Pe pagina sa de Facebook, Marius Budăi a transmis un mesaj către premier, susținând că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar și că ar fi necesară adoptarea unor măsuri de stimulare economică. El a afirmat că datele INS confirmă avertismentele PSD potrivit cărora politica bazată doar pe austeritate nu este eficientă și că mesajele alarmiste despre riscul unei „incapacități de plată” nu au adus beneficii economiei.

„Domnule premier, haideți să schimbăm macazul! Este clar că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar. Trebuie să trecem pe linia stimulării economice! Datele INS arată că am avut dreptate! PSD a avertizat că nu merge doar cu austeritate! Mesajele alarmiste despre riscul intrării în ‘incapacitate de plată’ nu au adus nimic bun în economie, și am spus asta”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Budăi susține că, la doar o lună de la aplicarea măsurilor de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, consumul populației a scăzut cu 7,2%, semnalând astfel o direcție greșită în politicile economice actuale.

„Pe înțelesul tuturor, oamenii cumpără mai puțin, se vând mai puține produse și servicii, firmele își reduc activitățile și probabil își vor reduce cheltuielile și personalul. Economia încetinește, iar veniturile la buget o iau în jos. Statul încasează mai puțin TVA, mai puțin impozit pe profit și mai puține contribuții la sistemul de pensii și la sănătate”, explică fostul ministru al Muncii.

Deputatul a subliniat că „direcția este greșită, așa cum afirmă peste 70% dintre cetățenii români” și solicită Guvernului să se concentreze pe implementarea de măsuri de stimulare economică.

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și în prezent deputat PSD, a oferit detalii despre măsurile economice ce urmează să fie discutate în cadrul Coaliției, precum și despre perspectiva indexării pensiilor în 2026.

Budăi a subliniat că România are nevoie de o schimbare de direcție și de soluții care să aducă mai multă stabilitate, însă a precizat că nu dorește să creeze așteptări pe care Guvernul nu le-ar putea îndeplini.

Potrivit fostului ministru, soluțiile propuse de social-democrați există, dar vor fi prezentate mai întâi în cadrul discuțiilor interne ale Coaliției.

Întrebat despre propunerile concrete pentru îmbunătățirea situației economice a României, Budăi a declarat că momentan nu poate oferi detalii, deoarece planul se află încă în discuțiile cu partenerii de guvernare.

El a precizat însă că, în perioada următoare, social-democrații vor insista ca aceste soluții să fie discutate în cadrul Coaliției, urmând ca ulterior să fie prezentate public. Conform lui Budăi, planul a fost deja prezentat parțial de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Nu o să le spun la telefon (soluțiile PSD – n.red.), pentru că avem un plan care e pus pe masa de dialog a Coaliției și nu o să ies cu ele la telefon, din respect pentru Coaliție. Dar în următoarea perioadă vom insista foarte mult să discutăm în interiorul Coaliției despre acest plan și să ieșim împreună cu un plan de măsuri. A fost prezentat, la un moment dat, planul nostru de către Sorin Grindeanu, nu o să insist asupra lui, dar vrem să discutăm în interiorul Coaliției despre aceste măsuri și altele pe care le aduc colegii noștri și împreună să facem un plan să aducem și un pic de optimism în rândul societății și în rândul economiei”, a transmis Marius Budăi.

În legătură cu o posibilă indexare a pensiilor în 2026, fostul ministru al Muncii a subliniat că nu dorește să creeze așteptări false în rândul populației. El a explicat că schimbarea direcției economice nu implică neapărat promisiuni privind majorări de venituri, ci mai degrabă adoptarea unei alte abordări în politici economice.