Pensionarii cu venituri mici vor primi bani în plus în decembrie. Ce sumă revine fiecărei categorii

Pensionarii cu venituri reduse pot beneficia în decembrie de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat, în funcție de veniturile lunare și de criteriile stabilite prin lege.

Printre acestea se numără ajutorul pentru încălzirea locuinței, suplimentul pentru energie și sprijinul financiar programat pentru luna decembrie, care poate ajunge la 500 de lei, în funcție de categoria de venit.

În octombrie 2026, pensionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței, destinat persoanelor vulnerabile în sezonul rece. De asemenea, aceștia pot beneficia de suplimentul pentru energie, un sprijin acordat lunar pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu utilitățile.

Pensionarii cu venituri mici pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Sprijinul se adresează persoanelor singure și familiilor care se încadrează în plafoanele de venit și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de legislație.

Pragul de venit este de 2.053 de lei lunar pentru persoanele singure și de 1.386 de lei pe membru de familie, în cazul gospodăriilor formate din mai multe persoane. Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile solicitantului și de tipul de energie folosit pentru încălzirea locuinței.

Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu energie termică furnizată centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Procentul din cheltuieli acoperit de stat depinde de nivelul veniturilor eligibile, astfel că suma primită nu este aceeași pentru toți beneficiarii.

Acordarea ajutorului este condiționată și de bunurile deținute de solicitant, anumite proprietăți sau bunuri putând duce la excluderea de la plată. Cererile se depun la primăria de domiciliu, unde persoanele interesate pot obține informații despre documentele necesare și procedura aplicabilă la nivel local.

Pe lângă ajutorul destinat încălzirii locuinței, pensionarii care îndeplinesc criteriile legale pot solicita suplimentul pentru energie. Acesta contribuie la acoperirea unei părți din cheltuielile cu utilitățile și se acordă lunar, inclusiv în afara sezonului rece.

Cuantumul sprijinului variază în funcție de sursa de energie utilizată. Pentru energia electrică, suplimentul este de 30 de lei pe lună, în timp ce pentru gazele naturale și energia termică valoarea este de 10 lei lunar pentru fiecare dintre aceste surse. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, suma acordată este de 20 de lei pe lună.

Dacă energia electrică reprezintă singura sursă de energie utilizată, suplimentul poate ajunge la 70 de lei lunar. Pentru obținerea acestui sprijin, solicitanții trebuie să respecte condițiile referitoare la venituri și să urmeze procedura de solicitare prin autoritățile administrației publice locale.

Faptul că o persoană primește pensie pentru limită de vârstă sau are venituri reduse nu îi garantează automat acordarea suplimentului. Eligibilitatea se stabilește în funcție de criteriile legale, de veniturile declarate și de celelalte condiții aplicabile.

O altă măsură de sprijin financiar vizează pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei. Ajutorul este prevăzut pentru anul 2026 și se acordă în două tranșe, prima fiind programată în luna mai, iar cea de-a doua în decembrie.

Suma totală diferă în funcție de veniturile lunare ale beneficiarului. Pensionarii care înregistrează venituri de până la 1.500 de lei primesc un ajutor total de 1.000 de lei, împărțit în două tranșe egale, de câte 500 de lei.

Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, sprijinul total este de 800 de lei. În cazul celor care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei pe lună, ajutorul ajunge la 600 de lei.

Prin urmare, tranșa programată pentru decembrie este de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de categoria de venit în care se încadrează pensionarul. Plata se efectuează din oficiu, prin intermediul caselor de pensii, fără să fie necesară depunerea unei cereri separate pentru acest ajutor.

Acordarea sumelor este condiționată de îndeplinirea criteriilor prevăzute pentru această măsură. Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile eligibile, potrivit regulilor aplicabile sprijinului financiar din 2026.

Ajutorul financiar programat pentru decembrie 2026 se acordă automat pensionarilor eligibili, prin casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale. Nu este necesară completarea unei solicitări distincte pentru încasarea acestei tranșe.

Sprijinul este destinat pensionarilor aflați în evidența instituțiilor de pensii și care au domiciliul în România. Potrivit prevederilor ordonanței care reglementează măsura, persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest ajutor.

Sumele sunt suportate din bugetul de stat și nu pot fi supuse executării silite prin poprire. Totodată, ajutorul nu este luat în calcul la stabilirea anumitor beneficii sociale, inclusiv la determinarea plafonului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor.

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și sub denumirea de pensie minimă garantată, reprezintă o altă formă de sprijin pentru persoanele ale căror venituri din pensie se situează sub nivelul prevăzut de lege. În 2026, valoarea de referință a acestei indemnizații este de 1.281 de lei pe lună.

Mecanismul presupune completarea veniturilor din pensie ale persoanelor eligibile până la nivelul legal stabilit. Indemnizația nu reprezintă însă o sumă suplimentară acordată tuturor pensionarilor și nici o majorare automată pentru cei care au deja pensii peste acest prag.

Dreptul la indemnizația socială se stabilește în funcție de situația fiecărui beneficiar și de condițiile legale aplicabile. Pensionarii care consideră că ar putea fi eligibili, dar nu cunosc valoarea la care au dreptul, pot solicita informații de la casa teritorială de pensii.

Sprijinul financiar acordat în decembrie 2026 este o plată punctuală și trebuie diferențiat de indexarea pensiilor, care reprezintă un mecanism distinct de actualizare a veniturilor pensionarilor. Potrivit informațiilor privind calendarul anunțat pentru perioada următoare, indexarea pensiilor ar urma să fie reluată de la 1 ianuarie 2027, în condițiile stabilite prin legislația aplicabilă.

De exemplu, un pensionar care încasează lunar 1.400 de lei și îndeplinește condițiile pentru ajutorul din decembrie poate primi suplimentar 500 de lei în luna respectivă. Venitul încasat în acea lună ar ajunge astfel la 1.900 de lei, prin cumularea pensiei cu ajutorul financiar punctual.

Această plată nu înseamnă însă că pensia lunară crește permanent la 1.900 de lei. Începând cu luna următoare, cuantumul pensiei rămâne cel stabilit potrivit regulilor generale și eventualelor modificări legislative care intră în vigoare.

Ajutorul financiar programat pentru decembrie 2026 este prevăzut de legislația menționată pentru această măsură. În schimb, procentul de indexare a pensiilor pentru anul 2027 urmează să fie stabilit oficial.