Călin Georgescu urmează să se prezinte marți la poliție pentru a îndeplini obligația de semnare în cadrul controlului judiciar, una dintre condițiile impuse de instanță. Este a patra oară când ora și ziua acestei proceduri sunt schimbate, potrivit unor surse citate de Realitate. În pofida modificărilor de ultim moment, sute de persoane s-au adunat deja în fața sediului poliției pentru a-și manifesta sprijinul față de acesta.

Susținătorii lui Georgescu au venit din mai multe județe ale țării, în pofida faptului că ora exactă a prezentării a fost comunicată cu puțin timp înainte, inclusiv pentru cel vizat. Participanții au afișat pancarte și mesaje de susținere, iar traficul din zonă a fost temporar îngreunat.

„Ce îți pot face niște păgâni? Așa mână de viteji se transformă în oastea poporului, acesta este sentimentul pe care îl am. Însă, vedeți, respectul unui popor izvorăște din respectul și ordinea relației sale cu Dumnezeu. Asta demonstrează oamenii astăzi. Este chipul Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. Și un conducător de națiune are datoria să fie oglindă demnă a acestei imagini. Dar în momentul în care în fruntea țării ajunge ilegitim cineva care pângărește, care batjocorește această imagine demnă, atunci întreg poporul este umilit, sărăcit și dezorientat. Eu spun că astăzi țara stă să cadă și că statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. Țara va reînvia și își va reveni, își va recăpăta demnitatea de altădată prin atitudinea noastră creștină, fermă, având iertarea, numai iertarea în față. Doar cu Dumnezeu putem mai mult!” , a spus Călin Georgescu după ce a semnat controlul judiciar.

Măsura controlului judiciar impune inculpatului obligația de a se prezenta periodic în fața organelor de poliție, de a nu părăsi localitatea fără aprobarea autorităților și de a nu contacta anumite persoane implicate în dosar. La finalul lunii octombrie, procurorii urmează să decidă dacă această măsură va fi prelungită cu alte 60 de zile sau dacă dosarul va fi trimis în instanță.

Amintim că procurorul general al României, Alex Florența, a confirmat recent că pe numele lui Călin Georgescu există un alt dosar penal în curs de investigare, legat de finanțarea campaniei sale prezidențiale din noiembrie 2024. Potrivit acestuia, ancheta se află în desfășurare și include verificări ample, realizate și prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.

„În momentul de față, partea de finanțare a campaniei electorale face obiectul unui dosar separat care va fi și el finalizat undeva în perioada următoare. De aceea nu vă pot da detalii suplimentare despre acest aspect”, a declarat procurorul general Alex Florența pentru RomaniaTV.

Oficialul a explicat că decizia de a separa acest caz de alte dosare care îl privesc pe Georgescu a fost luată pentru a evita întârzieri suplimentare. În opinia sa, reunirea mai multor infracțiuni într-un singur dosar ar fi îngreunat desfășurarea procesului.

Pe lângă dosarul privind finanțarea campaniei, Călin Georgescu este deja trimis în judecată într-o altă cauză, în care este acuzat de promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid și crime împotriva umanității. Potrivit rechizitoriului, acesta ar fi făcut declarații publice și postări online prin care elogia figuri istorice precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

„A afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, se arată în acuzațiile procurorilor.

De asemenea, Georgescu este inculpat într-un alt dosar penal în care figurează alături de Horațiu Potra, fiul acestuia și alte peste 20 de persoane. În această cauză, el este acuzat de complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, acuzații formulate în urma evenimentelor care au urmat anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari arestat în Dubai, este de asemenea vizat în acest dosar. Autoritățile române au transmis o cerere oficială de extrădare, procedura fiind încă în curs.