Sorin Grindeanu a subliniat că alegerile pentru București vizează mai degrabă decizii politice decât un singur candidat și că PSD, împreună cu celelalte partide din coaliție, a stabilit câteva condiții: fie toate partidele susțin un candidat comun, fie fiecare partid vine cu propriul candidat. În caz contrar, a avertizat Grindeanu, există riscul ca partidul să fie marginalizat în cadrul coaliției, ceea ce ar putea genera întrebări asupra rolului său în alianță.

„Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, PSD-ul, și celelalte partide din coaliție am decis să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am spus și am enunțat câteva condiții: ori avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al coaliției vine cu propriul candidat. Altfel, riscăm să fim izolați, ceea ce ne-ar putea face să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție”, a subliniat Grindeanu.

Grindeanu a menționat că discuțiile în cadrul coaliției sunt în continuare în desfășurare și că PSD nu se opune organizării alegerilor, atâta timp cât partenerii respectă regulile stabilite de social-democrați.

„Nu-i nicio problemă dacă dânșii continuă să fie de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident. Acestea ar putea fi incluse ca o anexă la protocolul alianței”, a explicat liderul interimar al PSD.

Declarațiile au fost făcute ca răspuns la afirmațiile premierului Ilie Bolojan, care a subliniat că „există o lege în vigoare care trebuie respectată” și că guvernul are obligația de a stabili data alegerilor locale prin hotărâre de guvern. Grindeanu a replicat că o decizie unilaterală ar indica mai degrabă „o dorință politică de a avea un om la Primăria Generală decât de a menține coeziunea alianței politice”.

Grindeanu a avertizat că PSD nu s-a alăturat coaliției pentru a fi „tratat ca ruda săracă”.

„Am dat un vot masiv în interior pentru intrarea la guvernare, undeva spre 70%. Am intrat de bună credință în această alianță. Nu să fim puși la colț și să facem alianțe numai când vor alții”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD contestă respectarea legii privind organizarea alegerilor, Grindeanu a evitat să ofere un răspuns direct, recomandând să se adreseze guvernului și precizând că partidul va decide când va fi momentul potrivit.

Tensiunile din coaliție legate de alegerile pentru Primăria Capitalei continuă să crească. Surse politice susțin că, în cadrul unei ședințe de astăzi, liderii PSD ar urmări includerea în protocolul de guvernare a unui articol care să interzică explicit partidelor din coaliție să încheie alianțe electorale între ele pentru scrutinul local din București.

Conform surselor, PSD a impus ca fiecare partid să își prezinte propriul candidat, fără a exista înțelegeri preelectorale sau susțineri reciproce. În caz contrar, social-democrații ar lua în considerare solicitarea amânării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderii ar fi transmis, în cadrul ședinței, că decizia este „fie fiecare merge pe cont propriu, fie amânăm alegerile”.