În cadrul ședinței Biroului Politic Național al PSD, desfășurată luni, liderii social-democrați au analizat structura viitorului Pachet 3 de măsuri fiscale și administrative. Sorin Grindeanu a afirmat că partidul pe care îl conduce consideră necesară completarea acestuia cu măsuri clare de relansare economică.

„Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce mâine vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică (..) anunţat de noi de ceva vreme, public”, a declarat Grindeanu, după reuniunea conducerii PSD.

El a subliniat că dezvoltarea economică nu poate fi tratată separat de reforma administrației, ci trebuie să facă parte din aceeași strategie.

„Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansarea economică”, a mai precizat președintele interimar al PSD.

Potrivit acestuia, măsurile propuse vor fi transmise marți către partenerii de coaliție, cu scopul de a fi incluse în forma finală a documentului guvernamental.

Biroul Permanent Național al PSD s-a întrunit pentru a analiza evoluția reformei administrației publice, proiect în lucru la nivel guvernamental.

Potrivit unor surse politice, negocierile din ultimele săptămâni nu au condus la o înțelegere între partidele din coaliție, principalele divergențe vizând criteriile de reducere a personalului și distribuția acestora între administrația centrală și cea locală.

Social-democrații susțin că eventualele reduceri de cheltuieli trebuie să fie proporționale și să nu afecteze în mod dezechilibrat administrațiile din teritoriu. Aceștia insistă asupra necesității ca impactul bugetar să fie împărțit echitabil între nivelul central și cel local, fără a bloca activitatea autorităților locale.

Potrivit liderilor PSD, scopul reformei trebuie să fie eficientizarea și modernizarea administrației, nu diminuarea capacității instituțiilor publice de a furniza servicii cetățenilor.

Într-o conferință de presă susținută luni, Sorin Grindeanu a reafirmat poziția partidului privind limitele și conținutul Pachetului 3. El a precizat că social-democrații sunt de acord ca acesta să fie ultimul set de măsuri de acest tip, dar cu condiția să includă aspecte legate de justiție socială și echitate.

„Noi suntem de acord ca acesta să fie ultimul pachet. În pachetul 3 trebuie să se regăsească aceste lucruri care țin de justiție socială, chestiuni de cumul, excese, dacă vorbim de administrație locală și de cea centrală. PSD nu va juca niciodată la impuse, puteți face sau să se facă orice presiuni de anumite feluri, PSD va lua decizii mereu în interiorul partidului, decizii care vor ține cont de cerința oamenilor, nu de ce spune cineva de la PSD sau PNL. Astea ne-au ghidat până acum, drept dovadă că suntem cel mai mare partid din Parlament”, a afirmat Grindeanu.

Mesajul său a fost perceput ca o reafirmare a autonomiei decizionale a PSD în cadrul coaliției de guvernare, în condițiile în care unele voci au acuzat o presiune crescută asupra partenerilor de guvernare pentru accelerarea reformelor.

Prin pozițiile exprimate, PSD încearcă să definească o direcție proprie în procesul de reformă administrativă și fiscală. Sorin Grindeanu a subliniat în repetate rânduri că măsurile de eficientizare trebuie să fie însoțite de politici de sprijin economic, pentru a evita dezechilibrele între nivelul central și cel local.

Liderii social-democrați susțin că obiectivul final trebuie să fie un stat eficient, capabil să susțină investițiile și dezvoltarea locală, fără a afecta stabilitatea serviciilor publice. În acest context, Pachetul 3 este văzut de PSD nu doar ca o reformă administrativă, ci ca un plan integrat de modernizare și relansare economică.