tip de fraudă se manifestă pe rețelele de socializare și pe aplicațiile de dating. Persoanele vizate pot suferi atât pierderi financiare, cât și prejudicii care afectează securitatea lor digitală. Recunoașterea semnalelor de alarmă și informarea cu privire la metodele folosite de atacatori sunt importante pentru prevenirea acestor situații.

În mediul online, încrederea poate deveni un instrument de manipulare. Escrocii profită de dorința oamenilor de a dezvolta relații și construiesc povești menite să pară credibile. În spatele acestor interacțiuni se ascunde însă intenția de a obține avantaje financiare, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC

De cele mai multe ori, atacul pornește de la un profil fals. Persoana care inițiază conversația încearcă să pară sinceră, interesată și disponibilă pentru o relație. Comunicarea devine treptat mai frecventă, iar discuțiile capătă o componentă emoțională.

După ce câștigă încrederea interlocutorului, escrocul introduce diferite situații care ar necesita ajutor financiar. Printre pretextele utilizate se numără o presupusă urgență, o problemă medicală sau nevoia de a cumpăra bilete de avion.

Solicitările sunt construite astfel încât să pară justificate de situația prezentată. În realitate, poveștile sunt inventate pentru a determina victima să trimită bani. O relație care părea autentică se transformă astfel într-o metodă de fraudare, cu posibile consecințe financiare și personale semnificative.

Unul dintre principalele indicii este solicitarea de bani din partea unei persoane cunoscute exclusiv pe internet. Chiar dacă între interlocutori s-a format o legătură aparent apropiată, cererile financiare trebuie tratate cu prudență.

Presiunea emoțională reprezintă o altă metodă folosită de atacatori. Aceștia pot invoca situații urgente sau probleme personale pentru a obține un răspuns rapid. Graba impusă și apelurile repetate la compasiune pot ascunde intenții frauduloase.

De asemenea, utilizatorii trebuie să fie atenți la identitățile neverificate și la informațiile personale solicitate în timpul conversațiilor. O relație dezvoltată în mediul digital nu reprezintă o garanție că persoana de la celălalt capăt al comunicării este cea pe care pretinde că o reprezintă.

Verificarea identității persoanelor cu care comunici online este una dintre principalele măsuri de prevenție. Utilizatorii trebuie să analizeze cu atenție informațiile disponibile și să nu considere automat credibile profilurile care par autentice.

O altă regulă importantă este evitarea transferurilor de bani către persoane necunoscute. Nu trimite bani și nu furniza date personale doar pentru că interlocutorul a reușit să creeze o relație aparent apropiată.

Atenția trebuie îndreptată și către mesajele care transmit urgență emoțională sau presiune de timp. Solicitările insistente, însoțite de povești despre presupuse probleme, pot reprezenta semnale de alarmă. Este important ca deciziile să nu fie luate sub presiunea unor astfel de mesaje.

Fraudele de romance pot afecta și securitatea digitală. Din acest motiv, utilizatorii trebuie să evite distribuirea imaginilor, videoclipurilor sau informațiilor sensibile către persoane a căror identitate nu a fost verificată.

Materialele personale transmise în mediul online pot deveni vulnerabilități suplimentare. Protejarea acestora este importantă pentru reducerea riscurilor asociate comunicării cu persoane necunoscute.

Identificarea comportamentelor suspecte, informarea despre metodele de fraudă și raportarea interacțiunilor problematice sunt măsuri recomandate pentru prevenirea înșelătoriilor. Vigilența în comunicarea online și verificarea informațiilor pot contribui la protejarea atât a banilor, cât și a datelor personale.