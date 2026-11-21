Când se împodobește bradul de Crăciun? Colindele au un moment de început stabilit în calendarul bisericesc, cu mult înainte de 25 Decembrie. Tradițiile românești stabilesc și până când ar trebui păstrat pomul în casă. Care sunt datele pe care trebuie să le știe românii?

Bradul de Crăciun este unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă, iar împodobirea lui reprezintă, pentru multe familii, începutul pregătirilor pentru Nașterea Domnului. Deși tradiția românească leagă acest moment de Ajunul Crăciunului, nu există o regulă care să îi oblige pe oameni să aștepte până atunci.

Potrivit tradiției, bradul de Crăciun se împodobește în noaptea de Ajun, pe 24 decembrie, înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. Acesta este momentul asociat în mod obișnuit cu pregătirea casei pentru Crăciun și cu bucuria reunirii familiei.

Totuși, fiecare familie poate alege când să împodobească pomul de iarnă. Unii preferă să aducă atmosfera sărbătorilor în casă încă de la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie, în timp ce alții păstrează obiceiul tradițional și așteaptă Ajunul Crăciunului.

Potrivit tradiției populare românești, bradul poate rămâne împodobit până pe 7 ianuarie, când este sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul. În credința populară, această zi marchează încheierea sărbătorilor de iarnă și momentul în care decorațiunile de Crăciun pot fi strânse.

Există însă și regiuni în care se respectă un alt obicei. În aceste zone, bradul trebuie despodobit înainte de Bobotează, sărbătorită pe 6 ianuarie. Prin urmare, momentul în care pomul este strâns diferă în funcție de tradițiile locale și de obiceiurile fiecărei familii.

Din punct de vedere liturgic, cântările dedicate Nașterii Domnului încep pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului.

La Utrenia acestei sărbători sunt cântate pentru prima dată în biserică Catavasiile Nașterii Domnului, marcând astfel începutul perioadei în care imnurile dedicate Crăciunului se aud în cadrul slujbelor religioase.

Cântările specifice sărbătorii continuă în biserici și în alte locuri până la Odovania praznicului Nașterii Domnului, adică încheierea perioadei liturgice dedicate acestui mare eveniment creștin. Aceasta are loc în ultima zi a anului, pe 31 decembrie.