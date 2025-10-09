Călin Georgescu a mers la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea. La ieșirea din biserică, mai mulți oameni îl așteptau în curte, iar el a făcut din nou salutul legionar de pe scările lăcașului de cult.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus o plângere penală la Parchetul General. El cere ca procurorii să ancheteze din nou fapta și ca măsura controlului judiciar să fie înlocuită cu arest preventiv, deoarece Georgescu are deja un dosar pentru promovarea mișcării legionare. Muraru a spus că gestul lui Georgescu este unul provocator și ilegal, un atac la adresa democrației și a statului de drept. El a afirmat că acțiunea de la Buftea nu a fost o greșeală, ci un act intenționat, care sfidează valorile democratice.

Muraru a mai spus că Georgescu este deja trimis în judecată pentru propagandă legionară și complicitate la fapte grave împotriva ordinii constituționale. În opinia lui, statul nu ar trebui să-i mai permită să promoveze în public simboluri fasciste cât timp se află sub control judiciar.

Muraru consideră că fiecare apariție publică a lui Georgescu, inclusiv la poliție sau biserică, este folosită pentru a-și aduna susținători și a provoca autoritățile. El a declarat că a depus o nouă sesizare penală și a cerut arestarea preventivă a lui Georgescu, spunând că locul celor care glorifică mișcarea legionară este în închisoare.

„În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România. Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice. Vorbim despre un individ trimis deja în judecată nu doar pentru propagandă legionară, ci și pentru fapte de o gravitate excepțională, anume complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite. Fiecare zi în care Călin Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre. DESTUL! Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive. Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului. Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului.”, a spus liberalul.

Georgescu are deja un dosar penal pentru propagandă legionară, fiind trimis în judecată în luna iulie. El se află sub control judiciar din februarie.

Profesorul Florin Țurcanu de la Universitatea din București a spus că gestul făcut de Georgescu seamănă cu un salut fascist modern, folosit și de unele figuri publice din SUA, cum ar fi Elon Musk sau Steve Bannon. El a explicat că acest tip de salut este menit să amintească de cel fascist, fără a-l copia complet. Salutul legionar presupune ducerea mâinii la inimă și apoi ridicarea ei deasupra capului, cu palma întinsă spre persoana salutată.