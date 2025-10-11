Bogdan Ivan a precizat că oficialii europeni nu au acceptat redeschiderea acestui dosar până când nu le va fi prezentat un studiu independent care evidențiază riscul unei pene de curent prelungite în România în această iarnă, în lipsa producției de energie pe bază de cărbune.

Ministrul Energiei a subliniat că solicitarea sa vizează doar o amânare a închiderii, nu o anulare, menționând că România și-a asumat angajamentul de a sista funcționarea centralelor pe cărbune. În caz contrar, țara riscă sancțiuni de până la 2,6 miliarde de euro.

„Eu am informat Comisia Europeană în urma analizei acestui studiu de 6.000 de pagini făcut de o companie independentă arată că, în anumite condiții, foarte complicate, în timpul iernii, dacă noi vom opri centralele care sunt bazate pe cărbune de la CE Oltenia, în anumite condiții, riscăm să avem o pană prelungită de curent. Acest lucru s-ar întâmpla în cazul în care avem o iarnă foarte grea, cu furtună de zăpadă, cu imposibilitatea de a importa suficintă energie pentru a ține alimentate rețelele de energie din România. E cel mai negru scenariu”, a explicat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Ministrul a reamintit că, în 2021, România și-a asumat obligația de a închide toate centralele pe cărbune până la sfârșitul anului 2025 și de a le înlocui cu centrale pe gaz. Pentru realizarea acestui obiectiv, țara noastră a primit fonduri de 2,6 miliarde de euro, destinate construirii a două centrale pe gaz și a unui parc fotovoltaic echipat cu baterii de stocare. Patru ani mai târziu, însă, nu a fost demarată nicio construcție, nici măcar faza de licitații.

„Avem în desfășurare licitațiile, a doua oară, au fost reluate. Trei ani s-au făcut studii și expertize, suntem în fază finală pentru obținerea autorizației de construcție pentru parcul fotovoltaic. Singurul mom în care Comisia Europeană a acceptat să redeschidă acest dosar a fost când am pus pe masa ei acel studiu în care am arătat că există un risc în România, dacă noi închidem iarna asta CE Oltenia, să avem o pană de curent”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei și-a exprimat încrederea că va reuși să obțină o amânare a închiderii Complexului Energetic Oltenia, subliniind că nu este vorba despre o anulare a acestei măsuri. El a avertizat că, dacă România nu respectă angajamentele asumate în 2021, riscă sancțiuni de până la 2,6 miliarde de euro, ceea ce ar însemna returnarea fondurilor deja primite.

Ivan a accentuat că orice amânare a închiderii centralelor trebuie să fie însoțită de garanții pentru construirea de noi capacități de producție pe gaze, astfel încât tranziția energetică să se desfășoare fără crearea unui vid de energie și fără impact semnificativ asupra tarifelor pentru consumatori.

Bogdan Ivan a precizat anterior că România importă în prezent aproximativ 22% din energia consumată, în special în perioadele de vârf sau în sezonul rece, când producția din surse regenerabile scade. Ministrul a avertizat că închiderea centralelor pe cărbune ar crește riscul unui blackout și ar conduce la o majorare de cel puțin 25–30% a prețului energiei electrice.