Lecornu, în vârstă de 39 de ani, este considerat un apropiat al lui Macron și un politician cu experiență, fiind anterior ministru al Apărării. Prin revenirea sa în fruntea guvernului, președintele încearcă să transmită un mesaj de stabilitate și continuitate într-un context politic marcat de dispute între Palatul Élysée și opoziție.

Fostul premier își anunțase demisia luni, după divergențe privind componența executivului. Cu toate acestea, Macron a decis să-i încredințeze din nou conducerea guvernului, mizând pe capacitatea sa de negociere și pe experiența acumulată în gestionarea dosarelor sensibile.

Numirea lui Lecornu urmează să fie supusă aprobării parlamentare, unde opoziția deja amenință cu o posibilă moțiune de cenzură, ceea ce ar putea relansa instabilitatea politică.

Noua echipă guvernamentală va trebui să lucreze rapid pentru prezentarea și apărarea proiectului de buget, dar și pentru calmarea tensiunilor sociale care persistă în mai multe regiuni ale Franței.

După ce președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat din nou în fruntea guvernului, Sébastien Lecornu a anunțat că acceptă funcția de prim-ministru al Franței, motivând că o face „din datorie și responsabilitate față de țară”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), Lecornu a declarat că decizia sa este una asumată, menită să pună capăt „unei crize politice care îi obosește pe francezi și afectează stabilitatea națională”.

Politicianul a subliniat că principala sa prioritate va fi adoptarea bugetului pe anul 2026 și implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor populației.

”Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredinţată de către preşedintele Republicii, de a face totul pentru a da un buget Franţei la sfârşitul anului şi de a răspunde problemelor vieţii de zi cu zi a comptatrioţilor noştri”, scrie el. ”Trebuie să punem capăt acestei crize politice care-i exasperează pe francezi şi acestei instabilităţi rele pentru imaginea Franţei şi intereselor sale”, anunţă el.

Numirea sa vine la doar câteva zile după ce Lecornu își depusese demisia, pe fondul tensiunilor dintre Palatul Élysée și partenerii politici. Prin revenirea sa, Emmanuel Macron încearcă să readucă stabilitatea guvernului și să evite un nou blocaj parlamentar.

Rămâne de văzut dacă Lecornu va reuși să obțină sprijinul legislativ necesar pentru formarea unei majorități, într-un climat politic tot mai fragil și tensionat.