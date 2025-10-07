Coaliția de guvernare traversează o perioadă tensionată în Parlament, odată cu depunerea de către PSD a două proiecte de lege ce vizează corectarea unor măsuri fiscale adoptate anterior.

Primul proiect, aflat în dezbatere la Senat, prevede scutirea de plata contribuției la sănătate (CASS) pentru persoanele vulnerabile. Cel de-al doilea, aflat la Camera Deputaților, introduce modificări privind plata cu ora a profesorilor și reintroducerea burselor pentru elevi.

Surse politice au declarat că premierul Ilie Bolojan s-a deplasat personal la Senat pentru a discuta cu parlamentarii PNL.

Acesta le-ar fi transmis liberalilor un mesaj ferm: „Nu votați niciun proiect al PSD”.

Intervenția sa a generat nemulțumiri în rândul unor senatori, care au avertizat că opoziția față de aceste legi ar putea aduce pierderi politice semnificative partidului.

În ciuda protestelor interne, conducerea PNL a decis să mențină linia impusă de premier. Liberalii s-au aliniat poziției oficiale, în ciuda faptului că unii membri au considerat că refuzul de a sprijini măsuri sociale ar putea eroda sprijinul electoral.

Tot în cursul zilei, pe ordinea de zi a Senatului figura și proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Bolojan a cerut liberalilor să susțină această inițiativă, ceea ce a accentuat diferențele de poziție față de PSD, partid care nu privește favorabil această propunere.

Situația din Senat s-a reflectat și în Camera Deputaților, unde proiectele sociale ale PSD au fost întâmpinate cu opoziție. Deputații PNL au primit aceleași instrucțiuni din partea conducerii partidului: niciun vot pentru inițiativele social-democraților. În pofida discuțiilor interne aprinse, parlamentarii liberali s-au conformat directivei premierului.

Această poziționare a dus la o realiniere a forțelor în Parlament. În comisiile de specialitate, PSD a obținut sprijin punctual din partea AUR și a unor deputați independenți pentru adoptarea proiectului privind scutirea de CASS. Alianța de moment dintre PSD și AUR a fost percepută ca o mișcare tactică, menită să asigure trecerea inițiativei prin Senat.

De partea cealaltă, PNL și USR au format un bloc comun de opoziție față de proiectele PSD. Reprezentanții USR au confirmat sprijinul acordat premierului, declarând:

„Noi mergem până la capăt alături de Bolojan”.

Ruptura dintre partidele coaliției este evidentă, iar tensiunile urmează să fie discutate într-o ședință programată marți la Palatul Victoria. Potrivit surselor politice, întâlnirea se anunță dificilă, în contextul în care fiecare formațiune își susține propriile priorități legislative și economice.

Întâlnirea de marți dintre liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR are pe agendă reforma administrației locale, o temă asupra căreia nu s-a putut ajunge la un consens în ultimele luni. Discuțiile vor începe la ora 14.00, la Palatul Victoria, și ar putea decide direcția guvernării pentru perioada următoare.

Premierul Ilie Bolojan a propus încă din vară o reducere cu 10-15% a numărului de angajați din administrațiile locale, considerând că restructurarea personalului este esențială pentru scăderea deficitului bugetar. Propunerea a fost respinsă de PSD și UDMR, care au sugerat în schimb diminuarea bugetelor primăriilor fără concedieri efective.

În cadrul negocierilor anterioare, Bolojan a argumentat că simpla reducere a bugetelor nu garantează eficiență administrativă și că doar diminuarea reală a numărului de posturi poate aduce economii sustenabile. Premierul a menționat de mai multe ori că deficitul bugetar-record lăsat de guvernele Ciolacu are printre cauze și suprapopularea administrațiilor locale cu angajați numiți politic.

În viziunea sa, o reformă autentică presupune o restructurare graduală, dar fermă, a aparatului bugetar local. Cu toate acestea, opoziția din partea partenerilor de coaliție menține blocajul asupra acestui subiect.

Înaintea ședinței de la Palatul Victoria, liderii PSD Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au prezentat poziția partidului privind reforma administrației locale. Social-democrații susțin o abordare mai flexibilă, care să lase decizia finală în mâinile primarilor și președinților de consilii județene.

„Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiune, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a spus Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a precizat că măsura ar permite aleșilor locali să decidă în funcție de specificul fiecărei administrații, evitând concedierile masive.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a adăugat ea.

Această abordare, considerată de PSD mai echilibrată, intră însă în contradicție directă cu planurile premierului Bolojan. Diferențele de viziune privind ritmul și amploarea reformei ar putea transforma ședința coaliției într-un nou episod de confruntare politică, într-un moment în care stabilitatea guvernamentală este pusă la încercare.