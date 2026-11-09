Dacia pregătește un nou SUV. Modelul Sandrider ar urma să fie electric și hibrid și mai mic decât Duster (FOTO)

Dacia pregătește un nou SUV de dimensiuni reduse, poziționat între Sandero Stepway și Duster, care ar putea deveni unul dintre cele mai importante modele ale constructorului român în următorul deceniu. Proiectul, cunoscut sub numele Sandrider, a ajuns deja în etapa unei decizii finale, însă producătorul nu a anunțat public toate detaliile. Noul automobil ar putea avea motorizări electrice, hibride și mild-hybrid, iar prețul versiunii electrice ar putea porni de la aproximativ 20.000 de euro.

Dacia a analizat posibilitatea introducerii în gamă a unui SUV mai mic decât Duster, dar mai mare și mai scump decât Sandero Stepway. Ideea a pornit de la o strategie asemănătoare celei folosite de Volkswagen, care comercializează simultan modelele T-Cross și T-Roc, două SUV-uri din zona segmentului B, cu dimensiuni relativ apropiate.

Potrivit Profit.ro, proiectul a fost discutat încă de acum trei-patru ani, iar decizia finală privind dezvoltarea noului automobil ar fi fost deja luată, fără să fie comunicată oficial până în prezent.

Proiectul Sandrider a fost conceput inițial pentru promovarea mărcii Dacia în competițiile de rally-raid, prin participarea la Raliul Dakar și la Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC). Ideea era ca performanțele și imaginea mașinii de competiție să fie transferate ulterior asupra unui automobil destinat utilizării pe șosele.

La început, constructorul a luat în calcul inclusiv posibilitatea utilizării numelui Duster pentru prototipurile de competiție. Planul a fost abandonat însă din cauza diferențelor evidente dintre proporțiile mașinii de rally-raid și cele ale SUV-ului comercializat de Dacia.

Fostul director general al mărcii, Denis Le Vot, a explicat la momentul lansării proiectului de ce asocierea cu Duster nu era potrivită.

„Avem o mașină foarte lată și scurtă, care nu s-ar fi potrivit cu silueta lui Duster”, a spus Le Vot, la momentul lansării proiectului Dacia Sandrider în W2RC.

Ulterior, constructorul a ales să folosească drept sursă de inspirație conceptul Manifesto, un prototip care nu fusese proiectat pentru circulația pe drumurile publice. Strategia ar putea conduce acum la apariția unui nou SUV de serie, care să preia numele și o parte dintre elementele de design asociate proiectului Sandrider.

Inițial, viitorul model ar fi trebuit să înlocuiască Sandero Stepway. Planul a fost reconsiderat însă, deoarece această versiune beneficiază deja de o notorietate importantă pe piața europeană, iar schimbarea numelui ar fi însemnat pierderea unei identități comerciale deja cunoscute de cumpărători.

În consecință, Dacia ar urma să păstreze în ofertă Sandero, cu cele două versiuni de caroserie, la care se va adăuga noul crossover. Acesta ar putea purta numele Sandrider și ar avea o lungime mai mică de 4,20 metri.

Prin dimensiuni și poziționare, automobilul ar intra în concurență cu modele precum Jeep Avenger, Volkswagen ID.Cross și Skoda Epiq. Noul SUV ar ocupa astfel un loc distinct în gama constructorului român, între modelele Sandero și Duster.

Una dintre principalele noutăți ar putea fi diversitatea sistemelor de propulsie. La fel ca în cazul noului Sandero, Dacia ar lua în calcul trei variante: electrică, hibridă și mild-hybrid. Introducerea unei asemenea combinații ar reprezenta o premieră pentru marca românească, care și-ar extinde astfel oferta de automobile electrificate.

Prețul ar putea reprezenta unul dintre principalele avantaje ale viitorului model. Pentru versiunea complet electrică este luată în calcul o valoare de aproximativ 20.000 de euro, care ar putea transforma automobilul într-un competitor important pe piața europeană.

Variantele mild-hybrid, echipate cu motor de 1,2 litri, ar urma să fie mai accesibile cu câteva mii de euro față de versiunea electrică. Astfel, Dacia ar putea atrage atât cumpărătorii interesați de trecerea la mobilitatea electrică, cât și clienții care caută un SUV de dimensiuni reduse, cu un preț mai apropiat de cel al automobilelor convenționale.

Viitorul Sandrider ar putea avea o legătură importantă cu Renault Bridger, concept prezentat de constructorul francez în primăvara acestui an și destinat inițial pieței din India.

Publicația britanică Autocar a relatat că Dacia analizează posibilitatea introducerii în Europa a unei versiuni electrice a modelului Renault Bridger. Automobilul a fost conceput pentru piața indiană, însă preluarea proiectului de către marca românească ar putea contribui la extinderea gamei electrice și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale producătorului.

Informațiile despre o posibilă utilizare europeană a modelului Renault au reapărut la mai bine de jumătate de an după ce această variantă fusese deja vehiculată. La momentul respectiv, planurile Renault indicau începerea producției în 2027, la uzina companiei din Chennai, India.

Fabrice Cambolive, directorul general al mărcii Renault, declara atunci că extinderea modelului pe alte continente reprezintă „o întrebare deschisă”, posibilitatea fiind analizată de producător.

Conceptul Bridger se încadrează în segmentul B și are o lungime mai mică de patru metri. Renault a pus accent și pe caracteristicile care îi conferă automobilului o înfățișare apropiată de cea a unui SUV de dimensiuni mai mari. Garda la sol este de 200 de milimetri, iar conceptul este echipat cu jante de 18 inch.

Constructorul francez susține că dimensiunile exterioare reduse nu limitează semnificativ spațiul disponibil în habitaclu. Renault anunță un spațiu pentru genunchii pasagerilor din spate de 200 de milimetri și un portbagaj cu o capacitate de 400 de litri.

Un model de serie derivat din concept este așteptat înainte de sfârșitul anului 2027, urmând să fie produs și comercializat inițial în India.

În paralel cu proiectele destinate piețelor emergente, Renault lucrează la o nouă arhitectură pentru viitoarele sale automobile electrice comercializate în Europa. Platforma RGEV medium 2.0 va utiliza o arhitectură de 800 V și va fi concepută pentru vehicule din segmentele B+ până la D.

Noua platformă modulară va putea fi adaptată mai multor tipuri de caroserie și va fi disponibilă în trei configurații tehnice.

Prima va fi o versiune complet electrică, pentru care Renault anunță o autonomie de până la 750 de kilometri, calculată conform standardului WLTP.

A doua configurație va permite tracțiunea electrică integrală, 4×4, și va avea o capacitate de remorcare de până la două tone.

A treia variantă va utiliza un sistem electric cu range extender, adică un dispozitiv care extinde autonomia automobilului. Potrivit datelor prezentate de Renault, autonomia totală ar putea ajunge în acest caz la 1.400 de kilometri.

Extinderea gamei electrificate este importantă pentru Dacia și din perspectiva obiectivelor privind emisiile de dioxid de carbon. Constructorul român se află în urma altor mărci din Grupul Renault în ceea ce privește reducerea emisiilor, în principal din cauza numărului limitat de modele complet electrice din ofertă.

Introducerea unui SUV electric accesibil ar putea contribui la îmbunătățirea situației, în condițiile în care producătorii auto trebuie să respecte cerințele europene privind emisiile flotelor comercializate.

Dacia își reevaluează, de asemenea, strategia în raport cu prevederile propuse în cadrul noii Legi privind acceleratorul industrial al Uniunii Europene. Acestea ar putea introduce un mecanism de super-credite pentru automobilele electrice fabricate în Europa.

Potrivit informațiilor prezentate, facilitățile ar putea fi mai generoase pentru vehiculele cu o lungime mai mică de 4,2 metri. O asemenea prevedere ar avantaja direct dezvoltarea unor automobile electrice compacte, categorie în care s-ar încadra și viitorul crossover Dacia.

În acest context, un SUV electric cu un preț de aproximativ 20.000 de euro și dimensiuni adaptate pieței europene ar putea deveni un instrument important pentru constructorul român atât în competiția comercială, cât și în îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor.