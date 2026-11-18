Dacia Sandero va fi lansată în 2028, cu motorizări hibride și electrice, un design revizuit și un habitaclu îmbunătățit. A patra generație a modelului va păstra dimensiunile actuale, dar va beneficia de schimbări importante la nivelul caroseriei, tehnologiei și sistemelor de propulsie. Presa britanică estimează că transformările vor face mașina mai competitivă pe piața europeană.

Dacia Sandero, unul dintre cele mai bine vândute modele din Europa, se pregătește pentru o nouă etapă. Constructorul român va introduce generația a patra în primăvara anului 2028. Printre principalele noutăți se numără posibilitatea unei versiuni complet electrice, care va completa oferta de motorizări tradiționale și hibride.

Jurnaliștii britanici consideră că viitoarea generație va aduce o repoziționare importantă a modelului în gama Grupului Renault. Schimbările vizează atât aspectul exterior, cât și configurația tehnică și spațiul interior.

Potrivit informațiilor publicate de britanicii de la Autocar, noua Dacia Sandero ar urma să fie prezentată în primăvara anului 2028. Producția este programată să înceapă în Maroc, în luna aprilie, iar primele vânzări sunt așteptate în vara aceluiași an.

A patra generație va păstra proporțiile actualului model. Lungimea va rămâne de aproximativ 4,10 metri, ceea ce înseamnă că Sandero va continua să facă parte din segmentul B. Dimensiunile vor permite utilizarea mașinii atât în oraș, cât și pentru deplasări în afara localităților.

Cele mai importante modificări vor apărea la exterior și la interior. Partea frontală va prelua unele elemente de design de la noul SUV Dacia Striker. De asemenea, planșa de bord va fi reproiectată complet, pentru a aduce un nivel superior de modernizare a habitaclului.

Noua generație va aduce modificări și la nivelul motorizărilor pe benzină. Actualul motor TCe de 1,0 litri, cu o putere de 99 bhp, ar urma să fie înlocuit cu o unitate TCe de 1,2 litri, care va dezvolta aceeași putere.

Noul propulsor va fi produs de Horse, compania specializată în fabricarea motoarelor, susținută de Renault. Schimbarea face parte din actualizarea tehnică pregătită pentru viitoarea generație.

În prezent, gama Sandero include și un sistem de propulsie hibrid complet de 153 bhp. Acesta folosește un motor de 1,8 litri, cu patru cilindri, preluat de la crossoverul Dacia Duster. Potrivit informațiilor prezentate, această configurație este considerată prea mare pentru segmentul din care face parte Sandero.

O altă noutate importantă va fi introducerea unei versiuni complet electrice. Dacia Sandero Electric ar urma să devină al doilea model 100% electric al mărcii, după Spring.

Pentru dezvoltarea acestei variante, inginerii au lucrat la adaptarea arhitecturii RGMP Small. Platforma va putea găzdui atât sisteme de propulsie convenționale, cât și un motor electric. Bateria va fi amplasată sub podeaua mașinii.

Viitorul model electric ar putea utiliza un motor de 78 kW, echivalentul a aproximativ 106 CP. Unitatea, cunoscută sub denumirea Shanghai e-Drive, ar urma să funcționeze împreună cu o baterie litiu-fier-fosfat de 44 kWh.

Autonomia estimată ar putea ajunge la aproximativ 400 de kilometri cu o singură încărcare. Valorile sunt încă prezentate ca estimări pentru viitoarea configurație electrică.

Reducerea consumului de energie a fost unul dintre obiectivele urmărite de ingineri. Pentru creșterea eficienței, specialiștii Dacia au lucrat și la diminuarea masei automobilului.

Greutatea viitoarei versiuni ar putea fi redusă cu aproximativ 100 de kilograme față de configurația de referință. Această modificare ar urma să contribuie la eficiența generală a mașinii.

Prețul de pornire estimat pentru Sandero Electric ar putea fi de aproximativ 22.000 de euro. La acest nivel, modelul ar urma să concureze direct cu Citroen e-C3 și Fiat Grande Panda.

Pe lista rivalilor potențiali se află și mai multe modele de dimensiuni mici provenite din China. Printre acestea sunt menționate Geely EX2, MG Go, Chery Q și Leapmotor B03. Prin comparație, actuala Dacia Sandero cu motor pe benzină are un preț de pornire de puțin sub 18.000 de euro.