Legea sobelor a trecut de Camera Deputaților. Ce se schimbă pentru românii care se încălzesc cu lemne

Un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților propune identificarea unor alternative la sobele folosite pentru încălzirea locuințelor din România. Inițiativa vizează reducerea treptată a utilizării instalațiilor individuale de încălzire care funcționează cu lemne sau combustibili fosili solizi și introducerea unor soluții cu eficiență energetică mai ridicată.

Proiectul nu instituie o obligație imediată pentru români de a renunța la sobe, ci prevede programe de sprijin pentru înlocuirea acestora. Inițiativa urmărește ca, până la 31 decembrie 2040, să fie înlocuită progresiv o parte dintre instalațiile de încălzire care nu mai corespund criteriilor de eficiență energetică stabilite în document.

Potrivit informațiilor prezentate în proiect, sobele reprezintă în continuare o soluție de încălzire utilizată pe scară largă în România. Inițiativa legislativă urmărește să ofere alternative gospodăriilor care depind de acest tip de instalație, prin programe susținute din surse de finanțare publice și europene.

Proiectul de lege a fost votat de Camera Deputaților, însă, pentru a intra în vigoare, trebuie să primească și votul Senatului. Abia după parcurgerea acestei etape legislative vor putea fi dezvoltate programele de sprijin prevăzute de inițiativă.

Documentul, potrivit Newsweek, justifică măsurile propuse prin impactul sectorului încălzirii și răcirii asupra consumului de energie și asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. În prezent, numeroase gospodării folosesc lemne și alte produse din lemn pentru încălzire, în instalații individuale care pot avea o eficiență redusă.

„Sectorul încălzirii şi răcirii reprezintă unul dintre principalii consumatori de energie finală din România şi are o contribuție semnificativă la emisiile de gaze cu efect de seră. În prezent, o parte importantă a încălzirii gospodăriilor este asigurată prin utilizarea biomasei forestiere (lemn și produse din lemn, gen rășini n.red.) şi a combustibililor fosili solizi în instalații individuale cu eficiență redusă (sobe n.red.)și performanțe de mediu inferioare standardelor actuale”, arată inițiatorul legii.

Potrivit argumentelor prezentate, înlocuirea treptată a instalațiilor mai vechi și mai puțin eficiente ar urma să contribuie la reducerea consumului de combustibili solizi utilizați pentru încălzirea locuințelor. Măsurile ar viza atât gospodăriile individuale, cât și anumite instalații din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

Inițiativa legislativă prevede instituirea unor programe de sprijin prin care autoritățile locale, în colaborare cu cele centrale, să faciliteze înlocuirea instalațiilor de încălzire eligibile. Documentul nu se referă la eliminarea imediată a tuturor sobelor, ci la o înlocuire parțială și progresivă, cu un termen stabilit pentru sfârșitul anului 2040.

„În vederea reducerii utilizării biomasei forestiere şi a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale şi în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale, instituie şi derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităţilor de încălzire (sobele n.red.), în conformitate cu prevederile prezentului articol”, se arată în proiect.

Sunt vizate instalațiile care folosesc biomasă forestieră și/sau combustibili fosili solizi și care sunt mai vechi de zece ani ori au un randament energetic sub pragul indicat în document. Astfel, criteriile se referă atât la vechimea echipamentelor, cât și la performanța lor energetică.

„Programul asigură înlocuirea parţială şi progresivă, până la data de 31 decembrie 2040, a unităţilor individuale de încălzire şi a unităţilor din cadrul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică care utilizează biomasă forestieră şi/sau combustibili fosili solizi, sunt mai vechi de 10 ani şi/sau au un randament energeticmai mic de 65%”.

Prin urmare, proiectul stabilește un cadru pentru susținerea înlocuirii anumitor instalații, fără să prevadă că fiecare gospodărie trebuie să renunțe automat la soba pe care o folosește. Condițiile concrete de accesare a programelor urmează să fie stabilite potrivit prevederilor aplicabile.

Proiectul enumeră mai multe tehnologii care ar putea fi utilizate pentru reducerea dependenței de sobele tradiționale. Printre soluțiile menționate se numără sursele geotermale, pompele de căldură și colectoarele solare, alături de sisteme care valorifică energia din surse regenerabile sau căldura reziduală.

Lista alternativelor propuse include:

surse geotermale;

pompe de căldură;

colectoare solare;

colectoare solare; sisteme de cogenerare de înaltă eficiență bazate pe surse regenerabile, excluzând tehnologiile care utilizează biomasă forestieră;

sisteme fotovoltaice, cu sisteme de stocare destinate exclusiv alimentării directe a pompelor de căldură;

valorificarea căldurii reziduale.

Aceste opțiuni sunt prevăzute ca alternative pentru instalațiile care urmează să fie înlocuite prin programele de sprijin. Alegerea soluțiilor și aplicarea lor vor depinde de prevederile programelor și de condițiile de finanțare stabilite de autoritățile responsabile.

Finanțarea măsurilor prevăzute în proiect ar putea proveni din mai multe surse, inclusiv fonduri europene și naționale. Documentul menționează fonduri externe nerambursabile, fonduri externe rambursabile și alocări de la bugetul de stat, în limitele bugetare aprobate.

Printre sursele indicate se numără Fondul pentru modernizare, Fondul social pentru climă, Fondul pentru mediu și programele gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu. Sunt avute în vedere și alte programe de finanțare care ar putea susține înlocuirea instalațiilor de încălzire eligibile.

Dezvoltarea programelor și stabilirea condițiilor concrete de finanțare sunt legate de parcurgerea etapelor legislative. Proiectul trebuie să fie adoptat și de Senat înainte de intrarea în vigoare, iar ulterior vor putea fi definite mecanismele prin care gospodăriile eligibile vor putea beneficia de sprijin pentru schimbarea sistemelor de încălzire.