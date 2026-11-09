Ajutor pentru românii nevoiași care se încălzesc cu lemne. Cum pot obține oamenii din Sectorul 5 lemne de la Primărie

Primăria Sectorului 5 a început distribuirea lemnelor de foc către familiile care nu își permit să își încălzească locuințele în sezonul rece. Primele 50 de mașini cu material lemnos sunt pregătite pentru tot atâtea familii, însă numărul beneficiarilor ar putea fi suplimentat, chiar dublat, dacă vor exista mai multe solicitări.

Acțiunea este coordonată de administrația locală, împreună cu serviciile sociale și instituțiile din subordinea primăriei.

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 5, primarul Vlad Popescu Piedone a participat la începerea livrărilor, alături de Ionuț Florea, directorul general al DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) Sector 5, și Răzvan Nițu, directorul general al Amenajare Edilitară Sector 5 (AES).

Reprezentanții administrației locale au pregătit 50 de transporturi cu material lemnos, destinate familiilor care au nevoie de sprijin pentru încălzirea locuințelor. Dacă numărul solicitărilor va crește, autoritățile au în vedere suplimentarea cantităților disponibile, inclusiv prin dublarea numărului de transporturi.

Beneficiarii au fost identificați de specialiștii DGASPC Sector 5, care au analizat cererile primite și au stabilit care sunt persoanele aflate în situații dificile. Printre categoriile prioritare se numără vârstnicii care locuiesc singuri, familiile cu venituri mici și persoanele cu probleme medicale.

Transportul și distribuirea lemnelor sunt asigurate de angajații AES, care se ocupă de încărcarea, deplasarea și descărcarea materialului lemnos direct în curțile beneficiarilor.

Materialul lemnos distribuit familiilor provine din lucrările de toaletare a copacilor desfășurate pe parcursul anului în Sectorul 5, precum și din arborii căzuți în urma fenomenelor meteorologice.

Administrația locală a transmis că persoanele care au nevoie de acest sprijin pot lua legătura cu DGASPC Sector 5, instituție care colaborează cu AES pentru organizarea și accelerarea livrărilor. Locuitorii sunt încurajați să semnaleze și situațiile vecinilor în vârstă sau ale familiilor care întâmpină dificultăți în asigurarea încălzirii.

Distribuirea lemnelor va continua pe parcursul sezonului rece, iar sprijinul acordat familiilor vulnerabile va fi menținut pe întreaga perioadă a iernii.

De asemenea, cetățenii îi pot transmite sesizări, întrebări și sugestii primarului Vlad Popescu Piedone la adresa de e-mail vorbestecuprimarul@sector5.ro.