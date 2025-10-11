Potrivit explicațiilor oferite de Ingrid Mocanu, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ar fi trebuit să se autosesizeze imediat după declarațiile făcute de Alexandru Muraru și Nicușor Dan, deoarece astfel de intervenții afectează independența justiției și pun presiune asupra magistraților.

Avocata consideră că petițiile fostului candidat, câștigător al primul tur din alegerile anulate, reprezintă un instrument prin care se poate proteja independența judecătorilor și diminua influența politică asupra deciziilor instanțelor.

„Când au apărut aceste declarații, atât ale domnului Nicușor Dan, cât și ale domnului Muraru, și am făcut apel ca CSM-ul să se autosesizeze și să procedeze la această decizie, pentru că să ia o decizie în statutul magistratului, este chiar o procedură specială. CSM-ul poate să spună că a fost afectată independența justiției prin declarații și să facă un apel la politicieni să nu se mai repete. Sigur că este foarte bine că s-au făcut petiții și eu sper ca CSM-ul să facă acest lucru”, a declarat Ingrid Mocanu.

O intervenție clară din partea CSM ar putea ridica presiunea de pe judecători, permițând justiției să-și desfășoare activitatea în mod corect, în contextul în care dosarele politizate sunt percepute drept dosare politice, spune Ingrid Mocanu.

„De aceea, eu cred că este un demers sănătos și eu cred că ceea ce ar putea să facă astăzi CSM-ul ar fi exact acest lucru: să lase justiția să-și facă treaba, să ridice presiunea de pe judecători. Și așa, dosarele acestea sunt foarte, foarte politizate și sunt percepute ca dosare politice”, a mai spus avocata.

Ingrid Mocanu a subliniat că declarațiile recente ale deputatului Alexandru Muraru amplifică presiunea asupra sistemului judiciar și că repetarea unor astfel de intervenții politice creează un climat tensionat pentru magistrați. Astfel, petițiile depuse de Călin Georgescu pot fi un pas important pentru protejarea independenței justiției și pentru limitarea influențelor politice asupra procesului decizional din instanțe.