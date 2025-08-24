Se majorează vârsta de pensionare. Această mișcare este în conformitate cu o tendință globală care a determinat multe țări să implementeze politici similare, potrivit a două asociații de funcționari publici.

Președintele Asociației Funcționarilor Publici din Putrajaya, Malaezia (IMAIYAM), Sathiskumar K. Muthusamy, a declarat că majoritatea funcționarilor publici își asumă angajamente financiare, cum ar fi achiziționarea locuințelor și împrumuturi personale, doar la jumătatea carierei, informează presa din Malaezia.

„Drept urmare, mulți nu își pot achita datoriile imobiliare și personale până la pensionare. Iar pensiile nu sunt suficiente pentru a acoperi aceste angajamente și alte costuri. Așadar, această creștere a vârstei de pensionare va oferi o gură de oxigen funcționarilor publici pentru a-și acoperi costurile de trai și datoriile. De asemenea, va reduce numărul funcționarilor publici care sunt prinși în datorii după pensionare”, a declarat el.

Ministrul Finanțelor din Malaezia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a anunțat că limita vârstei obligatorii de pensionare va fi revizuită, în conformitate cu tranziția Malaeziei către o națiune îmbătrânită.

În prezent, pensionarea obligatorie pentru funcționarii publici este stabilită la 60 de ani, vârsta minimă de pensionare pentru lucrătorii din sectorul privat fiind in conformitate cu Legea privind vârsta minimă de pensionare din 2012.

Sathiskumar a sugerat că implementarea politicii ar trebui să fie flexibilă, deoarece nu toate sectoarele sunt potrivite pentru vârsta de pensionare de 65 de ani.

„Sectoare critice, cum ar fi medicina și educația, pot fi luate în considerare, deoarece un consultant medical cu o vastă experiență poate funcționa perfect în tratarea pacienților și după o anumită vârstă”, a precizat el. „În plus, performanța și sănătatea funcționarilor publici trebuie monitorizate prin anumite mecanisme pentru a se asigura că se menține calitatea serviciilor și că productivitatea nu este afectată”, a spus el.

Președintele Uniunii Naționale a Cadrelor Didactice (NUTP), Aminuddin Awang, consideră Malaezia drept una dintre țările cu cea mai mică vârstă de pensionare, în comparație cu Singapore și Filipine.

„Studiul este foarte potrivit, având în vedere evoluțiile actuale, dar este necesar să se înțeleagă că această vârstă de pensionare va fi voluntară. Guvernul nu va obliga pe toată lumea să o accepte. Aceasta este percepția care trebuie corectată mai întâi”, a spus el.

El susține că, pe termen scurt, politica ar putea afecta oportunitățile de promovare și angajare a funcționarilor publici, dar efectul nu va fi semnificativ pe termen lung.

„Pe termen scurt, ar putea exista un impact asupra noilor angajări sau promovări. Cu toate acestea, trebuie să le oferim celor interesați și cu o vastă experiență oportunitatea de a continua să muncească atât timp cât pot”, a spus el.

NUTP va propune guvernului să instituie un sistem de screening medical și evaluare a performanței pentru funcționarii publici, pentru a se asigura că doar cei apți își pot continua activitatea.