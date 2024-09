Lucian Bode, întâlnire cu Organizaţia Femeilor Liberale

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a subliniat importanța implicării active a Organizației Femeilor Liberale (OFL) în pregătirea și desfășurarea campaniilor electorale pentru alegerile prezidențiale și parlamentare care se apropie. Potrivit lui Bode, contribuția femeilor liberale este esențială pentru succesul partidului, atât în mobilizarea electoratului, cât și în promovarea mesajelor politice.

Bode a menționat că PNL își propune să atingă obiective ambițioase, iar pentru a reuși, partidul are nevoie de toată energia și susținerea din partea organizațiilor interne, în special a OFL, care joacă un rol crucial în crearea unei legături directe cu diverse categorii de alegători. El a subliniat că femeile din PNL au demonstrat în mod repetat că sunt un motor important pentru partid, implicându-se activ în comunități și susținând inițiativele politice.

De asemenea, Bode a amintit de necesitatea unei colaborări strânse între toate structurile partidului, accentuând că unitatea și solidaritatea echipei sunt esențiale pentru a câștiga încrederea cetățenilor și a obține rezultate favorabile în alegeri. Organizația Femeilor Liberale poate juca un rol de lider în atragerea unui electorat divers, inclusiv femei, tineri și comunități vulnerabile, fiind astfel o resursă valoroasă în conturarea unor politici care să răspundă nevoilor reale ale populației.

”La întâlnirea de azi cu Organizaţia Femeilor Liberale, în cadrul Şcolii Politice de la Poiana Braşov, am subliniat nevoia de unitate şi coeziune internă pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare din acest an. La Consiliul Naţional din 15 septembrie, am dat semnalul de mobilizare pentru structurile interne ale Partidului Naţional Liberal. Ne aflăm în pragul unei bătălii cruciale pentru soarta României următorului deceniu”, scrie Bode duminică, pe Facebook.

”Partidele câştigă bătăliile politice dacă dau dovadă de organizare foarte bună”

El a subliniat că fiecare structură internă a partidului, fiecare membru și susținător, joacă un rol esențial în această bătălie politică.

În opinia secretarului general al PNL, ”partidele câştigă bătăliile politice dacă dau dovadă de organizare foarte bună, disciplină şi mobilizare”.

”Organizaţia Femeilor Liberale are multe lupte electorale la activ şi de fiecare dată s-a remarcat prin iniţiative şi acţiuni care au adus un aport consistent la scorul partidului. Avem nevoie de toată energia si susţinerea Organizaţiei Femeilor Liberale pentru a ne atinge obiectivele politice si pentru a continua lucrurile bune începute de guvernarea liberală. Avem faptele şi realizările de partea noastră. Opoziţia are doar promisiuni şi planuri populiste şi nerealiste”, afirmă Lucian Bode.

El îşi exprimă încrederea deplină că ”doamnele liberale iau foarte în serios aceste două campanii si vor consolida rezultatul bun obţinut la locale, cu mai mult efort şi implicare”.