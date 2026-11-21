Nicoleta Pauliuc a fost demisă, sâmbătă, de la conducerea Organizației Femeilor Liberale, printr-un vot al Biroului Permanent Național. 42 de membri au susținut decizia, invocând lipsa activității organizației.

Nicoleta Pauliuc a fost demisă, sâmbătă, din funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale (OFL), în urma unui vot exprimat în cadrul unei ședințe a organizației, potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal (PNL).

Decizia a fost susținută de 42 de voturi. Două persoane au votat împotrivă, iar un vot a fost declarat nul.

Reprezentanții PNL au explicat că principalul motiv al demiterii a fost lipsa implicării și a activității susținute în cadrul organizației, precum și absența coordonării la nivel național în ultimii doi ani. Aceste probleme ar fi fost semnalate de reprezentantele organizațiilor județene.

În această perioadă, cele trei prim-vicepreședinte ale OFL, Geanina Pistru-Popa, Arina Moș și Mihaela Suciu, împreună cu secretarul general al organizației, Stela Firu, au încercat să reia dialogul și activitățile interne. Acestea au organizat întâlniri cu reprezentantele filialelor din țară.

PNL a mai precizat că Nicoleta Pauliuc nu ar fi participat la niciuna dintre cele trei convocări succesive organizate pentru discuții cu reprezentantele organizațiilor județene.

Conducerea partidului a transmis că hotărârea adoptată de Biroul Permanent Național al OFL reflectă voința majorității de a relansa activitatea organizației. Obiectivele urmărite sunt creșterea implicării, consolidarea colaborării și întărirea echipelor județene.

Nicoleta Pauliuc a contestat decizia de demitere printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Aceasta a susținut că măsura reprezintă al șaselea episod de sancționare și presiune politică la care ar fi fost supusă în ultimele luni. Senatoarea a explicat că toate aceste măsuri ar fi fost declanșate de votul său pentru învestirea unui prim-ministru liberal și de solicitarea adresată instanței de a verifica legalitatea unor decizii ale conducerii partidului.

Nicoleta Pauliuc a invocat prevederile statutului PNL, potrivit cărora o persoană poate primi o singură sancțiune pentru aceeași faptă, în funcție de gravitatea acesteia. Ea a precizat că nu consideră că a greșit și a contestat aplicarea celor șase sancțiuni.

Ea a susținut că regulamentul Organizației Femeilor Liberale prevede alegerea președintei de către Congres. În opinia sa, doar Congresul are competența de a o demite. Prin urmare, Pauliuc consideră că își păstrează funcția până la organizarea unui astfel de vot.

„Este al şaselea episod de sancţionare şi presiune politică din ultimele luni, toate pornite de la acelaşi lucru: am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal şi am cerut instanţei să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului. Statutul PNL prevede o singură sancţiune pentru o faptă, în funcţie de gravitatea ei. Eu nu consider că am greşit, dar am ajuns la şase sancţiuni pentru acelaşi lucru. Regulamentul OFL e clar: preşedinta e aleasă de Congres şi numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale”, a spus Pauliuc.

De cealaltă parte, Geanina Pistru, desemnată președintă interimară a OFL, a anunțat că își asumă responsabilitatea noii funcții. Aceasta a declarat că va colabora cu prim-vicepreședintele organizației, secretarul general și filialele județene pentru formarea unei echipe unite, active și implicate.